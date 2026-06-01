Ogier, frustrado por los neumáticos Hankook en su último Rally1 sobre asfalto

En su quinto rally de la temporada, en Japón, Sébastien Ogier tuvo que contentarse con un podio. Segundo detrás de un imperial Elfyn Evans, que afirmó su condición de líder del campeonato, el nueve veces campeón del mundo vio ampliarse la brecha por primera vez el viernes, cuando su primera posición en una carretera mojada y cada vez más sucia hizo feliz a su compañero de equipo galés.

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Sin embargo, ésta no es la única explicación a los 13 segundos que separaron a los dos pilotos de Toyota al final de los tres días de competición. Sébastien Ogier, que nunca pudo reducir la distancia lo suficiente como para convertirse en una amenaza directa, confió que el agarre de los neumáticos Hankook en el calor japonés le había planteado un problema.

“Creo que se vio amplificado por las temperaturas de este fin de semana”at-il confirmÃ© auprÃ¨s de Motorsport.com. “El calor, así como el hecho de que las curvas se suceden en las especiales, imponen enormes exigencias a los neumáticos en términos de esfuerzo y energía”.

“Una vez más, no hay excusa. Todos tenían los mismos neumáticos, es solo que no pude manejarlo tanto como me hubiera gustado y no pude atacar como lo hago normalmente en el asfalto. Así son las cosas. Fue la última ronda. [sur asphalte]así que ahora tenemos que centrarnos en otra cosa”.

Desde los primeros cálculos supe que estos neumáticos nunca serían buenos para mí.

El podio del Rally de Japón 2026. Foto de: Toyota Racing

El piloto francés intentó encontrar la clave en los reglajes de su Toyota GR Yaris, pero fue en vano. Tan pronto como llegó la última etapa, envió una excavación, lamentando “por no haberlo hecho con neumáticos reales” Esta última parada de la generación Rally1 sobre asfalto.

“Intentamos todo lo que pudimos con los ajustes, pero simplemente no se adaptaba a mi estilo de conducción”.un preciso Sébastien Ogier. “Sabía desde los primeros cálculos que estos neumáticos nunca serían buenos para mí. Hasta ahora he podido manejarlos, pero con temperaturas tan extremas fue más difícil y no pude manejarlos tan bien como me hubiera gustado”.

“Pero, por otro lado, mi rally no estuvo mal. El rally simplemente se redujo a una etapa debido a la posición inicial. Elfyn estuvo bien, se merecía su victoria e hizo un gran trabajo”.

“Realmente no podemos culparnos mucho este fin de semana. Creo que lo hicimos bien, no fue una actuación tan buena como la gente podría estar acostumbrada sobre el asfalto, pero tampoco fue una mala actuación”.

Comentarios recopilados por Tom Howard

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