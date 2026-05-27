La taquilla de verano arranca con fuerza mientras las ventas de boletos de fin de semana superan los $160 millones

El verano en la taquilla está teniendo un comienzo ardiente, y apenas está comenzando.

Durante el fin de semana, las ventas de boletos nacionales superaron los $161 millones, una mejora de casi el 88% en comparación con el mismo marco de tres días en 2025. “The Devil Wears Prada 2” de Disney y 20th Century Studio lideraron el grupo, sumando $41.6 millones durante su segunda semana, seguido por “Mortal Kombat II” de Warner Bros., que obtuvo $38.5 millones en su apertura. “Michael” de Lionsgate recaudó $37.9 millones en su tercera semana en los cines.

El fin de semana se vio reforzado por nuevos estrenos como “The Sheep Detectives” de Amazon MGM y “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour” de Paramount, así como por continuaciones de “The Super Mario Galaxy Movie” de Universal, que está en su sexta semana, y “Project Hail Mary” de Amazon, que está en su octava semana.

Juntos, hicieron de este fin de semana un destacado en las películas mientras la industria persigue una recaudación de $10 mil millones anuales en la taquilla de Estados Unidos.

“El segundo fin de semana de mayo a menudo proporciona sólidos retornos de recién llegados que llenan el hueco entre el primer fin de semana del verano y el importante fin de semana del Día de los Caídos que se avecina en unas 2 semanas”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore. “Pero la impresionante capacidad de reproducción a largo plazo de ‘The Super Mario Galaxy Movie’ y ‘Project Hail Mary’ sirve como un recordatorio de la vital importancia de la fortaleza sostenida para la salud general de la industria”.

De los 10 mejores intérpretes del fin de semana, siete eran títulos recurrentes. Cinco de esas películas informaron una caída en las ventas de boletos de menos del 50% con respecto al fin de semana anterior, según datos de Comscore.

Para analistas de taquilla, este es un métrica importante. Normalmente, las películas verán una caída del 50% al 70% cada fin de semana. Cuando las ventas de boletos sufren declives menores semana tras semana, significa que una película está generando un sólido boca a boca y nuevos espectadores están comprando boletos, o que la audiencia está regresando para ver la película nuevamente.

“The Devil Wears Prada 2” tuvo una caída del 46% en las ventas de boletos de la segunda semana, “Michael” disminuyó solo un 30% entre su segunda y tercera semana en los cines, y “The Super Mario Galaxy Movie” experimentó una disminución del 45% de su quinta a sexta semana. Lo más impresionante es “Project Hail Mary”, que cayó solo un 23% en su octava semana. Las ventas de boletos para “Hokum” de Neon disminuyeron un 49% en su segunda semana.

Estas tendencias auguran bien para la taquilla nacional. Hasta el domingo, el calendario de 2026 ha generado $3.02 mil millones, un aumento del 16% con respecto al mismo período del año pasado, según datos de Comscore.

“Desde una perspectiva más general, es justo sugerir que el escapismo y la facilidad de acceso pueden ser factores importantes”, dijo Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de Box Office Theory. “Históricamente, aunque los precios de los boletos también han aumentado con el tiempo, ir al cine sigue siendo una de las opciones de entretenimiento fuera de casa más asequibles para las personas, parejas y familias que pueden o no tener planes de vacaciones de primavera y verano en estado de incertidumbre debido a otras incertidumbres económicas y dificultades”.

Las ventas de boletos aún están rezagadas en comparación con los niveles de 2019, el último verdadero punto de referencia antes de que la pandemia obstaculizara la asistencia a las salas de cine. A esta altura del año en 2019, la taquilla había asegurado $3.8 mil millones en el país. Sin embargo, más de $720 millones de eso provinieron del lanzamiento récord de “Avengers: Endgame” de Disney y Marvel.

La temporada de películas de verano, que va desde el primer fin de semana de mayo hasta el Día del Trabajo en septiembre, también está a punto de recibir un impulso de varios títulos taquilleros.

La primera nueva película de Star Wars de Disney en siete años llega a finales de mayo con “The Mandalorian and Grogu”. Le seguirán “Toy Story 5” de Pixar en junio junto con “Supergirl” de Warner Bros. Luego, en julio, Disney tiene la acción en vivo “Moana”, Universal está listo para lanzar “The Odyssey” de Christopher Nolan y Sony tiene “Spider-Man: Brand New Day”.

“Las subidas y bajadas ocurrirán naturalmente dentro de la narrativa de la taquilla anual, como siempre ha pasado”, dijo Robbins. “El impulso es tan bueno como el último éxito o fracaso, pero en estos momentos la industria está disfrutando de algo cercano a un escenario realista óptimo con tanto éxito en los libros antes de que llegue plenamente al corazón de una temporada de películas de verano con gran potencial”.

Divulgación: CNBC y Fandango son divisiones de Versant Media.