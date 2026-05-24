El plan de movilidad de la Copa Mundial de Trinity Metro se establece mientras las nuevas lanzaderas de Cowtown están listas para debutar.

El plan de movilidad de la Copa Mundial de Trinity Metro se...

Los funcionarios de Trinity Metro dicen que están listos para las multitudes de visitantes esperados de fuera de la ciudad para la Copa del Mundo de la FIFA.

La agencia de tránsito de Fort Worth ha alquilado 40 autobuses charter y ha añadido trenes adicionales al Trinity Railway Express para ayudar a transportar a las multitudes que se espera que visiten el norte de Texas para los juegos que comienzan en Arlington en un par de semanas. También debutarán lanzaderas especiales que ofrecerán un servicio ampliado al Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth y áreas de compras en Fort Worth y Arlington para el torneo.

Anette Landeros, directora de estrategia de Trinity Metro, dijo que una gran pregunta aún permanece: ¿cuántas personas se presentarán?

“Hemos estado preparándonos durante aproximadamente un año y medio. Pero reconocemos que no sabemos lo que no sabemos, y no lo sabremos hasta que comencemos”, dijo Landeros. “Todos nos estamos recordando mutuamente estar preparados para aprender sobre la marcha y pivotar y hacer ajustes según sea necesario cuando descubrimos qué tipo de multitudes podemos realmente anticipar. Estamos listos para ser flexibles y ajustarnos a las necesidades de la comunidad.”

La agencia agregó un servicio de autobús “Cowtown Visitor Shuttle” en días sin juego para trasladar a las personas a lugares turísticos de Fort Worth y al Distrito de Entretenimiento de Arlington. El servicio de autobús costará $9, aproximadamente lo mismo que un pase diario de tránsito regional.

Tres autobuses lanzadera premium, que lucen un brillante logo verde y blanco “Howdy” con un balón de fútbol en lugar de la “o”, operarán en un horario de 15 minutos. Los autobuses harán paradas en el Zoológico de Fort Worth, el Jardín Botánico de Fort Worth y áreas de compras en Fort Worth y Arlington.

En el área de Alliance, los autobuses llevarán a los visitantes a los Tanger Outlets Fort Worth y Buc-ee’s, mientras que otra lanzadera llevará frecuentemente a los visitantes a los Fort Worth Stockyards y la 7th Street para compras y restaurantes.

Se utilizarán autobuses charter para que el sistema de tránsito de Trinity Metro no se vea afectado por los visitantes del juego, dijo.

Se espera que asistan más viajeros nacionales a los juegos que visitantes internacionales, dijo Landeros. La agencia trabajó con líderes de Arlington para programar las lanzaderas hacia el Distrito de Entretenimiento.

“Esto nos está dando la oportunidad de realmente entender el interés potencial,” dijo.

Se han vendido aproximadamente entre el 35% y el 50% de los 700,000 boletos para los partidos de la Copa del Mundo en Arlington, informó KERA. Los primeros cinco partidos han tenido la mayor venta de boletos, dijo Jennifer Wichmann, gerente adjunta de la ciudad de Arlington, a los miembros del consejo. El porcentaje de ventas de boletos proviene de la información más reciente proporcionada a la ciudad por los funcionarios de la Copa del Mundo hace un par de semanas, dijo.

Los funcionarios de Trinity Metro están listos para transportar a las personas a los juegos.

Además, el Trinity Railway Express se ha actualizado con carros adicionales para transportar a las personas a la estación CentrePort, al sur del Aeropuerto DFW. Desde allí, los autobuses transportarán a los pasajeros al AT&T Stadium de Arlington, apodado Dallas Stadium durante los juegos.

Michael Sanders y su hija, Maysen Sanders, 4, abordan el Trinity Railway Express rumbo a Dallas para un día de padre e hija el 5 de abril de 2024, en la estación de Trinity Lakes. (Camilo Diaz | Fort Worth Report)

Los carros de tren Northstar azules y amarillos de Minnesota se integraron sin problemas con el TRE, dijo Landeros. “Actualmente están moviendo a las personas”, añadió.

Los autobuses, según dijeron los funcionarios, ayudarán a que Trinity Metro sea flexible. Los arrendamientos se realizan en base a “pago según se utiliza”, con el dinero gastado dependiendo de cuántos vehículos se usen.

“No esperamos usar todos los fondos”, dijo Reed Lantham, director de operaciones de Trinity Metro, en una reunión de Trinity Metro el 17 de noviembre.

Hotel, alquileres a corto plazo

Actualmente hay alrededor de 198,000 listados de habitaciones de hotel y alquileres a corto plazo en toda la región, un aumento del 13.2% desde junio pasado, según datos de AirDNA.

Fort Worth está viendo que alrededor del 40% de las habitaciones de hotel y alquileres a corto plazo se reservan antes del juego del 21 de junio entre Austria y Argentina. Hay una tasa de ocupación del 48% antes del juego del 27 de junio entre Argentina y Jordania, muestran los datos.

La demanda de habitaciones de hotel y alquileres a corto plazo es alta en Arlington, al este de Fort Worth y Dallas, según los datos de AirDNA.

Se espera que más de 5 millones de personas asistan a al menos uno de los 104 partidos de fútbol en 16 ciudades anfitrionas en Estados Unidos, México y Canadá. Los juegos están programados entre el 11 de junio y el 19 de julio.

“Una gran parte de las reservas aún está por venir, y se espera que la demanda se acelere a medida que se acerquen las fechas de los partidos”, dijeron los funcionarios de AirDNA en un comunicado.

Eric E. Garcia es reportero de negocios senior en Fort Worth Report. Contáctelo en eric.garcia@fortworthreport.org.

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Este artículo apareció por primera vez en Arlington Report y se republica aquí bajo una Licencia Internacional de Atribución-NoDerivados 4.0 de Creative Commons.