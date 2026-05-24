¿Acaba de cometer la Nueva República crímenes de guerra en The Mandalorian y Grogu?

Spoilers a continuación para The Mandalorian y Grogu.

Durante la mayor parte del tiempo de ejecución de The Mandalorian y Grogu, la primera película de Star Wars en llegar a los cines en siete años, es una aventura con los personajes titulares mientras van de planeta en planeta, metiéndose en problemas y haciéndose amigos de aliens poderosos como Rotta the Hutt (Jeremy Allen White). Su opinión puede variar, pero todo está destinado a ser un pequeño barril de risas … hasta que la Nueva República tal vez cometa un crimen de guerra masivo.

Para retroceder un poco, el final de la película tiene lugar en Nal Hutta, el planeta natal de los Hutts, donde The Mandalorian (Pedro Pascal) y, no lo van a creer, Grogu intentan rescatar a Rotta de las garras de los primos de Jabba The Hutt, los Gemelos. Los villanos Hutts han tomado el control del imperio criminal de Jabba y quieren deshacerse del hijo de Jabba, Rotta. Finalmente, los Gemelos terminan en el mismo pozo de Dragonsnake donde Mando fue arrojado anteriormente y son devorados por su propia criatura. Nota lateral: ¡Alguien por favor dígale a los Hutts que dejen de almacenar monstruos horribles en las cavernas debajo de sus salas del trono, es peligroso!

En cualquier caso, con Rotta rescatado y los Gemelos eliminados, parece que el día está salvado. Solo hay un problema: el día no está salvado, porque los Gemelos tienen un ejército completo de androides a su disposición. Rotta y Grogu huyen, mientras Mando detiene a los androides todo lo que puede. Afortunadamente, mientras lo hace, llega la caballería en forma de la líder de la Nueva República, Coronela Ward (Sigourney Weaver), y un escuadrón de pilotos de X-Wing, incluido Trapper Wolf (Dave Filoni), quien se toma un descanso de coproducir Lucasfilm para hacer sufrir a los restos del Imperio. Mando les dice que disparen en su ubicación, lo cual les confunde un poco porque Mando está en su ubicación. Pero él tiene un plan, y es bastante ingenioso e intricado: saltar de la casa del árbol/hogar de los Hutts justo cuando la Nueva República la hace volar en mil pedazos. Nuestro trío principal es recogido por el piloto Zeb Orrelios (Steve Blum) y llevado de vuelta a la base de la Nueva República para disfrutar de su victoria alentadora.

Excepto que hay una pequeña pregunta molesta aquí: ¿La Nueva República acaba de cometer un genocidio de Hutts por ninguna razón? Antes en la película, caminamos por la casa de Nal Hutta con Mando y Grogu, donde vemos a docenas de Hutts holgazaneando, comiendo y siendo generalmente debaucherous. Claro, están los Gemelos en la sala del trono, pero están lejos de ser los únicos Hutts viviendo en el … ¿complejo? ¿Recinto? ¿El club? Y mientras Ward, al final de la película una vez que los héroes regresan a su base de origen, explica que descubrieron que los Gemelos estaban pasando información al Imperio (o, a los restos del Imperio)… Bueno, ya estaban muertos, devorados por su propia Dragonsnake. ¿Qué pasó con el concepto de un juicio justo por un jurado de sus pares (también conocidos como otros Hutts)? Y hablando de eso, hay otros Hutts que vivían en esa casa del árbol. Y también está la Dragonsnake, que potencialmente fue destruida y/o aplastada por la casa que se derrumbó. QEPD Dragonsnake, todo lo que querías hacer era nadar y comer gente.

En resumen, si bien la explosión probablemente está allí para darles a nosotros, el público, una gran explosión para mirar y una sensación de “¡sí!” durante el clímax de la película, es difícil justificar la respuesta de la Nueva República con lo que estaba sucediendo realmente. Después de todo, esta no es The Mandalorian y Grogu: Una Última Muerte; es una película de Star Wars donde los buenos ya habían ganado y estaban lo suficientemente adelantados al ejército de droides como para permitirse pasar un tiempo discutiendo qué hacer con la pared que se interponía entre ellos y la libertad (nota: también la hicieron explotar, también parte del plan de escape ingenioso de The Mandalorian).

