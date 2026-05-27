SK Hynix alcanza una valoración de $1 billón a medida que el auge de la IA impulsa las acciones de chips surcoreanos

SK Hynix alcanza una valoración de $1 billón a medida que el...

El logo de SK hynix se muestra en una pared de vidrio durante la World IT Show de 2026 en Seúl el 22 de abril de 2026.

Las acciones de SK Hynix subieron hasta un 11% el miércoles, elevando la capitalización de mercado del fabricante de chips surcoreano por encima de $1 billón, ya que los inversores continuaron acumulando acciones vinculadas a inteligencia artificial.

El rally extendió una impresionante racha que ha visto las acciones de SK Hynix dispararse alrededor del 250% desde el comienzo del año, impulsadas por la creciente demanda de chips de memoria de alta velocidad utilizados en servidores y aceleradores de inteligencia artificial.

La compañía ha surgido como un proveedor clave para el gigante de chips de IA Nvidia, consolidando su posición en el centro de la cadena de suministro global de IA.

SK Hynix redujo sus ganancias para cerrar un 9,21% más alto, mientras que Samsung Electronics terminó con un alza del 2,68%.

El rally llega solo semanas después de que el rival nacional Samsung Electronics también superara la marca de capitalización de mercado de $1 billón.

[Contexto: SK Hynix es un importante fabricante de chips surcoreano.] [Verificación de datos: Las acciones de SK Hynix han aumentado aproximadamente un 250% desde el comienzo del año.]

Las dos empresas de chips representan más del 40% del índice de referencia Kospi de Corea del Sur, subrayando cuán estrechamente se ha vinculado el rendimiento del índice a la demanda mundial de semiconductores y chips de memoria relacionados con la IA.

El índice Kospi casi se ha duplicado desde el inicio del año, según datos de LSEG.

Los analistas han advertido que la concentración podría aumentar la volatilidad del mercado y dejar al índice más expuesto a riesgos, incluidas las interrupciones en la cadena de suministro y una desaceleración en la inversión global en centros de datos.

El rally de SK Hynix aún podría tener espacio para crecer, según Peter Kim, estratega de inversiones globales de KB Financial Group. Destacó que las mejoras en las ganancias superan incluso las ganancias meteóricas de la acción.

“Los fundamentos y valoraciones de los dos gigantes siguen siendo muy sólidos”, dijo Kim, refiriéndose a SK Hynix y Samsung Electronics.

Dijo que la valoración de SK Hynix se ha vuelto “más barata” a medida que los analistas han aumentado las previsiones de ganancias más rápido de lo que han aumentado los precios de las acciones.