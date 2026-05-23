Ratas de laboratorio no deseadas encuentran un nuevo hogar gracias a una organización argentina

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BUENOS AIRES, Argentina — Un grupo de personas observó a tres ratas albinas saltar de pequeñas cestas a una jaula grande mientras otros roedores se escondían en túneles improvisados ​​o buscaban puré de manzana ofrecido por su cuidador a través de los barrotes de un salón interior en la capital argentina.

Es Ratapalooza, un evento anual en Buenos Aires que promueve la adopción de roedores criados en instalaciones para animales o utilizados para investigación en laboratorios científicos, una vez que los animales ya no son útiles, han dejado de cumplir su propósito o son simplemente excedentes.

Para atraer familias adoptivas, Team Ratas, que en español significa ratas, organiza eventos como el Ratapalooza. En Argentina tener ratas o ratones como mascotas es perfectamente legal siempre que no sean salvajes.

Todo se convierte en una especie de feria, con puestos que venden llaveros, tazas, pegatinas y pinzas para el pelo con forma de ratas y ratones. El dinero recaudado se destina a gastos veterinarios y de alimentación de los roedores, a los que acogen en casa antes de darlos en adopción.

En uno de los puestos, María Gabriela Aponte sostenía a Camamberto, una de las tres ratas que adoptó, mientras vendía comida vegana, pins con forma de ratón y pegatinas.

Todos ellos, dijo, fueron criados en laboratorios, en lo que se llama un vivero, donde los animales de laboratorio se mantienen bajo condiciones estrictamente controladas.

“La gente realmente no sabe, o tiene una percepción muy específica, de lo que es una mascota”, dijo Aponte a The Associated Press. “Las ratas son muy inteligentes y dulces”.

Dominique Verdier, que representa al Equipo Ratas, dice que aquellos interesados ​​en adoptar roedores deben tener acceso a un veterinario especializado en animales exóticos, una jaula espaciosa con muchos accesorios para su entretenimiento y dedicar al menos una hora al día a pasar tiempo de calidad con sus adoptados.

Una red en crecimiento en Argentina

Team Ratas es líder en Argentina y América Latina en la reubicación de ratas y ratones de laboratorio que, sin un hogar de acogida, de otro modo serían sacrificados.

La iniciativa comenzó en 2016, cuando Verdier adoptó dos ratas después de que una amiga le dijera que la universidad donde se utilizaban para la investigación ya no las necesitaba.

Creó una red de rescate de roedores con 90 hogares de acogida en Buenos Aires y pueblos cercanos, albergando a cientos de animales de 11 instalaciones para animales y laboratorios. En los últimos 10 años, ha rescatado a más de 8.000 animales y encontrado hogar para aproximadamente 3.000.

Su organización tiene más de 60.000 seguidores en Instagram.

Los roedores tienen una mala reputación e injusta

La proximidad a ratas y ratones (y roedores en general) puede estar generando preocupación en medio del mortal brote de hantavirus en curso en el desafortunado crucero atlántico MV Hondius después de que el barco hizo escala en Argentina a principios de este mes.

El hantavirus suele transmitirse al respirar excrementos de roedores silvestres contaminados, que suelen vivir en la Patagonia, en el sur de Argentina.

Verdier, que cría a la mayoría de los 37 roedores en su casa, destaca que las ratas de laboratorio están perfectamente sanas.

“No transmiten enfermedades porque no han tenido contacto con la calle ni están inoculados con virus y bacterias”, afirmó.

Los laboratorios que suministran al Team Ratas desde hace años sólo suministran animales que no han sido infectados con ningún virus o bacteria.

“Varios laboratorios prefieren sacrificar a los animales, mientras que otros me dicen: ‘Llévenselos, no queremos sacrificarlos'”, añadió.

La veterinaria Silvina Díaz, de la Universidad de Buenos Aires, estudia el sistema nervioso de ratas y ratones en un laboratorio de experimentación.

Ella apoya que los roedores encuentren un nuevo hogar una vez que terminen sus carreras en el laboratorio.

“Es fantástico que estén haciendo este trabajo de realojar a los animales en familias que puedan darles una buena vida”, dijo Díaz, quien actúa como enlace entre los técnicos veterinarios y el Equipo Ratas.

Verdier, quien insiste en que seguirá encontrando nuevos hogares para las pequeñas criaturas peludas, dice que está acostumbrada a las críticas que recibe en las redes sociales.

“Si la gente ve un refugio para perros, puede que lo admiren, pero cuando menciono a Ratapalooza dicen: ‘Lo que estás haciendo es una tontería'”, dijo. “Y digo que llevo 10 años haciendo esto y sigue creciendo”.