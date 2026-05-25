La renombrada entrenadora Patty Gasso y el equipo de softball de Oklahoma son sinónimo de la Serie Mundial Femenina de Softball Universitario. Desde el año 2000, Gasso ha llevado a su equipo a este torneo 18 veces y ganado ocho campeonatos, incluidos cuatro seguidos entre 2021 y 2024. Incluso más impresionante es la racha de nueve apariciones consecutivas de Oklahoma en la WCWS. La última ausencia del torneo ocurrió en 2015, cuando fueron eliminados por Alabama en los super regionales. Sin embargo, esta vez, Missouri dejó fuera al equipo de Oklahoma en el Juego 3 de los super regionales.

Mississippi State logró una victoria impresionante al vencer a Oklahoma por 6-0, poniendo fin a la racha de apariciones consecutivas en la WCWS. Por segunda vez en las últimas 15 temporadas, Oklahoma no logra avanzar de la ronda de super regionales en Oklahoma City. Esta derrota marca la decimocuarta vez que Gasso no llega a la WCWS desde que se hizo cargo del equipo en 1995.

Este decepcionante resultado marca un hito en la historia del equipo de Oklahoma, que no había faltado a la Serie Mundial Femenina de Softball desde 2015, cuando cayeron ante Alabama en tres juegos. Durante la dirección de Gasso, los Sooners solo han faltado 14 veces a la WCWS, siendo esta la segunda vez desde 2011.

[Español – Contexto: Patty Gasso es una consagrada entrenadora de softball universitario de Oklahoma, con un historial excepcional en la Serie Mundial Femenina de Softball. La derrota de Oklahoma ante Mississippi State en los super regionales marca un momento significativo en la historia del equipo.]

[Fuente: USA Today – Actualizado: 24 de mayo de 2026]