Cómo los extraños vídeos de “experimentos” con peces de China secuestraron los peores impulsos de Internet

La mayoría de los cientos de videos de “LabGerm” publicados y vueltos a publicar en las redes sociales en las últimas semanas comienzan de la misma manera: un par de manos enguantadas aparecen sobre un fondo blanco mientras una voz generada por IA narra y suena música alegre de fondo.

Suscríbete para leer esta historia sin publicidad. Obtenga acceso ilimitado a artículos sin publicidad y contenido exclusivo.

En primer plano, un pez se somete a un “experimento” tortuoso. Algunos de los videos parecen haber sido hechos total o al menos en parte con IA, mientras que otros parecen mostrar animales reales en apuros. Ninguno ofrece ningún tipo de hallazgo o conclusión. La naturaleza impactante del contenido parece ser el punto.

Estos videos, publicados por docenas de cuentas en TikTok, Instagram y Facebook desde las redes sociales chinas, han acumulado millones de visitas y se han vuelto notorios en Internet, provocando indignación que sólo parece alimentar su difusión, un fenómeno ahora comúnmente llamado “cebo de ira”. Los videos, e incluso el término “LabGerm”, han generado su propio pequeño nicho en Internet de videos de reacciones, discusiones, memes extraños e incluso merchandising.

Una revisión de NBC News de docenas de videos encontró que el contenido, que mostraba animales pequeños como bagre pleco, sanguijuelas, caracoles, babosas y varios insectos mutilados físicamente, parecía comenzar en la aplicación de redes sociales china Douyin, y NBC News descubrió al menos 49 cuentas que difundían contenido de tortura de peces pleco en la plataforma.

TikTok ha eliminado al menos tres cuentas que difunden los vídeos, alegando que violan las directrices de su comunidad. Pero una búsqueda en la plataforma aún arrojó más de 20 imitadores a mediados de mayo. En las plataformas YouTube y Meta se pueden encontrar muchos vídeos, muchos de los cuales expresan indignación por “LabGerm”.

Los videos señalan el desafío actual de vigilar el contenido objetable en Internet, donde la participación (buena y mala) sigue siendo una fuerza dominante.

Una captura de pantalla de un vídeo de TikTok que muestra la tortura de peces pleco, un tipo de contenido que se está difundiendo en la plataforma. a través de tiktok

“El público podría ver este contenido y sentirse indignado. Pero incluso hemos visto a personas crear contenido sobre el contenido, lo que creo que luego lleva a la gente a regresar al contenido”, dijo Nicola O’Brien, coordinadora principal de la Coalición contra la Crueldad Animal en las Redes Sociales, que fue iniciada por la Coalición Asia por los Animales para detener el contenido de abuso animal en las redes sociales.

Esta nueva cosecha de videos de abuso animal refleja lo que O’Brien dijo que su organización ha visto en épocas anteriores de contenido de tortura animal, que involucraba a monos, gatos y perros.

Pero si bien ese contenido quedó en gran medida relegado a los rincones oscuros de Internet, los videos de peces pleco están obteniendo una audiencia mucho más amplia, dijo O’Brien a NBC News.

Los medios perturbadores tienen una larga historia en Internet que se remonta a los primeros días de los foros web y los foros de mensajes, y eventualmente dieron lugar a sitios web ahora notorios que ofrecían una mezcla de material destinado a impactar y disgustar.

Ese contenido tendía a permanecer en sus propios espacios digitales hasta que la llegada de las redes sociales creó los incentivos y los sistemas de distribución para difundirlo ampliamente. A su vez, esas empresas comenzaron a crear y hacer cumplir nuevas reglas contra una amplia gama de videos, incluido el abuso animal.

Moderar las plataformas de redes sociales modernas que han aumentado a cientos de millones e incluso miles de millones de usuarios ha resultado un desafío, incluso con la llegada de los sistemas automatizados.

Eso deja muchos videos en el olvido, especialmente cuando pueden no ser lo peor de lo peor.

Si bien muchas empresas se han vuelto más proactivas a la hora de encontrar y eliminar esos vídeos, los incentivos para publicarlos persisten, al igual que los sistemas automatizados que hacen poco para diferenciar entre interés e indignación.

“No importa si alguien levanta o baja el pulgar, o si escribe un comentario negativo o resalta el contenido. Todo eso se ve como compromiso”, dijo O’Brien. “Así que eso es llevar ese contenido a más espectadores. Y así, sin darse cuenta, estas cosas realmente horribles que les están sucediendo a los animales se comparten cada vez más con el público, quien tal vez hace sus propios videos denunciando las cosas o comentando el contenido”.