En el mejor de los casos, es una respuesta que no está a la altura de la situación en la que se encuentran nuestros héroes… No hay razón para usar ese nivel de fuerza de fuego en un edificio que parece tener la misma consistencia que un zapallo. Y en el peor de los casos, eliminaron a toda una comunidad porque dos señores del crimen confesos estaban cometiendo crímenes, lo cual la Nueva República sabía y parecía estar bien con eso, hasta que ya no lo estaban. Entonces, ¿cuál es la razón aquí? ¿La Nueva República cometió un mini genocidio Hutt en nombre de… la traición o algo así?

Hay una salida para nuestros héroes, la cual abordaremos en un segundo, pero esta no es la primera vez que los buenos en Star Wars han sido acusados de hacer cosas muy malas. De hecho, esto se remonta a Luke Skywalker (Mark Hamill) volando la Estrella de la Muerte en la primera película de Star Wars. Desde que la película se estrenó en 1977, los fanáticos han debatido la destrucción de la enorme estación de batalla y si Luke, al usar la Fuerza para destruirla, causó la muerte de inocentes. La respuesta, muy probablemente, es: sí. En la novela de 2015 Lost Stars de Claudia Gray, se especifica que hay más de dos millones de personas en la Estrella de la Muerte en un día normal, y al menos un millón está en la estación cuando Luke la destruye, y no todos son soldados imperiales. Así que cuando Han Solo (Harrison Ford) le dice a Luke que su tiro fue “uno en un millón”, es más como “un millón de personas murieron”. Es bueno que Obi-Wan (Alec Guinness) ya estuviera muerto, de lo contrario habría escuchado aún más voces clamando en terror.

Famosamente, el debate sobre si la Rebelión era un grupo de terroristas galácticos continuó con El Retorno del Jedi, y específicamente en la clásica de 1994 Clerks donde dos empleados de una tienda de conveniencia discuten si la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte llevó al asesinato de contratistas, plomeros, techadores, etc. Eso ignora el hecho de que la Estrella de la Muerte II era una [voz del Emperador Palpatine] estación de batalla completamente armada y operativa, pero profundiza en si trabajar en la construcción para el Imperio te convierte en malvado, y por lo tanto, merecedor de la muerte.

Y esa discusión se ha expandido considerablemente en varios medios a medida que la franquicia misma ha confundido las aguas para los buenos que van desde la Rebelión hasta la Orden Jedi. Esencialmente es la idea detrás de Andor, la serie aclamada por la crítica que se desprende (y lleva a) Rogue One, que constantemente lanzó problemas moralmente grises a sus personajes principales mientras pesaban el costo humano de hacer la guerra contra una dictadura fascista, tanto en aquellos a quienes mataron, como en sus almas mortales.

Mandalorian y Grogu, cabe señalar, no es Andor. Es una película ligera y divertida dirigida a las familias, aunque está clasificada PG-13. No hay una complejidad moral real sucediendo aquí, y tampoco apunta a eso. Los malos son malos, los buenos son buenos… Es por eso que la respuesta masiva de la Nueva República al final parece tan discordante con el resto de la película.

Pero la buena noticia es que hay un indicador visual en la película que muestra que tal vez la Nueva República no está tratando de sumar puntos por matar Hutts. Específicamente, si bien no vemos todo el fuerte de los Gemelos en la batalla final cuando Mando y Grogu chocan su nave espacial contra el edificio y luego luchan allí, tampoco vemos a ningún Hutt aparte de los Gemelos presentes en el edificio, cuando estaban omnipresentes la primera vez. Hay docenas de androides vagando por los pasillos, pero ninguno de los alienígenas babosos centenarios. Por lo tanto, es razonable pensar que todos los demás Hutts fueron evacuados o se fueron por elección tan pronto como los Gemelos enviaron a sus soldados droides a peinar las selvas circundantes en busca de The Mandalorian, después de que escapó de su Dragonsnake.

¿Podría haber ayudado una línea de Ward aclarar eso? Por ejemplo, después de revelar que los Gemelos estaban trabajando con el Imperio, ¿habría sido útil decir que estaban trabajando con los otros Hutts para restablecer relaciones diplomáticas? Quizás. Y probablemente innecesario, pero hubiera sido bueno saber si la Dragonsnake estaba bien (aunque la criatura parecía bastante resistente). Pero dado que no obtenemos ese diálogo en la película, la buena noticia es que Kevin Smith tiene un nuevo Star Wars que puede escribir en Clerks 4.

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