Más pagos mensuales de préstamos de auto son arriba de $1,000, y la mayoría no son para modelos de lujo.

Más pagos mensuales de préstamos de auto son arriba de $1,000, y...

En un país donde los camiones grandes son importantes, esas camionetas y SUV representan un gran porcentaje de los préstamos de auto que vienen con un pago mensual considerable, más de $1,000 al mes, según datos recientes.

El análisis de Experian Automotive de más de 5 millones de préstamos y arrendamientos de automóviles abiertos en el primer trimestre muestra que casi el 19% de los nuevos préstamos de vehículos incluyen un pago mensual de al menos $1,000. Eso es un aumento de aproximadamente el 17.4% respecto al año anterior.

“La suposición es que es todo de lujo, de alta gama, y ese no es el caso”, dijo Melinda Zabritski, jefa de información financiera automotriz de Experian Automotive.

Casi el 74% de los préstamos de auto que requieren que los propietarios paguen $1,000 o más cada mes son para modelos no de lujo, siendo los cinco mejores modelos populares camionetas de trabajo como el Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 y Ram 1500, según Experian.

Hace apenas cinco años, los préstamos de auto con pagos mensuales superiores a $1,000 representaban solo el 5.4% del mercado. Luego llegó la escasez global de chips en 2021 y 2022, y los fabricantes de automóviles de todo el mundo priorizaron la producción de modelos más caros y rentables. Los precios de los vehículos se dispararon, al igual que la cantidad tomada en préstamos para los autos.

Zabritski dijo que esos precios más altos han cambiado la forma en que los compradores de automóviles y camiones ven lo necesario para financiar la compra de un vehículo nuevo.

“Sin haber visto una reducción en ese MSRP, y en esos montos de préstamos altos,” le dijo a CNBC. “Creo que a medida que pasa el tiempo, creo que más consumidores se están acostumbrando al pago de $1,000.”

La cantidad promedio prestada ahora está en un máximo histórico de $43,952, y el pago mensual promedio también ha subido a un máximo histórico de $770, según Experian Automotive. Ambos son un reflejo de un nuevo mercado automotriz relativamente fuerte.

En cuanto a los retrasos en los préstamos de auto, el porcentaje de préstamos con pagos más de 30 días tarde ha aumentado a un 2% de todos los préstamos de vehículos nuevos, con la tasa de morosidad de 60 días también aumentando.

Sin embargo, Zabritski señaló que las tasas de morosidad siguen por debajo de los niveles de 2018.

“La fuerza impulsora en la mora de 60 días realmente cae dentro del mercado subprime. Las puntuaciones de crédito más bajas tienen una mayor probabilidad de incumplimiento,” afirmó.