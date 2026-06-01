Se lanza participación en Argentina y continúa la expansión en América Latina

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La empresa de casinos online y apuestas deportivas Stake anunció este lunes su lanzamiento en Argentina, continuando la expansión de la plataforma en América Latina.

El anuncio, que se autodenomina “el casino y apuestas deportivas en línea más grande del mundo”, reveló que la plataforma se lanzará en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande y económicamente más poderosa del país.

Conclusiones clave

El lanzamiento significa que Stake puede ofrecer probabilidades a la provincia más grande del país para la Copa del Mundo.

Stake tenía una sociedad existente con la leyenda del fútbol argentino Sergio Agüero.

Los clientes pueden acceder a Stake a través de una plataforma móvil.

Apostar se incorporará al mercado argentino bajo el dominio stakeholders.bet.ar luego de obtener la licencia otorgada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

El lanzamiento continúa la reciente expansión de Stake en América Latina, con probabilidades ahora disponibles en Brasil, México, Perú y Colombia.

“Argentina es un mercado importante para nosotros y un siguiente paso natural en nuestra expansión en América Latina”, dijo Diana Otálora, gerente general de Stake para Latinoamérica.

Una vez obtenida la licencia, más de 17 millones de residentes de la provincia de Buenos Aires conocerán las ofertas de casinos y apuestas deportivas de Stake. La plataforma operará una plataforma móvil que incluye todas sus atracciones y ofertas habituales dirigidas a los usuarios argentinos.

Como la provincia más grande del país, Buenos Aires proporciona aproximadamente un tercio del PIB nacional de Argentina. La propia Argentina tiene el tercer PIB más alto de América Latina, lo que convierte a Buenos Aires en una región muy próspera y un objetivo principal para las empresas de juegos de azar.

â€œArgentina es un mercado con energÃa e identidad y estamos emocionados de traer nuestra calidad mundial experiencia de apuestas deportivas y casino a los jugadores a través de sake.bet.ar”, dijo Otálora.

Stake se une a Argentina de cara al Mundial

El lanzamiento de Stake en Argentina se produce menos de un mes después de que diera un “paso natural” al lanzamiento en mexico de cara al Mundial. Se espera que el torneo atraiga más de 50 mil millones de dólares en volumen de apuestas globales, según predicciones de la industria.

Argentina llega como campeona defensora del Mundial tras su exitoso viaje a Qatar 2022 y está entre las máximas favoritas para volver a alzar el trofeo. La mayoría de las casas de apuestas estadounidenses tienen a Argentina en quinto lugar con probabilidades de alrededor de +1000.

â€œExiste una cultura deportiva increÃblemente apasionada [in Buenos Aires]una población grande y comprometida digitalmente y un fuerte potencial a largo plazo para Stake”, dijo Otálora.