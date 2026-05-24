El debate sobre las credenciales de prensa de la ciudad de Nueva York tras la audiencia judicial de Luigi Mangione

En 2008, Norman Siegel presentó una demanda en nombre de tres periodistas en línea que querían credenciales de prensa y las obtuvieron. ¿Tomaría el caso hoy en nombre de un influencer de las redes sociales?

La pregunta surge después de que tres seguidores de Luigi Mangione, apodados “Los Mangionistas”, obtuvieran credenciales de prensa para asistir al presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare. última audiencia judicial en la ciudad de Nueva York. Sucomentarios odiosos e incendiariossobre el director ejecutivo asesinado Brian Thompson provocó un debate sobre cómo se otorgan los pases de prensa de la ciudad.

Lena Weissbrot, una de las defensoras, dijo que los hijos de Thompson “están mejor sin él” y “necesitan aprender a no ser como su padre y disfrutar del dinero ensangrentado”. Otra, Ashley Rojas, dijo: “Que se joda Brian Thompson, me importa un comino, murió”.

“Lo que dijeron fue despreciable, pero no debería tener relevancia con respecto a la obtención de una credencial de prensa”, dijo Siegel el domingo en “The Point with Marcia Kramer” de CBS News New York.

Más difícil definir a un periodista

El alcalde Zohran Mamdani dijo que las mujeres “no deberían haber recibido pases de prensa” para la audiencia de Mangione y que la Oficina de Medios y Entretenimiento del alcalde estaba “revisando todo el proceso y los estándares para la acreditación de prensa”.

“Es expresión. Eso está protegido. No estoy de acuerdo con esas declaraciones, pero tienen derecho a decirlo”, dijo Siegel. “Si cumplían objetivamente el estándar, tenían derecho a un pase de prensa”.

Seigel dijo que cambiar el proceso de acreditación sería complicado porque la definición de periodismo está cambiando.

“Cuando presentamos la demanda en 2008, la controversia fue: ¿le das credenciales de prensa a un periodista en línea? Ese ya no es un tema controvertido hoy en día, si eres un podcaster, eres Ken Burns, haz documentales”, dijo, y agregó que las personas influyentes en las redes sociales pueden ser consideradas periodistas hoy.

Siegel dijo que es clave que los criterios de la ciudad para los pases de prensa sean objetivos y no violen la Primera Enmienda.

“Hace mucho tiempo, dijeron que había que ser un periodista legítimo y real para obtener credenciales de prensa. Incluso tenían un estándar que dependía de la circulación. Nos deshicimos de todo ese tipo de estándares subjetivos. Era, en mi opinión, elitista y excluyente. Abrimos la puerta a nuevos periodistas, podcasts, documentalistas y cineastas”, dijo.

Estándares para el uso de credenciales de prensa

Los periodistas suelen presentar muestras de su trabajo al solicitar credenciales de prensa. Si un solicitante muestra un historial de clara parcialidad, ¿qué debería pasar?

Siegel dijo que el gobierno, en este caso la Oficina de Medios y Entretenimiento del Alcalde, no debería tomar decisiones de acreditación basadas en la libertad de expresión. Las inquietudes se pueden abordar una vez aprobadas. A

“Deberíamos tener estándares para escribir artículos o podcasts sobre temas de interés público. Una vez que obtienes tus credenciales de prensa, si participas en una conducta que crea algún tipo de amenaza para un procedimiento judicial, lo que sea, tomas esas medidas de conducta y tienes una audiencia de debido proceso para determinar si alguien debe ser suspendido o no”, dijo Siegel.

Agregó que no debería haber preferencia por una forma de medio de comunicación frente a otra, incluso cuando se trata de una persona que habitualmente cubre historias en el campo y otra que no.

“El podcaster que hace los podcasts y hace seis podcasts sobre temas de interés público, esa persona no tiene que ir a cubrir una historia en particular. Está difundiendo información. Eso es lo que hace un periodista”, dijo Siegel. “Tienes el pase de prensa y tienes la opción de ir a una conferencia de prensa, o a un edificio de la ciudad o lo que sea. Si decides tomar tu pase de prensa y guardarlo en el cajón y nunca usarlo… esa es tu elección”.

Para ver la entrevista completa de Siegel, haga clic aquí.