El tanque químico de California se ha agrietado, lo que provoca el estado de emergencia y miles de personas deben evacuar

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Unos 50.000 residentes de Garden Grove, California, siguen bajo orden de evacuación el domingo mientras los equipos de respuesta de emergencia luchan por hacer frente a una situación potencialmente explosiva en una planta de fabricación aeroespacial cercana.

Aquí está lo último sobre lo que está sucediendo en la planta y lo que podría suceder aún.

Durante la noche, el tanque de productos químicos parecía haberse agrietado.

El tanque, que está ubicado en la esquina sureste de las instalaciones de GKN Aerospace en Garden Grove, California, contiene alrededor de 7,000 galones de metacrilato de metilo, un químico altamente tóxico e inflamable que se usa en la fabricación de resinas y plásticos.

El sábado por la noche, los bomberos se acercaron al tanque para “observar” lo que estaba sucediendo, dijo TJ McGovern, jefe interino de bomberos del condado de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en una publicación en las redes sociales. “Lo que encontraron fue una posible grieta en el tanque”.

Un tanque roto podría ser una buena noticia, más o menos

El incidente en GKN Aerospace comenzó el jueves, según los servicios de emergencia. No está claro exactamente qué salió mal, pero los químicos en el tanque comenzaron a exceder una temperatura segura.

El metacrilato de metilo es un líquido transparente e incoloro que es muy volátil y libera energía de forma exotérmica cuando reacciona. Si esa reacción ocurre en un contenedor, entonces puede causar un aumento repentino de presión, convirtiendo efectivamente el contenedor en un explosivo.

Eso es exactamente lo que ocurrió en una planta en el Reino Unido en octubre de 2009. Según un informe, una explosión en un sitio de fabricación de resina que involucró el producto químico destruyó la fábrica y causó daños a los edificios adyacentes. Nadie murió, pero las ventanas volaron hasta a 600 pies del lugar de la explosión.

El tanque en California sufrió daños y ya había comenzado a abultarse hacia afuera, según Craig Covey, comandante de incidentes del Departamento de Bomberos del Condado de Orange. El tanque se rocía continuamente con agua para mantenerlo fresco. Se encuentra junto a otros dos tanques, uno de los cuales fue drenado y neutralizado de manera segura, y el otro parece estable por ahora.

Hablando el viernes, Covey dijo a los periodistas que si el tanque dañado se agrietaba, en realidad podría ser el mejor resultado. Aunque está lejos de ser ideal, sería mejor si los 7.000 galones se filtraran lentamente en lugar de provocar una explosión dentro del tanque.

“En un mundo extraño, ese es el mejor de los casos, lo creas o no”, dijo. “Porque una vez que sale ya no representa un peligro de explosión”.

Todavía existen muchos peligros para el medio ambiente y la salud.

La empresa propietaria de la planta, GKN Aerospace, dijo el domingo que estaba “trabajando las 24 horas del día para mitigar el riesgo de una fuga”.

Los riesgos son numerosos: el metacrilato de metilo puede irritar la piel y los ojos. También puede causar problemas respiratorios y síntomas neurológicos, como dolor de cabeza y letargo. Una exposición más prolongada puede causar daños pulmonares y orgánicos.

Hay menos información disponible sobre cuáles podrían ser los impactos ambientales en caso de que se derrame el químico, pero es poco probable que sean buenos.

En previsión de una posible fuga, “hemos creado barreras de contención”, dijo Covey el viernes. Los bomberos ya han colocado arena y otros materiales para tratar de detener el flujo del químico hacia los desagües pluviales y vías fluviales cercanas, dijo a los periodistas.

Por ahora, los residentes deben permanecer evacuados.

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“Sabemos que están fuera de sus hogares, queremos recuperarlos, pero no podemos hacerlo hasta que se considere seguro”, dijo el jefe de bomberos del condado de Orange, McGovern, en un comunicado en video del domingo.

Los residentes están siendo evacuados para protegerse contra la posibilidad de una gran explosión y los humos que liberaría una explosión. Debido a que el departamento de bomberos no puede predecir en qué dirección podrían viajar esos vapores, tienen que evacuar una gran área alrededor de la planta.

Hasta el momento, los bomberos ni la Agencia de Protección Ambiental, que ha instalado estaciones de monitoreo alrededor del lugar, no han detectado humos.

McGovern dijo que el reconocimiento le dio motivos para esperar que la nueva grieta “podría potencialmente estar aliviando algo de la presión allí”.

“Aún no hemos llegado a ese punto, pero este fue un paso en la dirección correcta”, dijo sobre la reciente evaluación del tanque. “Y podría haber mucho más en breve”.