El jefe de la OMS llega a la República Democrática del Congo en medio del brote de ébola

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a la República Democrática del Congo a última hora del jueves. El viaje tiene como objetivo mostrar su apoyo al país africano en medio del mortal brote de ébola en curso.

“Quiero que sepan que no están solos”, dijo Tedros en un mensaje publicado en X, dirigiéndose directamente al pueblo congoleño.

“Juntos superaremos este brote”, dijo, y agregó que él y la ONU harían “todo lo que esté en mi poder para ayudarlos”.

El actual brote de Ébola es causado por una cepa del virus conocida como Bundibugyo. Actualmente haysin vacuna ni tratamiento.

Según la OMS, el brote de Ébola ha causado unas 220 muertes y 900 casos, y se ha extendido a la vecina Uganda, donde hay siete casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias de la OMS creen que la verdadera escala del brote probablemente sea mayor, ya que se cree que el virus ha circulado fuera del radar durante algún tiempo.

La crisis en el Congo llevó a Uganda a cerrar su frontera “con efecto inmediato”, a pesar de las advertencias de la OMS de que la medida podría resultar contraproducente y provocar la propagación de la enfermedad.

Tedros dijo que él y la ONU no apoyaban las prohibiciones de viaje para combatir el brote porque “no ayudan mucho”.

Las autoridades sanitarias de la OMS creen que la verdadera escala del brote probablemente sea mayor de lo informado hasta ahora. Imagen: REUTERS

Llamados para hacer realidad una vacuna

El brote de ébola es el decimoséptimo registrado en el Congo, un país de más de 100 millones de habitantes.

Lo que complica los esfuerzos contra la enfermedad es que el epicentro del brote se encuentra en el este, una región rica en minerales que ha sido marcada por la violencia y el desorden de varios grupos armados que luchan por el poder durante más de tres décadas.

“El conflicto y el desplazamiento hacen que todo sea más difícil”, dijo Tedros. “Hago un llamamiento directo a todas las partes en conflicto en esta región: por favor, declaren un alto el fuego”.

El presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus ha instado a las partes en conflicto en el este del Congo a declarar un alto el fuego para ayudar a abordar el brote. Imagen: Martial Trezzini/KEYSTONE/Picture Alliance

Las autoridades sanitarias regionales están compitiendo para contener el virus, y el jefe de la agencia de salud de la Unión Africana dijo el jueves que una vacuna contra esta cepa podría estar lista a finales de este año.

“Lo que podemos decirles con seguridad es que para finales de este año, 2026, los CDC de África se asegurarán de que tengamos una vacuna y un medicamento contra Bundibugyo”, dijo Jean Kaseya, director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

“Nuestros líderes están dispuestos a invertir. Estamos invirtiendo a nivel técnico, a nivel estratégico, para asegurarnos de que (la vacuna) suceda”, añadió.

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Editado por: Sean Sinico