El agua filtrada a edades específicas podría agregar meses a su esperanza de vida décadas después, encuentra un nuevo estudio

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Beber agua filtrada puede prolongar la vida de una persona varios meses, según un nuevo estudio.

La investigación, publicada en el American Journal of Health Economics, revela que la exposición a sistemas de filtración de agua en una etapa temprana de la vida puede aumentar significativamente la longevidad. Al analizar los cambios en la infraestructura de salud pública desde principios del siglo XX, los investigadores encontraron que la filtración del agua de la ciudad por sí sola aumentaba la esperanza de vida de los hombres estadounidenses mayores en un promedio de 3,2 meses.

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“Si bien la calidad del agua ha mejorado en muchas áreas, este estudio muestra los impactos reales en las comunidades sin acceso a agua potable, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial”, dijo en un comunicado de prensa el coautor Jason Fletcher, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison.

“Las consecuencias para la salud humana son importantes”.

El equipo analizó datos de los Archivos Maestros de Defunciones de la Administración del Seguro Social. Rastrearon los registros de defunción de hombres estadounidenses nacidos entre 1975 y 2005, relacionando el año y la ciudad de nacimiento de cada individuo con los registros históricos de filtración de agua.

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Al conectar los entornos de la vida temprana con los resultados de la vida tardía, los investigadores aislaron el impacto del agua limpia a lo largo de la vida.

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Más allá de añadir meses a la vida de una persona, el estudio sugiere que el agua potable en la infancia desencadena una reacción en cadena positiva para el desarrollo socioeconómico y físico.

Datos adicionales de censos de mediados del siglo XX mostraron que la exposición temprana al agua filtrada estaba relacionada con una mayor altura, mayor educación y niveles de ingresos en etapas posteriores de la vida.

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El artículo es parte de una iniciativa de investigación más amplia llamada Proyecto Americano de Mortalidad, que examina cómo las condiciones de la vida temprana dan forma a la esperanza de vida estadounidense moderna.

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Los investigadores analizaron exclusivamente datos históricos de hombres estadounidenses, lo que significa que es posible que los hallazgos no capturen completamente cómo la filtración de agua en los primeros años de vida afectó la longevidad a largo plazo, el crecimiento físico o las puntuaciones cognitivas de las mujeres de la misma época.

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Los datos se limitan a los cambios en la infraestructura de salud pública en las ciudades de EE. UU. durante un período específico a finales del siglo XIX y principios del XX. Debido a esto, es posible que el cronograma exacto y la magnitud de la extensión de la vida útil (3,2 meses) no se traduzcan directamente en las naciones en desarrollo modernas, las comunidades rurales o las áreas con entornos diferentes.