Se lanza participación en Argentina y continúa la expansión en América Latina

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La empresa de casinos online y apuestas deportivas Stake anunció este lunes su lanzamiento en Argentina, continuando la expansión de la plataforma en América Latina.
El anuncio, que se autodenomina “el casino y apuestas deportivas en línea más grande del mundo”, reveló que la plataforma se lanzará en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y económicamente más poderosa del país.
Conclusiones clave
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El lanzamiento significa que Stake puede ofrecer probabilidades a la provincia más grande del país para la Copa del Mundo.
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Stake tenía una sociedad existente con la leyenda del fútbol argentino Sergio Agüero.
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Los clientes pueden acceder a Stake a través de una plataforma móvil.
Apostar se incorporará al mercado argentino bajo el dominio stakeholders.bet.ar luego de obtener la licencia otorgada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.
El lanzamiento continúa la reciente expansión de Stake en América Latina, con probabilidades ahora disponibles en Brasil, México, Perú y Colombia.
“Argentina es un mercado importante para nosotros y un siguiente paso natural en nuestra expansión en América Latina”, dijo Diana Otálora, gerente general de Stake para Latinoamérica.
Una vez obtenida la licencia, más de 17 millones de residentes de la provincia de Buenos Aires conocerán las ofertas de casinos y apuestas deportivas de Stake. La plataforma operará una plataforma móvil que incluye todas sus atracciones y ofertas habituales dirigidas a los usuarios argentinos.
Como la provincia más grande del país, Buenos Aires proporciona aproximadamente un tercio del PIB nacional de Argentina. La propia Argentina tiene el tercer PIB más alto de América Latina, lo que convierte a Buenos Aires en una región muy próspera y un objetivo principal para las empresas de juegos de azar.
â€œArgentina es un mercado con energÃa e identidad y estamos emocionados de traer nuestra calidad mundial experiencia de apuestas deportivas y casino a los jugadores a través de sake.bet.ar”, dijo Otálora.
Stake se une a Argentina de cara al Mundial
El lanzamiento de Stake en Argentina se produce menos de un mes después de que diera un “paso natural” al lanzamiento en mexico de cara al Mundial. Se espera que el torneo atraiga más de 50 mil millones de dólares en volumen de apuestas globales, según predicciones de la industria.
Argentina llega como campeona defensora del Mundial tras su exitoso viaje a Qatar 2022 y está entre las máximas favoritas para volver a alzar el trofeo. La mayoría de las casas de apuestas estadounidenses tienen a Argentina en quinto lugar con probabilidades de alrededor de +1000.
â€œExiste una cultura deportiva increÃblemente apasionada [in Buenos Aires]una población grande y comprometida digitalmente y un fuerte potencial a largo plazo para Stake”, dijo Otálora.
Stake también tiene una conexión con el mercado de Buenos Aires a través de la asociación existente de la compañía con la leyenda del fútbol argentino Sergio Agüero, que comenzó en 2022.
El anuncio señaló que Stake, lanzado en 2017, atrae más de 100 millones de visitas mensuales en todo su perfil global. Su lista de socios y patrocinadores incluye a Agüero, Drake, X Games, Everton Football Club y UFC, entre otros.
El Mundial listo para comenzar
Stake.bet.ar ya está activo y disponible para clientes con cuotas en una variedad de mercados, como la Copa del Mundo. Usando un Código de bonificación de apuesta puede ayudar a los nuevos usuarios a desbloquear una variedad de recompensas.
La competición comenzará dentro de 10 días, el jueves 11 de junio. Argentina jugará su primer partido el 16 de junio contra Argelia antes de enfrentarse también a Austria y Jordania en la fase de grupos.
Los campeones defensores aspiran a regresar a la final de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá lugar el 19 de julio en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey.
Este artículo apareció originalmente en Covers.com, lea el artículo completo aquí y vea nuestros mejores sitios de apuestas o consulte nuestras principales promociones de apuestas deportivas.