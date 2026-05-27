Paxton vence al senador John Cornyn en la primaria del Senado de Texas

Topline El Fiscal General de Texas Ken Paxton venció al Senador John Cornyn el martes en la reñida segunda vuelta para la primaria del Partido Republicano de Texas en el Senado, en una carrera que ha dividido al Partido Republicano después de que el Presidente Donald Trump respaldara a Paxton sobre el titular de cuatro mandatos, desafiando a muchos donantes y republicanos establecidos del partido.

Datos Clave Paxton obtuvo el 62.5% poco después de que Associated Press declarara la victoria, superando el 37.5% de Cornyn. Se esperaba ampliamente que Paxton ganara después de que Trump lo respaldara el 19 de mayo, después de negarse a opinar durante la primaria inicial en marzo, cuando Cornyn terminó por delante de Paxton por aproximadamente un punto y otro desafiante, el Representante Wesley Hunt, quedó en un distante tercer lugar. Dado que ningún candidato aseguró más del 50% de los votos en la primaria inicial, la contienda pasó a una segunda vuelta. Trump dijo que Paxton es “alguien que siempre ha sido extremadamente leal a mí y a nuestro ASOMBROSO MOVIMIENTO MAGA” en una publicación en Truth Social anunciando su respaldo, lo que sorprendió y enojó a muchos republicanos del Senado. Trump dijo que Cornyn “es un buen hombre, y trabajamos bien juntos, pero no me apoyó en momentos difíciles”, señalando que Cornyn “fue muy tardío en respaldarme” (Cornyn fue crítico con Trump en la carrera presidencial de 2016 y apoyó al Senador Ted Cruz, de Texas, durante las primarias, antes de alinearse detrás de Trump cuando se convirtió en el nominado). Se espera que la contienda de las elecciones generales sea altamente competitiva: una encuesta de la Universidad del Sur de Texas/YouGov realizada del 22 de abril al 6 de mayo encontró a Cornyn liderando al candidato demócrata, el Representante Estatal James Talarico, en un enfrentamiento hipotético por un punto, y a Talarico y Paxton empatados.

Número Importante $25 millones. Eso es lo que se gastó en anuncios en la segunda vuelta, incluyendo $20 millones para Cornyn y $5 millones para Paxton, según AdImpact.

¿Por qué Trump respaldó a Paxton? Trump anunció su respaldo a Paxton poco después de que Ed Gallrein, el candidato que respaldó en la reñida primaria para el escaño del Representante Thomas Massie, R-Ky., venció al titular en las elecciones del 19 de mayo.

¿Por qué Paxton es controvertido? Paxton fue suspendido de su cargo e impugnado en 2023 por acusaciones de abuso de poder, incluido el uso de su cargo para beneficiar a un donante y obstruir la justicia en un caso separado de fraude de valores en su contra. Paxton fue absuelto de los 16 cargos de impugnación por el Senado estatal de Texas. Paxton fue acusado de fraude de valores en 2015, poco después de ser elegido por primera vez fiscal general, por supuestamente engañar a los inversores al animarlos a invertir en una empresa de tecnología sin informarles que recibía una comisión por sus inversiones. Llegó a un acuerdo con los fiscales casi una década después que requería que pagara restitución, pero no admitió culpa. La esposa de Paxton, la Senadora Estatal Angela Paxton, solicitó el divorcio de Paxton, con quien estuvo casada durante 38 años, en julio pasado, citando “descubrimientos recientes” y adulterio. Paxton ha utilizado su cargo para promover causas de extrema derecha, incluida la imposición agresiva de restricciones al aborto y la atención afirmativa de género y redadas en la inmigración.