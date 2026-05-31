Wes Streeting pide recorte en el seguro nacional y perforación en el Mar del Norte

Wes Streeting ha respaldado llamados para reducir las contribuciones de seguro nacional para las empresas, y para que el gobierno busque petróleo y gas en el Mar del Norte. El ex secretario de salud y potencial candidato a liderar el Partido Laborista le dijo al Sunday Times que debería haber una “reducción dirigida” de la contribución de seguro nacional de los empleadores como una forma de “incentivar activamente” la contratación, especialmente de jóvenes. Un informe de esta semana del ex ministro de gabinete Alan Milburn dijo que la falta de empleos en la hostelería estaba contribuyendo al alto desempleo juvenil en Gran Bretaña. Señaló una reducción a la mitad de las vacantes en la industria de la hostelería en los últimos cuatro años. El análisis muestra que Gran Bretaña tiene la tercera tasa más alta de jóvenes de 16 a 24 años que no están ganando ni aprendiendo entre los países ricos europeos. En 2024, la tasa de seguro nacional que pagan los empleadores se incrementó del 13,8% al 15% sobre el salario de cada empleado. El umbral de inicio al que se aplicaba se redujo de £9,100 a £5,000. La medida tenía como objetivo recaudar £25 mil millones al año, pero las empresas dijeron que desincentivaba la contratación de personal con salarios más bajos y a tiempo parcial. Pat McFadden, secretario de trabajo y pensiones, sugirió que no estaba de acuerdo con esta opinión. Hablando en Sky News el domingo por la mañana, defendió el récord del gobierno, diciendo que las empresas ya no tenían que pagar el seguro nacional de los empleadores para los trabajadores menores de 21 años. Dijo: “Ahora, es justo debatir si tal vez deberíamos expandir eso o hacer algo al respecto, pero al igual que con cualquier otra solicitud de cambio de impuestos, hay un costo para estas cosas. Tienes que compensar estas cosas”. Añadió: “Si quieres accionar una palanca en la cesta de impuestos, por así decirlo, habrá consecuencias”. McFadden afirmó que el aumento de las tasas de seguro nacional había contribuido a la disminución de las listas de espera del NHS. Dijo: “Hemos visto cómo las listas de espera del NHS caen. Esto es importante porque la caída de las listas de espera también es una medida del mercado laboral”. Ha habido un debate dentro del Partido Laborista sobre si otorgar permisos de perforación para los gigantes campos de petróleo y gas Rosebank y Jackdaw. Aunque hubo un compromiso en el manifiesto laborista de no otorgar más licencias para combustibles fósiles, hay una laguna que podría ser explotada; Rosebank y Jackdaw recibieron licencias de exploración del anterior gobierno conservador. Solo necesitan consentimiento para perforar. Ed Miliband, secretario de energía, debe tomar una decisión sobre estos campos de petróleo y gas en las próximas semanas. Él, junto con la Autoridad de Transición del Mar del Norte, deben decidir si la perforación sería consistente con los compromisos climáticos del Reino Unido. Streeting dijo: “Sí. Creo que probablemente ahí es donde llegará Ed. Cuando tome una decisión, me sorprendería si no fuera ese el caso.”. “La concesión de esas licencias no necesariamente se traducirá en facturas más baratas, pero sí se traducirá en mayores ingresos fiscales,” agregó. Streeting ha declarado abiertamente que desea que Keir Starmer renuncie, y que quiere postularse en una contienda por el liderazgo. El actual favorito de una contienda hipotética es Andy Burnham, alcalde de Manchester, quien espera regresar al parlamento para poder postularse como líder. Él es el candidato laborista en la elección parcial de Makerfield, que se llevará a cabo el 18 de junio.