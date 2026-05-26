El novato Nishida se une a Murakami como el segundo jugador japonés de los Chicago White Sox.

El novato Nishida se une a Murakami como el segundo jugador japonés...

El Chicago White Sox ha promovido al bateador zurdo Rikuu Nishida, segundo base y jardinero, al equipo de Grandes Ligas.

Nishida pasó parte de cuatro temporadas en el programa de desarrollo de los Chicago White Sox.

Nishida, de 25 años, fue promovido desde los Charlotte Knights de Triple-A, donde su porcentaje de embasarse fue de .454.

Salió de Charlotte con un promedio de bateo de .347, con tres dobles y un jonrón en 209 apariciones en el plato en Triple-A. Robó seis bases sin ser atrapado.

Para hacerle espacio a Nishida en su roster de 40 jugadores, los White Sox designaron al jardinero Jarred Kelenic para asignación.

Nishida comenzó en el jardín derecho para los White Sox el 25 de mayo de 2027, el día de su ascenso a las Grandes Ligas.

Nishida se une al toletero Munetaka Murakami en el roster de los White Sox, como dos jugadores de ascendencia japonesa.

La físicalidad de Nishida y Murakami no podría ser más diferente.

Nishida mide 5-6, pesa 150 libras, pero juega con una tremenda pasión y energía.

Murakami mide 6-2, pesa 213 libras. Él también da todo en el campo.

Existen otras diferencias tremendas entre Nishida y Murakami.

Murakami es un poderoso bateador. De hecho, conectó su decimoséptimo jonrón, líder de la Liga Americana, el día en que Nishida se unió a él como compañero de equipo.

Nishida probablemente no conectará muchos jonrones en las Grandes Ligas. Más bien, proporcionará turnos de bateo molestos, con buena disciplina en el plato, buena capacidad de reconocimiento de lanzamientos, habilidades sólidas para contactar la pelota y la suficiente velocidad para robar bases, o tomar una base extra cuando lo considere práctico.

Tanto Murakami como Nishida son sólidos jugadores defensivos; con Murakami jugando en la primera base.

Bateando noveno para los White Sox en su primera aparición, Nishida conectó un sencillo en tres turnos al bate.

futuresox.net dijo lo siguiente sobre Nishida: “Nishida no va a cambiar un juego con poder bruto, aunque conectó un jonrón en su debut en Triple-A para su segundo jonrón como miembro de la organización. Su valor radica en todo lo que lo rodea.”

De lo observado en el debut de Nishida, este viejo explorador notó que Nishida hace que las cosas sucedan. Se esfuerza. Juega con todo su corazón y no teme ensuciar su uniforme. Es un jugador de béisbol.

Nishida consiguió su primer out asistiendo en el jardín, al tirar al shortstop de los Minnesota Twins Orlando Arcia en home.