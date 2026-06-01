Nick Martinez de Rays Acredita que el Enfoque Agresivo es la Clave para una Temporada Excepcional

ST PETERSBURG, FLORIDA – Nick Martinez de los Rays de Tampa Bay lanza una bola en la primera entrada contra los Los Angeles Angels en el Tropicana Field el 29 de mayo de 2026 en St. Petersburgo, Florida. (Foto por Julio Aguilar/Getty Images) Getty Images

¿Qué tan consistente ha sido Nick Martinez para los Rays de Tampa Bay esta temporada? ¿Qué tal permitir dos o menos carreras en cada una de sus 11 aperturas hasta finales de mayo?

“Si no es el mejor lanzador de esta temporada, definitivamente está entre los tres mejores”, dijo el compañero de equipo Yandy Díaz, quien conectó un par de cuadrangulares contra los Angels el viernes por la noche en apoyo a la última victoria de Martinez. “Ha sido genial para nosotros todo el año.”

¿Qué tan genial? Martinez tiene un récord de 5-1 con una efectividad de 1.62. La victoria en el Tropicana Field contra los Angels completó un mes en el cual tuvo un récord de 3-0 con una efectividad de 1.52 en cinco aperturas. A pesar de lo brillantes que son esos números, quizás lo más impresionante sea que dio solo tres bases por bolas en 29 2/3 entradas.

Martinez ha estado imponiendo condiciones con una mezcla de seis lanzamientos que incluye una recta de cuatro costuras y un sinker con una velocidad promedio entre 92 y 93. Aunque eso no va a romper el radar, realmente no importa.

“Vemos muchos lanzadores en el juego de hoy que están lanzando con alta velocidad”, dijo el manager Kevin Cash. “Nick llega allí un poco más lanzando un poco más.”

Cash añadió que la oposición tiene sus informes de scouting y sabe, en su mayoría, con qué se enfrentará: un sinker y un cambio que Martinez utiliza en gran medida, 30 por ciento versus 29 por ciento. Y esos informes no han importado.

“No han tenido respuesta”, dijo sobre los lineups contrarios. “Ha estado muy preciso con su comando y lanzando la pelota donde quiere.”

Unirse a los Rays de Tampa Bay

Martinez firmó como agente libre con los Rays al comienzo de los entrenamientos de primavera. Aceptó un contrato de un año que lo convirtió en el jugador mejor pagado del equipo con 13 millones de dólares, incluyendo una opción de compra de 4 millones de dólares para la temporada 2027. Se unió a los Rays después de dos temporadas con los Rojos, para quienes inició 42 de sus 82 apariciones y ganó 21 juegos.

El nativo de Miami, que cumple 36 años en agosto, lanzó un récord personal de 159 2/3 entradas con Cincinnati el año pasado, una cifra que está en camino de superar esta temporada. Mientras compilaba un récord de 11-14 con una efectividad de 4.45, Martinez sintió que se alejó de un par de ingredientes que lo hicieron un lanzador más efectivo al regresar a las Grandes Ligas con los Padres en 2022 después de una estadía de cuatro temporadas (2018-21) en Japón. Especialmente, sintió que se volvió menos agresivo en el montículo.

“El año pasado, me alejé un poco de esa mentalidad”, dijo. “Probablemente fui un poco demasiado astuto (en mi enfoque) y eso se convirtió en una bola de nieve. Me colocó en una posición bastante temprano en la temporada donde sentí que estaba en un modo de supervivencia y simplemente tratando de crear un contacto débil. Realmente no tenía la misma mentalidad agresiva.”

Eso ha cambiado y los resultados son evidentes con Tampa Bay. Martinez atribuye mucho crédito al coach de lanzadores Kyle Snyder y a aquellos que trabajan en los gráficos de lanzamientos y cosas similares.

“Entré en esta organización sabiendo que trabajaría con probablemente el mejor cuerpo de lanzadores y departamento de I+D”, dijo. “Mucho de ello fue simplemente tratar de absorber mucha información y tratar de aplicarla. Kyle hace un excelente trabajo no solo mostrándonos los datos, sino articulándolos de una manera que sea fácil de digerir y en la que realmente podamos creer.”

