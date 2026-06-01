Se sospecha que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explota en Indonesia, matando a 5 personas

Se sospecha que una bomba de la Segunda Guerra Mundial explota en...

Un supuesto proyectil de la Segunda Guerra Mundial explotó bajo una casa palafítica en una aldea pesquera de Indonesia, matando a cinco personas y dejando casi 20 heridos, informaron el lunes las autoridades.

La explosión en la conflictiva región oriental de Papúa, Indonesia, sorprendió a los lugareños con un estruendoso estruendo el domingo por la tarde, emitiendo una bola de fuego seguida de una columna de humo espesa, según las imágenes transmitidas por Kompas TV.

Nueve hogares fueron destruidos.

“Se sospecha fuertemente que la fuente de la explosión fue una bomba o mortero de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Cahyo Sukarnito, portavoz de la policía de Papúa.

Tres personas aún están registradas como desaparecidas, pero Cahyo dijo que varias partes del cuerpo aún no han sido identificadas.

Al menos 19 personas fueron tratadas por heridas leves, añadió.

“Proporcionaremos más actualizaciones una vez que se haya completado la búsqueda de víctimas y la investigación”, dijo Cahyo.

El año pasado, nueve civiles se encontraban entre las 13 personas fallecidas en la provincia de Java Occidental cuando una explosión ocurrió mientras las tropas indonesias intentaban deshacerse de municiones rechazadas detonándolas en un pozo.

Indonesia fue una importante zona de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas japonesas ocuparon lo que entonces era las Indias Orientales Neerlandesas, y las fuerzas aliadas lucharon por retomar el control.

Las bombas de la guerra han sido encontradas en todo el mundo en los últimos años, y algunas han explotado.

En marzo, una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar fue desactivada con éxito en la ciudad alemana de Dresde después de que miles de residentes fueran evacuados.

En octubre pasado, dos hombres fueron hospitalizados en Polonia después de que una bomba de artillería de la Segunda Guerra Mundial que uno de ellos había encontrado en un bosque y llevado a casa explotara.

En marzo de 2025, se encontró una bomba de la Segunda Guerra Mundial cerca de las vías de la estación Gare du Nord de París. El mes anterior, se encontraron más de 170 bombas cerca de un parque infantil en el norte de Inglaterra.

En 2024, una bomba de EE.UU. de la Segunda Guerra Mundial que había sido enterrada en un aeropuerto japonés explotó, causando un gran cráter en una pista de rodaje y la cancelación de más de 80 vuelos.

En 2023, una bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en Inglaterra explotó en lo que las autoridades calificaron como una detonación “no planificada”.