Russell gana el sprint de Montreal mientras Antonelli se enfurece

GEOFF ROBINS/AFP

George Russell ganó el sábado el sprint del Gran Premio de Canadá desde la pole position, con el líder de la Fórmula Uno Kimi Antonelli tercero y llorando falta mientras los compañeros de Mercedes se quitaban los guantes.

El actual campeón mundial de McLaren, Lando Norris, ganador del sprint anterior en Miami, quedó segundo después de 23 vueltas al circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La segunda victoria de Russell en el sprint de la temporada, después de su primera en China en marzo pasado, redujo la ventaja de Antonelli a 18 puntos.

Sin embargo, el italiano de 19 años estaba furioso después de que los Mercedes casi hicieran contacto en la vuelta seis y se saliera de la pista dos veces mientras luchaba por el liderato.

“Eso fue muy malo”, dijo el adolescente después de que Russell cerrara la puerta en un temprano intento de adelantamiento por el exterior en la curva dos, con Norris aprovechando su oportunidad para tomar el segundo lugar en la misma vuelta después de otra excursión fuera de la pista.

“Sin duda fue agradable estar en esa posición”, dijo Norris, ahora cuarto en la clasificación, después de terminar 1,272 segundos detrás de Russell. “Obviamente (estoy) sólo en esa posición porque ellos (los pilotos de Mercedes) lucharon.

“Creo que si no pelearan, yo estaría 10 segundos detrás. Eran mucho más rápidos que nosotros”.

‘CONCENTRATE EN LA CONDUCCIÓN’, DICE WOLFF

Antonelli continuó quejándose por radio, diciendo que Russell debería recibir una penalización porque había estado junto al espejo del británico, y el equipo intentaba que se concentrara en la carrera.

“No me importa. Él me empujó”, le dijo al ingeniero de carreras Peter ‘Bono’ Bonnington después de un intento de calmarlo.

El jefe del equipo, Toto Wolff, hizo entonces una rara intervención por radio, diciéndole a Antonelli que “se concentre en conducir, por favor, no en los gemidos de la radio”.

Wolff volvió a hablar en las etapas finales, diciéndole a su piloto que era la cuarta vez y que discutiría los asuntos en privado más tarde mientras los comentaristas recordaban viejas batallas entre sus compañeros de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton y Nico Rosberg.

“Fue un gran cine”, dijo el austriaco a Sky Sports News tras la bandera a cuadros, y sin ninguna investigación pendiente. “Peleas duras, no sólo entre nosotros dos sino también con Lando.

“Es emoción y es un piloto joven. George probablemente habría hecho lo mismo, así que veremos cómo lo manejamos”.

RUSSELL HACE UN COMIENZO RÁPIDO

Russell había sido el más rápido desde la salida, seguido de cerca por Antonelli, con sólo 17 coches alineados y cinco en el pitlane, incluido el canadiense Lance Stroll, cuyo Aston Martin se salió de la parrilla por un problema con la suspensión delantera.

Oscar Piastri de McLaren terminó cuarto y los Ferrari de Charles Leclerc y el siete veces campeón Hamilton quinto y sexto respectivamente.

Hamilton, de regreso a la pista donde obtuvo su primera victoria en F1 con McLaren como novato en 2007, superó a Piastri en la salida por el cuarto lugar, pero perdió justo al final y Leclerc también se adelantó en la última curva.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen fue séptimo para Red Bull y el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, se llevó el último punto en octavo.

Franco Colapinto quedó apenas fuera de los puntos en noveno lugar para Alpine y Carlos Sainz décimo para Williams.

Más tarde siguió la clasificación para el gran premio principal de Canadá del domingo, con Antonelli persiguiendo su cuarta victoria consecutiva.

“Por mi parte, nunca hay malas intenciones hacia nada”, dijo Russell, mientras intentaba volver a concentrarse en la próxima batalla. “Pero en la misma nota, no voy a simplemente saludar a alguien. Y ambos estamos luchando por nuestro campeonato”.