Martinez ha estado desafiando a los bateadores contrarios temprano y a menudo. Más importante aún, se ha mantenido enfocado y no se ha desviado de un plan que ha dado como resultado el conjunto impresionante de estadísticas mencionado anteriormente esta temporada. Confiar en aquellos que llevan las herramientas de la ignorancia, ya sea Nick Fortes o Hunter Feduccia, también ha sido clave.

“He podido mantener esa mentalidad y desafiar a los chicos temprano y a menudo y confiar en lo que ve el receptor, del cual quiero hacer ajustes”, dijo. “Es algo que he hecho bien desde que regresé de Japón y fue un gran enfoque mío al llegar a este año.”

Su impacto con los Rays, el club con el mejor récord de la Liga Americana al comenzar junio, ha sido innegable. Eso incluye lejos del montículo.

“Ha sido una fuerza estabilizadora para nosotros cada quinto día”, dijo Shane McClanahan, quien ha tenido un exitoso regreso a la rotación de los Rays después de una pausa de dos años debido a múltiples lesiones. “Ya sea dentro del clubhouse o en el campo, ha sido genial. Creo que estamos tan unidos como estamos (como equipo) gracias a que Nick llegó y nos permitió unirnos y estar juntos ya sea en cenas o jugando cartas. Ha sido muy divertido y un placer tenerlo.”

Sentirse â€˜Más libre’ en Japón

Martinez optó por Fordham sobre Georgetown cuando su carrera en la escuela secundaria en el Belen Jesuit Prep de Miami llegaba a su fin. Bateó .295 en tres años como infielder titular con los Rams, bateando desde el lado izquierdo, y tuvo solo cinco apariciones en el montículo como novato antes de registrar tres rescates con una efectividad de 2.75 en 10 apariciones como junior en 2011. Los Rangers valoraron lo suficiente a Martinez como lanzador para seleccionarlo en la decimoctava ronda ese junio.

MINNEAPOLIS: Nick Martinez de los Rays de Tampa Bay observa durante el juego entre los Tampa Bay Rays y los Minnesota Twins en el Target Field el domingo 5 de abril de 2026 en Minneapolis, Minnesota. (Foto por Andrew Ritter/MLB Photos via Getty Images) MLB Photos via Getty Images

Martinez debutó en grande con Texas en 2014, y en todas o parte de cuatro temporadas con el club tuvo un récord de 17-30 con una efectividad de 4.77. Ahí es donde se detiene su currículum de Grandes Ligas, ya que se marchó a Japón y a los Nippon-Ham Fighters en 2018, una experiencia que le proporcionó un lienzo fresco personal y profesionalmente.

“Crecí mental y físicamente de manera exponencial mientras obtenía una mejor comprensión de quién soy”, dijo Martinez, esposo de Kimberly y padre de tres hijas: Vera, Stella y Amelia. “Me convertí en padre por primera vez, y eso proporciona una perspectiva diferente.”

Lanzar en Japón también le dio una perspectiva diferente en el montículo y llegó al punto de despejar la mente de Martinez, permitiéndole ser la mejor versión de sí mismo.

“Creo que (jugar en el extranjero) beneficia a los jugadores”, dijo. “Jugué con un tipo de agresividad diferente mientras entendía que el tipo de estadísticas que tengo realmente no me define. Así que eso me dio una sensación más liberadora para ser agresivo y jugar con el estilo que quería y que me gustaba.”

Martinez tiene un récord de 36-30 con una efectividad de 3.43 en cuatro temporadas y media desde su regreso a las mayores. La diferencia con los Rays de Tampa Bay de 2026 es que no solo ha sido extremadamente competente en su enfoque, sino que ha mantenido esa competencia de inicio a inicio.

“Una vez que comenzó la temporada, pensé, ‘Está bien, solo seamos agresivos y compitamos'”, dijo. “He podido hacerlo y he seguido haciéndolo.”