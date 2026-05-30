Informe laboral de Farage sobre presunto hackeo se entrega a funcionarios de seguridad después de que él no lo haga

Informe laboral de Farage sobre presunto hackeo se entrega a funcionarios de...

El partido Laborista ha informado a la policía y a los funcionarios de ciberseguridad del gobierno sobre la presunta piratería del teléfono de Nigel Farage, después de que el líder de Reform UK no lo hiciera él mismo.

La presidenta laborista, Anna Turley, ha pedido a la Policía Metropolitana y al Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) que investiguen las afirmaciones de Farage de que su teléfono fue comprometido por actores hostiles vinculados a Rusia.

Reform ha sugerido que la revelación de The Guardian de que Farage recibió un regalo de £5m del multimillonario de criptomonedas con sede en Tailandia, Christopher Harborne, se originó en material filtrado de su teléfono, correo electrónico y cuentas bancarias. El partido dijo el fin de semana pasado que creía que su información había sido obtenida por “actores hostiles, casi seguramente vinculados a Moscú”.

Reform dijo que había informado del asunto a “las autoridades pertinentes”, sin especificar cuáles. Labor desafió al partido a referir el caso al NCSC, pero se entiende que eso no había sucedido hasta el jueves por la tarde.

Se entiende que Farage tampoco ha informado del asunto a la Met, que está considerando ponerse en contacto con él para preguntarle si quiere hacerlo. El contacto de Labor con la fuerza no constituye un informe formal de delito, por lo que es poco probable que la Met inicie una investigación en ese sentido.

En una carta a Farage, Turley dijo: “Aparte de las implicaciones para ti personalmente, el presunto delito es increíblemente grave, con posibles implicaciones más amplias para la seguridad nacional de Gran Bretaña, la integridad de nuestra política y la confianza pública en nuestro sistema democrático”.

Añadió: “Por eso he contactado hoy al Centro Nacional de Seguridad Cibernética y a la Policía Metropolitana para asegurar que las sospechas que tú y Reform UK han planteado públicamente sean investigadas adecuadamente.”

Un portavoz de Reform dijo: “Se ha informado a las autoridades pertinentes. Sería inapropiado hacer más comentarios mientras las investigaciones están en curso.”

La Met ha sido contactada para hacer comentarios. Un portavoz del NCSC dijo: “Estamos listos para apoyar con cualquier incidente cibernético sospechoso que se nos informe.

“Defender la democracia es siempre nuestra prioridad y ofrecemos una variedad de orientación experta, apoyo y servicios activos de defensa cibernética para ayudar a proteger a las personas de los ataques en línea.”

El Guardian reveló el mes pasado que Harborne le dio a Farage £5m en 2024, poco antes de que el líder de Reform anunciara que se presentaría para el parlamento, a pesar de haber dicho anteriormente que no lo haría.

Las normas parlamentarias establecen que los diputados deben declarar cualquier regalo recibido en los 12 meses previos a asumir el cargo, dependiendo de si era para fines políticos o personales.

Inicialmente, Farage afirmó que Harborne le había dado el dinero para cubrir sus costos de seguridad, antes de decir más tarde que era una “recompensa” por sus años de campaña a favor del Brexit.

Desde que entró en el parlamento, Farage ha abogado por posiciones que beneficiarían los intereses comerciales de la industria de criptomonedas, incluyendo permitir que las personas paguen impuestos con moneda digital.

Mientras Farage sigue enfrentando preguntas sobre por qué no declaró la donación, fuentes de Reform han afirmado que la historia del Guardian se originó en un hackeo de espías rusos.

Una fuente del partido le dijo al Mail on Sunday que Farage había sometido su teléfono a un análisis forense de expertos en contraespionaje, quienes concluyeron que había sido comprometido a través de un ataque de “phishing”.

El Guardian calificó como “absurdas” las sugerencias de que su reportaje se basaba en material obtenido a través de un hackeo ruso, calificando la afirmación de Farage como “un intento de desviar la atención de un escrutinio legítimo de sus asuntos financieros”.

Kevin Hollinrake, presidente del Partido Conservador, dijo al Guardian esta semana que Farage había pasado años “poniendo excusas para [Vladimir] Putin” pero ahora estaba “jugando la carta de Rusia” cuando se enfrentaba a preguntas sobre sus donaciones.

El líder de Reform también enfrenta preguntas sobre si debería haber pagado impuestos sobre la donación.

Phil Brickell, presidente laborista del grupo parlamentario multipartidista contra la corrupción, y Lloyd Hatton, un diputado laborista en el comité de cuentas públicas, han escrito a HMRC instando a los funcionarios a examinar si Farage debía impuestos sobre el dinero.

Su intervención sigue a una evaluación del experto fiscal Dan Neidle, quien dijo que Farage podría ser responsable si el dinero se proporcionó a cambio de trabajo realizado para Harborne, o como incentivo para presentarse al parlamento.

Neidle concluyó, sin embargo, que esto era improbable y que Farage “probablemente no debe impuestos” por el regalo.