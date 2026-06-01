El ejército estadounidense ataca a Irán en ‘ataques de autodefensa’ durante el fin de semana y más titulares importantes

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Buenos días y bienvenidos al boletín matutino de Fox News, Fox News First. Y esto es lo que necesitas saber para comenzar el día…

3 PRIMEROS

1. El ejército estadounidense ataca a Irán en “ataques de autodefensa” durante el fin de semana

2. El presidente de Irán supuestamente presenta una carta de renuncia a la oficina del Líder Supremo

3.El senador demócrata dice que los últimos escándalos de Graham Platner le preocupan

PRINCIPALES TITULARES

TÁCTICAS DE ENJAMBRE — Un experto en defensa advierte que las armas voladoras equipadas térmicamente de Hezbollah están “cambiando las reglas del juego”. Continuar leyendo…

FURIA EN EL ESTACIONAMIENTO – La amenaza de ‘Nadie se irá a casa hoy’ precedió al tiroteo fatal en un almacén de Minnesota. Continuar leyendo…

ELIGE UN CARRIL — Los demócratas llaman a la falta de licencia menstrual “violencia económica” en su impulso para una nueva ley federal. Continuar leyendo…

EN CUSTODIA — Manhunt termina cuando el asesino de policías acusado es capturado después de una emboscada mortal. Continuar leyendo…

VERIFICACIÓN DE LA REALIDAD – Spencer Pratt le gana terreno a Karen Bass a medida que se aprieta la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. Continuar leyendo…

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POLÍTICA

tic tac – El Congreso se acerca a la acumulación de plazos mientras las divisiones del Partido Republicano amenazan la agenda de Trump. Continuar leyendo…

‘DEJA DE JUGAR JUEGOS’ — Trump advierte al juez que será “responsable” si un ataque impacta la base de aviones no tripulados de la Casa Blanca. Continuar leyendo…

LA IZQUIERDA COME LA IZQUIERDA — Hasan Piker critica al gobernador de Nueva Jersey por hacer el trabajo de ICE con los policías estatales en las instalaciones de ICE. Continuar leyendo…

‘ZONA CREPÚSCULO’ — El propietario de la ciudad de Nueva York pide ayuda mientras un ‘ocupante ilegal de 9 años’ pone su vida patas arriba. Continuar leyendo…

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GUERRA SANTA DE LAS PALABRAS — Trump critica al Papa Leo por recibir al “inútil” Brandon Johnson en el Vaticano. Continuar leyendo…

HACIENDO ONDAS – El panel de CNN estalla sobre el cambio de imagen del Reflecting Pool de 13 millones de dólares de Trump como hipocresía de DOGE. Continuar leyendo…

CAMBIANDO SU TONO — El propio portavoz de Jill Biden la acusa de “cambiar la cinta” la noche del debate. Continuar leyendo…

CAMINO DE REDENCIÓN — Un exprisionero que se convirtió en alcalde y pastor le da crédito al programa basado en la fe por haberle dado una segunda oportunidad. Continuar leyendo…

OPINIÓN

Y DOYLE — El silencioso impulso de Trump para abandonar Medio Oriente depende de bloquear el petróleo del hemisferio occidental. Continuar leyendo…

PRECIO DEL TOM — Casi la mitad de los estadounidenses creen erróneamente que la nicotina causa cáncer, revela una nueva encuesta. Continuar leyendo…

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EN OTRAS NOTICIAS

CARNE EL MOMENTO — Un médico de Tennessee que perdió 70 libras con un régimen exclusivamente cárnico dice que hemos estado “mal alimentados”. Continuar leyendo…

VIDA ÚTIL – Kurt Russell dice que la gente le advirtió que dejar Los Ángeles era un “adiós” a su carrera. Continuar leyendo…

CUESTIONARIO DE CULTURA AMERICANA — Ponte a prueba con flashbacks de comida rápida y obstáculos de Hollywood. Responda el cuestionario aquí…

HACER DORMIR — La ex estrella de la NFL fue noqueada por un peleador que pesaba 52 libras más en una pelea de MMA. Continuar leyendo…

IMPULSO SORPRENDENTE — Una fruta popular puede ofrecer un beneficio adicional para la salud. Ver vídeo…

A

MIRAR

REPS. JIM JORDANIA — Jill Biden está tratando de “tenerlo de todas las formas posibles”. Ver vídeo…

NICK SHIRLEY — Los legisladores de California quieren hacer más difícil exponer el fraude migratorio. Ver vídeo…

ESCUCHAR

Sintonícese mientras el exclusivo sistema de primarias abiertas de California pasa a ser foco de atención en medio de la lucha por una mayoría en el Congreso. Échale un vistazo …

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TIEMPO DEL ZORRO