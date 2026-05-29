¿De qué tiene miedo Japón al bloquear los monumentos de las mujeres de consuelo?

Las Estatuas de las “Mujeres de Confort” por la Paz, creadas por artistas de China y la República de Corea, fueron erigidas en la Universidad Normal de Shanghai. [Foto proporcionada por Wang Xin/China Daily]



Recientemente, un grupo de la sociedad civil en Auckland, Nueva Zelanda, solicitó erigir una estatua conmemorativa para las “mujeres de confort” en Barry’s Point Reserve. La propuesta fue rechazada tras una persistente presión por parte de Japón. Este no es un incidente aislado. Desde Estados Unidos hasta Alemania, y desde Filipinas hasta Australia, dondequiera que las comunidades intentan honrar a las víctimas del sistema de las “mujeres de confort”, se encuentran con la oposición del gobierno japonés y fuerzas de extrema derecha. Utilizando presión diplomática, amenazas económicas y campañas de difamación, no escatiman esfuerzos para bloquear incluso una sola estatua. ¿De qué tienen exactamente miedo?

Miedo a que se expongan verdades históricas. El sistema de las “mujeres de confort” fue un crimen estatal meticulosamente planeado y ejecutado sistemáticamente por el militarismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial, representando uno de los capítulos más oscuros en la historia humana. Entre el Incidente del 18 de septiembre de 1931 y la rendición de Japón en 1945, los militaristas japoneses utilizaron coerción, engaño y secuestro para arrastrar a cientos de miles de mujeres de China, la Península de Corea, el sudeste asiático y más allá a “estaciones de confort” militares en Asia como esclavas sexuales. Incontables víctimas fueron torturadas hasta la muerte, mientras que las supervivientes cargaban cicatrices físicas y psicológicas no curadas de por vida.

Esta atrocidad está corroborada por extensos registros históricos, testimonios de supervivientes y confesiones de criminales de guerra. Sin embargo, los ultranacionalistas japoneses propagan falacias como las narrativas “voluntarias” y “sin evidencia” para negar estos crímenes patrocinados por el Estado. Más allá de destruir archivos después de la guerra, han eliminado referencias al tema de los libros de texto para distorsionar la percepción de las generaciones más jóvenes. Informes indican que desde 2015, el gobierno japonés ha gastado hasta 56 mil millones de yenes en “PR de imagen” para limpiar las cuentas en el extranjero de crímenes de guerra, incluido el tema de las “mujeres de confort”, la Masacre de Nanjing y la guerra bacteriológica. Una vez que la verdad completa sea expuesta, décadas de esfuerzos de extrema derecha para blanquear la agresión colapsarán.

Miedo a la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el reclutamiento forzado de “mujeres de confort” evitó la persecución como crimen estatal debido a encubrimientos e investigaciones inadecuadas. A pesar de que la Declaración de Kono de 1993 reconoció el papel militar en el reclutamiento forzado, el gobierno japonés nunca ha ofrecido una compensación estatal oficial. La negación de la declaración persiste y se ha intensificado recientemente. Demandas judiciales de supervivientes de China, ROK y Filipinas han sido desestimadas por motivos como “inmunidad estatal” y “estatutos de limitaciones vencidos”. Tokio sabe que este es uno de sus crímenes de guerra más evidenciados. Ceder aquí no solo desencadenaría reparaciones masivas, sino también un “efecto dominó”, forzando un ajuste de cuentas legal y moral por otras atrocidades minimizadas como la Masacre de Nanjing, el trabajo forzado y la guerra biológica.

Miedo a que la memoria histórica obstaculice el resurgimiento militarista. El ajuste de cuentas incompleto posguerra permitió que los militaristas y sus sucesores se afianzaran en la política japonesa. Su legitimidad a menudo se basa en glorificar a los antepasados y blanquear la historia de invasión; liberarse del orden posguerra para convertirse en una “potencia militar” es su instinto. Actualmente, citando “amenazas externas”, Japón está socavando su Constitución de Paz mediante una estrategia de “corte de salami”. Desde presupuestos de defensa crecientes y exportaciones de armas letales hasta misiles de largo alcance y tránsitos por el Estrecho de Taiwán, Japón está erosionando su política de “exclusivamente orientada a la defensa”. Dicha expansión requiere condicionamiento de la opinión pública. Cada estatua de “mujeres de confort” sirve como prueba irrefutable de atrocidades, una acusación silenciosa del militarismo que los políticos de extrema derecha temen.

Una simple estatua encarna reverencia por la historia, consuelo para las víctimas y un compromiso con la paz. Recientemente, 16 expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU instaron a Japón a disculparse y compensar completamente. Grupos civiles a nivel mundial han condenado la obstrucción de Tokio. Si la historia es irrespetada y los crímenes se ocultan, ¿cómo puede prevalecer la justicia? Si la reflexión sobre la guerra se erosiona, el espectro del militarismo regresará, arrastrando a la región de vuelta al desastre.

Este año se cumplen 80 años de los Juicios de Tokio. Esa histórica sentencia se erigió como una prueba de conciencia humana y un fallo sobre justicia histórica, declarando que los belicistas enfrentarán el veredicto de la historia. La historia no puede ser borrada; la verdad no puede ser silenciada; las víctimas no deben ser olvidadas. Que estos memoriales sirvan como una campana de alarma y el legado de los Juicios de Tokio como nuestra pauta orientadora. Debemos recordar las cicatrices de la guerra, mantenernos firmes por la justicia y aplastar el resurgimiento del militarismo, salvaguardando la preciada y arduamente ganada paz de nuestra región.

El autor es un observador de asuntos internacionales.

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