Mellizos de Minnesota derrotados por Cerveceros de Milwaukee 3-2 tras llamada de interferencia

Aaron Ashby se convirtió en el primer ganador de ocho juegos de las Grandes Ligas, ayudado cuando una interferencia sobre el tercera base de los Mellizos, Royce Lewis, permitió que anotara la carrera del empate en una octava entrada de dos carreras, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron a Minnesota 3-2 el viernes por la noche para su séptima victoria en ocho juegos.

Minnesota lideraba 2-1 en el octavo cuando los sencillos de Jackson Chourio y Brice Turang contra Andrew Morris (1-2) pusieron corredores en las esquinas y Turang se robó la segunda.

Con el cuadro adentro, William Contreras conectó un rodado fuerte al campocorto Brooks Lee, quien lanzó a tercera donde Lewis tocó a Chourio deslizándose hacia la base. El árbitro de tercera base, Jordan Baker, señaló out, pero después de consultar con su equipo dictaminó que Lewis había usado su pie derecho para dejar a Chourio sin camino a la base.

A Chourio se le permitió anotar tras una interferencia. El manager de los Mellizos, Derek Shelton, salió a discutir y fue expulsado por Baker, su tercera expulsión esta temporada.

Bauers dobló, empujando a Chourio con la carrera del visto bueno.

Ashby (8-0) relevó con un marcador de 1-1 en el sexto después de que un sencillo productor de Austin Martin persiguiera al abridor Coleman Crow. Lanzó dos entradas y permitió el sencillo de Lewis en la séptima.

Ashby ha hecho 20 apariciones como relevista y una como titular esta temporada.

Trevor Megill lanzó una novena entrada perfecta contra su ex equipo para su quinto salvamento.

Minnesota no pudo superar la carrera del empate en las dos últimas entradas.

Crow, llamado de Triple-A Nashville, permitió una carrera y tres hits en más de cinco entradas.

Contreras conectó un sencillo productor en la primera ante Joe Ryan, quien ponchó a siete en seis entradas.

El inicio se adelantó una hora hasta las 6:10 pm debido al partido de playoffs de la NBA de los Minnesota Timberwolves contra los San Antonio Spurs en el cercano Target Center.

A continuación

RHP Logan Henderson (0-1, 4.15 de efectividad) hará su cuarta apertura de la temporada y la novena de su carrera en las Grandes Ligas para Milwaukee el sábado. Minnesota contraataca con el LZ Connor Prielipp (1-1, 3.32), un nativo de Wisconsin que realiza la quinta apertura de su carrera en las mayores.