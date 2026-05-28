Guía del equipo de Corea del Sur para la Copa del Mundo 2026

Este artículo es parte de la Red de Expertos en la Copa del Mundo 2026 del Guardian, una cooperación entre algunos de los mejores medios de comunicación de los 48 países que calificaron. theguardian.com está publicando avances de tres países cada día en la carrera hacia el inicio del torneo el 11 de junio.

El plan

Hong Myung-bo se aferró rígidamente a una defensa de cuatro jugadores durante las eliminatorias, cambiando a un sistema de tres defensores solo en la segunda mitad del último partido después de que Corea del Sur asegurara su lugar en la fase final. Este cambio táctico, que solo apareció después de que se había hecho el trabajo duro, deja al equipo luchando con una desesperada falta de tiempo de preparación y cohesión si quieren empezar el torneo en un 3-4-3.

Uno de los problemas con esa formación es la falta de carrileros capaces de producir un rendimiento de alto nivel. Esta escasez de opciones es la razón por la que tanto interés rodea a Jens Castrop del Borussia Mönchengladbach y dónde jugará; su versatilidad significa que puede ser utilizado en el centro o en los costados, lo que podría convertirlo en la carta secreta definitiva en América del Norte.

12 de junio vs República Checa, Guadalajara (8pm local, 3am 12 de junio BST) 18 de junio vs México, Guadalajara (7pm local, 2am 19 de junio BST) 24 de junio vs Sudáfrica, Monterrey (7pm local, 2am 25 de junio BST) “,”credit”:””}’> Guía rápida Corea del Sur: Partidos del Grupo A Ver 12 de junio vs República Checa, Guadalajara (8pm local, 3am 12 de junio BST) 18 de junio vs México, Guadalajara (7pm local, 2am 19 de junio BST) 24 de junio vs Sudáfrica, Monterrey (7pm local, 2am 25 de junio BST) Gracias por tus comentarios.

Hong trató de disipar la nerviosidad que rodea su formación en una entrevista reciente con KBS. “Es difícil depender de solo un enfoque táctico y tengo experiencia en eso”, dijo. “Hay alrededor de seis días de descanso después del primer partido, por lo que podemos evaluar la fuerza de nuestro próximo oponente y adaptar nuestra formación para abordar el juego de diferentes maneras.”

Agregar a la ansiedad es el precario estado de la columna vertebral del equipo; figuras clave como Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in, Lee Jae-sung y Hwang In-beom están luchando con una combinación de lesiones, forma errática en el club e incluso ser relegados al banquillo.

La situación es particularmente crítica en el centro del campo, donde una serie de lesiones han descartado a varios candidatos. Además, Hwang ha pasado gran parte de la temporada luchando por encontrar su ritmo después de sufrir contratiempos físicos recurrentes.

Fuerte en la clasificación, Corea del Sur no perdió ninguno de sus 16 partidos, terminando seis puntos por delante de Jordania en la segunda fase de grupos. Hay esperanzas de salir de un grupo que consiste en los coanfitriones México, Sudáfrica y República Checa. “Nuestro primer objetivo es avanzar a la ronda de 32. Después de eso, cualquier cosa podría suceder”, dice Hong.

Corea del Sur

El entrenador

La campaña de Catar 2022 de Corea del Sur fue definida por un admirable estilo de fútbol, manteniendo su propio contra Uruguay y orquestando una dramática victoria sobre Portugal para llegar a la ronda de eliminación. Sin embargo, la era posterior ha sido de caos administrativo. El nombramiento de Jürgen Klinsmann por parte del presidente de la KFA terminó en un completo fracaso, durando el alemán menos de un año. Su sucesor, Hong Myung-bo, comenzó con una tormenta de controversias de selección. Hong es una de las figuras futbolísticas más grandes del país, pero opera sin el vital oxígeno de apoyo mediático o público. Ya estuvo a cargo de una Copa del Mundo, en 2014, que terminó sin ninguna victoria. ¿Podrá exorcizar esos fantasmas en América del Norte? La perspectiva, francamente, sigue siendo sombría.

Jugador estrella

Son Heung-min. Sonny, Sonny, Sonny. Quizás no haya una figura en la historia del deporte surcoreano más universalmente adorada. Sus logros, como una Bota de Oro de la Premier League y ser capitán de un equipo ganador de la Europa League, entre otros, son los de un talento generacional que ha producido consistentemente para el equipo nacional. Sin embargo, a pesar de toda su brillantez individual, le falta un trofeo internacional importante. Eso no cambiará en América del Norte, pero el país sigue esperando ver si puede dejar atrás sus recientes problemas en el LAFC y encontrar redención en el escenario mundial una vez más.

Uno para observar

Oh Hyeon-gyu. Si 2022 fue el año de Cho Gue-sung, 2026 seguramente pertenece a Oh. El año pasado, estaba listo para unirse al Stuttgart por £24 millones, pero el club de la Bundesliga se retiró debido a preocupaciones sobre una antigua lesión de rodilla. “No he tenido problemas con mis rodillas desde la escuela secundaria”, dijo el ex delantero del Celtic que se unió al Besiktas en enero en su lugar. Oh ha mantenido una rica veta de forma en Turquía, posicionándose como un desafiante formidable para Son en el rol de delantero titular.

Héroe desconocido

Lee Jae-sung. Etiquetar a un jugador con más de 100 partidos como un héroe desconocido puede parecer una contradicción, pero la inmensa contribución de Lee a los Guerreros Taeguk a menudo ha sido eclipsada por nombres más glamorosos. Independientemente de quién tenga la pizarra, Lee es una presencia permanente en la alineación: tenaz, cerebral y equilibrando el talento ofensivo con la garra defensiva. Después de regresar recientemente de una larga lesión, el jugador de 33 años se está preparando para encender una última llama junto a su colega de toda la vida, Son.

Posible alineación inicial

Qué esperar de los fans

México sigue estando lejos, no solo geográficamente, sino también emocionalmente. A pesar de la enorme popularidad de BTS en toda la región, es poco probable que los fanáticos surcoreanos hagan la ardua peregrinación. Esta reticencia no es solo una cuestión de distancia; es un reflejo de una relación fracturada. Ni la KFA ni Hong pueden inspirar el tipo de devoción necesaria para un viaje así.

Relación con EE. UU./Trump

En su primer mandato como presidente, Trump a menudo habló sobre Corea. Su búsqueda de un premio Nobel de la paz lo hizo sorprendentemente amigable con los entonces líderes del Norte y del Sur, ganándole una marca peculiar de popularidad en Seúl. Sin embargo, su segundo mandato ha tenido un tono diferente. Un público una vez intrigado ahora está fatigado por un mandato definido por aranceles y política exterior errática. Los informes que sugieren que su administración presionó para que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo solo han afianzado su imagen como un disruptor imprudente a ojos del público surcoreano.

Escrito por Seo Hyung-wook para Footballist