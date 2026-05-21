Ejército recorta docenas de cursos de formación médica en medio de problemas de financiación.

El Ejército ha cancelado docenas de cursos de formación médica a medida que el servicio busca gestionar un déficit presupuestario multimillonario que está afectando a través de la fuerza, según múltiples funcionarios estadounidenses e informes internos revisados por ABC News.

Al menos 34 cursos relacionados con la medicina han sido cancelados durante la segunda mitad del año fiscal del Pentágono, que finaliza el 30 de septiembre, según los documentos.

Los recortes provienen del Centro de Excelencia Médica del Ejército, el centro neurálgico del servicio para su formación médica, con sede en Fort Sam Houston, Texas.

Esos recortes llegan cuando se les dice a los comandantes que examinen de cerca sus gastos mientras el servicio enfrenta costos operativos en aumento, incluidos los relacionados con la guerra en Irán y los crecientes costos de combustible.

Muchos de los programas de formación médica cancelados están vinculados al cuidado de las bajas en combate de primera línea. Un memorando interno que describe las reducciones cita “insuficiencias de financiamiento y recursos limitados”.

Otros recortes incluyen cursos de liderazgo y certificación para oficiales médicos de alto rango, incluida la formación para los oficiales que se preparan para comandar unidades de evacuación médica en helicóptero. El servicio también canceló cursos relacionados con el cuidado de animales, ciencias del comportamiento, inspecciones de seguridad alimentaria y operaciones en entornos radioactivos, según planes internos del servicio.

“El Ejército ha emitido orientación a los comandos subordinados, para lo que queda de este año fiscal, para tomar decisiones difíciles y sólidas de recursos que optimicen y prioricen recursos hacia sus requisitos más críticos, incluidos eventos de capacitación y preparación importantes”, dijo el coronel Marty Meiners, un portavoz del servicio, en un comunicado. Los recortes forman parte de un aprieto financiero más amplio que ha obligado a los planificadores del Ejército a recortar la formación en toda la fuerza mientras los comandantes reasignan el dinero. ABC News informó anteriormente que los planificadores del Ejército habían comenzado a cancelar eventos de formación a medida que el servicio se enfrentaba a un déficit de financiamiento de entre $4 mil millones y $6 mil millones proyectado.

Los recortes a los cursos médicos se suman a lo que se informó previamente, y las cancelaciones ofrecen el relato más detallado hasta octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal.

La semana pasada, el Gral. Chris LaNeve, quien sirve como el oficial superior del Ejército de forma interina, refutó la anterior información de ABC News durante su testimonio ante los legisladores.

“No hemos cancelado nada”, dijo LaNeve, reconociendo al mismo tiempo que el Ejército está en apuros financieros.

LaNeve aparentemente cedió ante los legisladores al reconocer que algunos recortes en la formación estaban planeados, lo cual enmarcó como típico hacia el final del año fiscal. Sin embargo, los documentos muestran que el servicio solo estaba a la mitad del camino cuando se estaban realizando esos planes. El Ejército no puso a LaNeve disponible para hacer comentarios.

El gasto militar comienza a ser más escrutado por los comandantes hacia el final del verano a medida que el dinero para el año fiscal se agota, pero cualquier ajuste presupuestario es tradicionalmente marginal, explicaron múltiples funcionarios actuales y anteriores de EE.UU.

Todas las principales formaciones del Ejército están siendo dirigidas a hacer recortes, explicaron los funcionarios. Es probable que el alcance completo de la formación y otros eventos cancelados sea mucho más significativo.

Solo para mantener a sus helicópteros volando al nivel mínimo requerido, se desviaron $26.6 millones de las unidades de entrenamiento en combate terrestre del cuerpo, una cantidad ligeramente superior a las estimaciones de costos para mantener el tiempo de vuelo en un mínimo, según muestran documentos internos, que instan a los comandantes a eliminar cualquier formación a gran escala. También se cancelaron los sobrevuelos para eventos públicos.

La falta de recursos proviene de una combinación de costos en aumento y un volumen cada vez más exigente de operaciones, según dos funcionarios de EE.UU., uno de los cuales la describió como “una tormenta perfecta”.

Esos costos incluyen el apoyo del Ejército al Departamento de Seguridad Nacional durante su cierre de 76 días, que implicaba proyectos de construcción fronteriza y misiones de asistencia a lo largo de la frontera sur. Se espera que el Ejército eventualmente recupere casi $2 mil millones relacionados con esas misiones del DHS.

[Nota de contexto: El artículo menciona desafíos financieros sustanciales que enfrenta el Ejército de EE.UU., incluidos recortes en formación y operaciones debido a un déficit presupuestario y costos operativos en aumento. También destaca la necesidad de equilibrar el presupuesto frente a misiones críticas y gastos imprevistos.]

[Verificación de hechos: Esta traducción se basa en la información proporcionada en el contenido original y no agrega información adicional que pueda alterar su significado original.]