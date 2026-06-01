El comercio minorista tuvo un primer trimestre sorprendentemente sólido, pero la verdadera prueba está por delante a medida que los reembolsos fiscales se agotan.

Los compradores entran y salen de una boutique de lujo Dior en Venecia, Italia, el 16 de noviembre de 2025.

La industria minorista emergió relativamente ilesa de un primer trimestre agitado, pero la emisión de reembolsos fiscales más altos de lo normal y un aumento en el uso de comprar ahora, pagar después probablemente ayudaron a impulsar el gasto.

A medida que Wall Street mira hacia el segundo trimestre, el periodo podría ofrecer una visión más clara sobre la salud del consumidor y cuánto los altos precios de la gasolina y la inflación persistente han perturbado la economía y presionado los presupuestos familiares ya seriamente tensos.Â

“Una vez que pasamos abril y mayo, realmente no estás viendo más el impacto de los reembolsos fiscales, y esos meses fueron un poco más inestables, así que hay muchas piezas en movimiento que quizás mantuvieron al consumidor por más tiempo de lo que hubiéramos esperado”, dijo Janine Stichter, analista minorista y directora gerente de BTIG.

“A medida que eliminamos estos reembolsos fiscales, podrías empezar a ver algunas de las debilidades subyacentes… el consumidor todavía no se ha desmoronado completamente y por eso creo que la gente realmente está mirando al segundo trimestre para decir: ‘Bueno, ¿cómo se ve realmente la salud del consumidor?'”

El periodo entre febrero y mayo, que abarca los resultados del primer trimestre fiscal de muchos minoristas, trajo una nueva ola de preocupaciones sobre el gasto de los hogares. El presidente Donald Trump inició un nuevo conflicto en el Medio Oriente, lo que llevó a un aumento en los precios del combustible, una caída en la confianza del consumidor y renovadas preocupaciones sobre la salud de la economía de EE.UU.Â

Pero cuando los minoristas informaron sus resultados del primer trimestre durante las últimas semanas, hubo pocas grietas que se encontraran ya que las ventas aumentaron, los beneficios crecieron y las perspectivas se mantuvieron consistentes en muchas de las principales empresas de EE.UU.

“Fue un trimestre sorprendentemente robusto”, dijo Neil Saunders, analista minorista y director gerente de GlobalData. “A pesar del aumento en los precios de la gasolina, creo que a pesar de la inestabilidad en el sentimiento del consumidor, creo que a pesar de la incertidumbre sobre la economía y todo lo demás que está sucediendo en el mundo, los consumidores siguieron apareciendo, abrieron sus billeteras y gastaron.”Â

Sin embargo, justo alrededor del mismo tiempo que comenzó el conflicto en el Medio Oriente, comenzaron a llegar los reembolsos fiscales. El número de personas que los recibieron y las cantidades que obtuvieron fueron mayores que el año pasado, lo que le dio a los consumidores con poco efectivo un dinero extra para ir de compras.Â

“Eso fue un offset muy útil en términos de gasto. Creo que sin ellos habría seguido habiendo crecimiento, pero realmente brindaron la guinda del pastel”, dijo Saunders.

Tomemos Target , que dijo que las ventas en mismas tiendas aumentaron un 5.6% durante su primer trimestre fiscal, su primer número positivo de ventas en mismas tiendas en cinco trimestres, con fortaleza en todas sus seis categorías principales de mercancías. Pero la fortaleza no fue solo por los esfuerzos de transformación de Target, ya que el director financiero James Lee reconoció que los reembolsos fiscales más altos ayudaron a impulsar el gasto.

“Ese beneficio se desvanecerá durante el resto del año”, dijo Lee la semana pasada. “Si bien los consumidores han demostrado ser resilientes hasta ahora, el sentimiento ha estado disminuyendo recientemente y estamos monitoreando de cerca su comportamiento de gasto.”Â