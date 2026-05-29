Un ex alto funcionario de la CIA se llevó a casa lingotes de oro y millones en efectivo, dice el FBI

alternar título Oficina del Sheriff de Alejandría

Muchas personas en el lugar de trabajo luchan con los informes de gastos y el síndrome del impostor. Y luego, según el FBI, está David J. Rush, un ex funcionario de la CIA acusado de llevar lingotes de oro y dinero en efectivo a granel a su casa en Virginia y, al mismo tiempo, supuestamente mentir sobre su educación y servicio militar, según registros de la corte federal.

Rush, un ex empleado de alto nivel ejecutivo de la CIA en Virginia, fue arrestado el 19 de mayo, después de que agentes del FBI que registraron su casa confiscaran más de 300 lingotes de oro de 1 kilogramo valorados en más de 40 millones de dólares, según una declaración jurada del agente especial del FBI Matthew T. Johnson, que trabaja en la división de contrainteligencia de la oficina de campo del FBI en Washington.

“Los agentes del FBI también incautaron aproximadamente 2 millones de dólares en moneda estadounidense”, afirma el documento. “Finalmente, los agentes del FBI confiscaron aproximadamente 35 relojes de lujo, muchos de los cuales eran de la marca Rolex”.

Rush, que figura como residente en Ashburn, Virginia, está acusado de un delito grave de robo de dinero público, según documentos judiciales. Permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos después de que se denegara su solicitud de liberación bajo fianza. No se ha declarado culpable.

El abogado defensor de Rush declinó hacer comentarios. Los registros del tribunal federal muestran que Rush renunció a una audiencia preliminar y estaba programado para una audiencia de detención en Alexandria, Virginia, el viernes. Pero el juez William E. Fitzpatrick aceptó una solicitud de ambas partes del caso de posponer esa audiencia hasta la mañana del 5 de junio.

La CIA dice que informó al FBI de sus sospechas sobre Rush, quien aparentemente cayó bajo escrutinio después de que comenzó a pedir lingotes de oro en noviembre pasado. Fue entonces cuando comenzó a hacer “varias solicitudes… para obtener una cantidad importante de divisas y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”, según la declaración jurada.

“Después de que una investigación interna de la CIA identificó posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para una investigación policial”, dijo un portavoz de la CIA a NPR por correo electrónico, en una declaración emitida conjuntamente con el FBI.

Una revisión de un espacio de almacenamiento que Rush usó en la CIA encontró que solo una parte del efectivo estaba allí. La investigación de la agencia sobre el asunto está en curso, pero aún no ha encontrado ningún registro de por qué Rush dijo que necesitaba esa enorme cantidad de dinero.

La declaración jurada del FBI acusa a Rush de tomar lingotes de oro y moneda, hacer declaraciones falsas ante la agencia y en formularios de antecedentes de seguridad nacional, y presentar tarjetas de tiempo fraudulentas.

Rush tiene una autorización de información compartimentada segura y de alto secreto, según la declaración jurada del FBI. Pero la agencia alega que, a partir de la exitosa solicitud de empleo de Rush en la CIA en 2009, inventó logros académicos y militares que lo ayudaron a alcanzar ese estatus y, como resultado, a ganar salarios más altos.

Rush se alistó en la Marina de los EE. UU. en 1997 y luego fue comisionado como alférez en las Reservas de la Marina de los EE. UU. después de proporcionar una transcripción que demostraba que obtuvo una licenciatura de la Universidad de Clemson, afirma la declaración jurada. En tres solicitudes diferentes para unirse a la CIA, afirmó haber obtenido una licenciatura de Clemson, junto con una maestría del Instituto Politécnico Rensselaer, o RPI, y otras credenciales.

Pero esta primavera, las oficinas de registro tanto de Clemson como de RPI le dijeron al FBI que sus instituciones no tienen registro de que Rush haya asistido alguna vez a clases allí.

De manera similar, las supuestas afirmaciones de Rush de que era piloto militar y desempeñaba funciones destacadas relacionadas fueron socavadas por registros que muestran que nunca se sometió a ninguna evaluación como piloto y que no posee una licencia de piloto, según la declaración jurada.

Al explicar la acusación de fraude de tarjetas de tiempo, el FBI dice que si bien los registros militares muestran que Rush fue dado de baja honorablemente de las Reservas de la Marina como teniente en 2015, continuó reclamando licencia militar en sus hojas de horas durante los siguientes 10 años y supuestamente le dijo a la CIA que había ascendido al rango de capitán en las Reservas de la Marina.