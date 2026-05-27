El comediante Tom Segura se burla de los “delirantes” liberales de California que niegan el declive de Los Ángeles como una ciudad “desesperada” por un cambio.

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El comediante Tom Segura habló con el podcaster Joe Rogan el lunes y se maravilló de cómo algunos californianos liberales todavía se “engañan” sobre el declive de Los Ángeles.

Durante su larga conversación, Rogan y Segura hablaron sobre cómo el Medio Oriente, tanto en el pasado antiguo como en el siglo XX, tuvo algunas áreas cosmopolitas y prósperas. Segura comentó que uno podría haber pensado, comprensiblemente, que continuarían así para siempre.

“Bueno, mira Los Ángeles”, respondió Rogan, bromeando diciendo que ha experimentado un declive igualmente impactante.

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Segura estuvo de acuerdo y señaló que él, al igual que Rogan, tiene muchos amigos allí y que, en última instancia, ahora hay dos tipos de ciudadanos allí.

“Hay dos tipos ahora. Los que reconocen que esto es diferente, y luego los delirantes”, dijo Segura. “Conozco a mucha gente que dice: ‘Sí, por supuesto que es diferente. Dices: sí, puedes verlo, puedes ver que este es un lugar diferente al que era hace varios años”.

Por el contrario, continuó, “hay personas que dicen: ‘No, todo está bien'”. Eres como, ‘No estás en la realidad en este momento'”.

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“Bueno, probablemente tenían siete u ocho refuerzos, así que tal vez no estén pensando con tanta claridad”, bromeó Rogan. “Esas son las personas que siguieron recibiendo impulso”.

Segura se sorprendió de que la gente todavía esté recibiendo inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19, algo que Rogan dijo que está sucediendo con mucha frecuencia, ya que se les puede ver con orgullo promocionando que están recibiendo más inyecciones de refuerzo en las redes sociales.

Rogan continuó preguntándole a Segura si cree que la ex estrella de reality shows Spencer Pratt tiene posibilidades de ganar las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles.

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“Creo que cualquiera tiene una oportunidad. Creo que si organizas una campaña que genera algo de entusiasmo y la gente habla, tienes una oportunidad en Los Ángeles”, dijo Segura. “Realmente lo creo. Me gusta esa ciudad, la gente allí es-“

“Están desesperados”, intervino Rogan.

“Están desesperados”, coincidió Segura. “Y además, viven para entretenerse. Así que entreténganlos un poco”, y ambos coincidieron en que Pratt sí es entretenido.

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Rogan se rió entre dientes del truco de campaña de Pratt en el que lava a presión su nombre en las aceras, de modo que las letras de su nombre sean la única parte limpia de la acera entre la suciedad con el mensaje: “Imagínense si las calles estuvieran así de limpias”.

Segura estuvo de acuerdo y dijo que, en todo caso, la carrera del presidente Donald Trump muestra que existe un precedente claro para que las estrellas de reality shows se presenten como outsiders políticos y ganen elecciones.