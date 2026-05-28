Trump visitó a soldados en Walter Reed, pero no a los 14 heridos en la guerra de Irán

El Presidente Trump se tomó el tiempo para visitar a los miembros del servicio de EE. UU. durante su viaje el martes al Centro Médico Militar Nacional de Reed, pero no vio a ninguno de los 14 tropas heridas en la guerra que inició con Irán y que también se están recuperando en el hospital, según la familia de un soldado y otro oficial militar familiarizado con la visita del Sr. Trump.

La Casa Blanca dijo que el Sr. Trump se reunió con los miembros del servicio durante su chequeo de seis meses en el centro médico insignia del Ejército, pero se negó rotundamente a decir si el presidente vio a los soldados heridos en la Operación Furia Épica.

“El Presidente Trump tuvo el honor de reunirse con nuestros increíbles miembros del servicio y personal médico mientras estaba en el Centro Médico Walter Reed”, dijo un portavoz de la Casa Blanca, que se negó a proporcionar orientación sobre por qué el presidente no se reunió con los soldados heridos en la guerra de Irán.

El Sargento Cory Hicks estaba estacionado en un puesto del Ejército en Kuwait que fue alcanzado por un dron iraní en marzo, durante las primeras 24 horas del conflicto. El ataque mató a seis soldados estadounidenses e hirió a más de 20. Hicks es uno de los seis del ataque de Kuwait que aún se están recuperando en Walter Reed. Sufrió un riñón lacerado, un bazo seccionado y una lesión cerebral traumática.

“¡He recorrido un largo camino, eso es seguro!” Hicks le dijo a CBS Minnesota el mes pasado. “Llevo 19 años en el ejército hasta ahora y me encanta servir a mi país, pero esta [recuperación de las heridas] es una batalla diferente. Tienes que luchar una vez que resultas herido.”

Un día antes de su visita a Walter Reed, durante sus comentarios del Día de los Caídos en Arlington, el Sr. Trump rindió homenaje a los 13 soldados que habían muerto en la Operación Furia Épica, llamándolos “almas maravillosas” que “dieron sus vidas” para garantizar que Irán nunca tuviera un arma nuclear.

En marzo, el Sr. Trump también asistió a las transferencias dignas de los seis soldados que murieron en el ataque de Kuwait y a los seis que murieron en un accidente de reabastecimiento de combustible sobre Iraq.

Es costumbre que los presidentes estadounidenses visiten a las tropas heridas en batalla. En 2004, durante la guerra de Iraq, el Presidente George W. Bush dijo después de una visita a Walter Reed, que era un honor “conocer a los heridos que han tomado la decisión de sacrificarse por la seguridad de esta nación y por la libertad en el mundo… Es un honor conocer a sus padres o sus esposas, sus hijos, almas valientes que apoyan a su ser querido con todo su corazón.”

En 2017, durante su primer mandato, el Sr. Trump en persona visitó el hospital militar para entregar la Medalla al Corazón Púrpura a un soldado que había sido herido en Afganistán.

El Sr. Trump ha enfrentado previamente escrutinio por sus descripciones de los miembros del servicio heridos. Durante su primer mandato, dijo que los soldados heridos en un ataque aéreo iraní de 2020 en una base estadounidense en Iraq no valían la pena mencionar porque habían sufrido “dolores de cabeza”, que describió como “no muy graves”. Una investigación de CBS News luego descubrió que decenas de soldados que sufrieron lesiones cerebrales les negaron el Corazón Púrpura como parte de un esfuerzo para minimizar sus heridas y evitar desacreditar al Sr. Trump. Uno más tarde se quitó la vida.

El Sr. Trump también ha negado los informes de que llamó “perdedores” y “tontos” a los Marines de EE. UU. que murieron en la Primera Guerra Mundial después de cancelar una visita en 2018 al cementerio en Francia donde estaban enterrados.

Según el Departamento de Defensa, 409 tropas estadounidenses resultaron heridas en la guerra con Irán. El mes pasado, el Secretario de Defensa Pete Hegseth testificó ante el Congreso que aproximadamente el 90% ha regresado al deber. Las tropas heridas en el ataque de Kuwait sufrieron graves heridas de metralla y lesiones en la cabeza. Hicks ahora está en una unidad de recuperación de soldados en Walter Reed y ha descrito el gran impacto mental del ataque.

“Perdí a seis de mis compañeros de batalla que estaban bastante cerca de mí y eso es una lucha en sí misma”, dijo en la entrevista de abril. “Las heridas invisibles son difíciles de sanar. Muchos estaban más lejos de la explosión que yo, así que cuando pasas por algo así, sientes mucha culpa.”