Un portavoz de TikTok dijo que la plataforma eliminó todas las cuentas después de que NBC News las denunciara. El portavoz señaló sus directrices comunitarias, que prohíben “el maltrato animal, la crueldad, el abandono, el comercio o cualquier otra forma de explotación animal”.

Los usuarios pueden denunciar contenido que viole las políticas de TikTok a través de la aplicación y un formulario web, dijo el portavoz, y agregó que la plataforma también cuenta con recursos de apoyo para aprender cómo identificar y denunciar el abuso animal en la aplicación.

NBC News ha descubierto al menos 49 cuentas que difunden contenido sobre tortura de peces pleco en Douyin. a través de tiktok

Un portavoz de Meta no respondió a una solicitud de comentarios.

No está claro quién está detrás de los vídeos o su difusión. Tampoco está claro por qué estos videos han atraído seguidores en las redes sociales, cuáles son las motivaciones para publicarlos y cómo exactamente llegaron desde Douyin y las redes sociales chinas hasta TikTok y Meta. Douyin tiene acceso restringido a China continental, Macao y Hong Kong, aunque las personas de fuera de China pueden acceder configurando su ID de Apple en estas regiones o mediante otras soluciones. Asimismo, el acceso a TikTok e Instagram está restringido en China continental.

La empresa matriz de Douyin, ByteDance, dijo a NBC News el miércoles que la plataforma prohíbe la publicación de videos que describan o promuevan el “maltrato animal o la matanza de animales”. A mediados de mayo, los videos y cuentas con dicho contenido que NBC News envió a Douyin para su revisión todavía estaban disponibles.

A mediados de abril, antes de que TikTok eliminara la cuenta, la cuenta principal de LabGerm publicó que ya no publicaría contenido de peces pleco por temor a que eliminaran su cuenta.

“Los memes antropomórficos pleco y relacionados eran en parte de mi cuenta prohibida”, escribió la cuenta eliminada. â€œEl resto son reposts o hechos por otros y no tienen nada que ver conmigo. Por favor, no me culpen por nada de esto”.

Los videos de “LabGerm” tienden a presentar al pleco, una especie relativamente sencilla conocida entre los entusiastas de los acuarios como un alimentador de fondo que puede mantener los tanques libres de algas. A veces, los videos señalan que es una especie invasora en algunas regiones, lo que muchos comentaristas citan para justificar el abuso.

En pocas palabras, no es un animal que a mucha gente le importe mucho.

“Desafortunadamente, los peces a menudo no son reconocidos por el público (o por los sistemas de moderación) como animales sensibles capaces de sufrir de la misma manera que los animales más familiares”, dijo O’Brien por correo electrónico. “Creemos que esta puede ser una de las razones por las que este contenido permanece disponible y las plataformas no lo eliminan al ritmo que esperaríamos”.

Peter Li, profesor de la Universidad de Houston especializado en política animal en China, dijo a NBC News que ha estado monitoreando los videos de abuso pleco desde hace varios meses.

“Pensábamos que era algo así como una moda temporal, ya sabes, que desaparecería”, dijo Li, quien también es consultor de la organización de bienestar animal Humane World.

Pero los videos han tenido cierto poder de permanencia, dijo, en parte porque la gente también está usando IA para hacerlos.

En varios vídeos de Douyin y TikTok, algunos comentaristas solicitan “experimentos” específicos con peces pleco u otras criaturas, a menudo refiriéndose a los animales como “voluntarios”.

“Si pueden encontrar algo real, lo harán”, dijo Li sobre los creadores de vídeos. “Si no encuentran el objeto real, lo mezclarán con imágenes generadas por IA o incluso con vídeos”.

Li señaló que China carece de una ley nacional contra la crueldad animal, lo que dificulta procesar a quienes publican contenido sobre tortura animal.

Y aunque algunas empresas han tomado medidas (el propio Li ha informado de vídeos y relatos a Douyin), la cartera de vídeos de tortura de peces continúa.

“El pez que se alimenta de los desechos de otros peces se considera de rango inferior en la escala de peces, por lo que es menos probable que evoque simpatía”, dijo Li. “Si estas criaturas evocaran simpatía como los perros y los gatos, probablemente no lo harían, ¿verdad?”