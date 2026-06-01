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El ejército estadounidense ataca a Irán en ‘ataques de autodefensa’ durante el fin de semana y más titulares importantes

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Gabriel Sánchez
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El ejército estadounidense ataca a Irán en ‘ataques de autodefensa’ durante el fin de semana y más titulares importantes

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, escucha mientras el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono el 16 de abril de 2026 en Arlington, Virginia. (Alex Wong/Getty Images)

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3 PRIMEROS

1. El ejército estadounidense ataca a Irán en “ataques de autodefensa” durante el fin de semana

2. El presidente de Irán supuestamente presenta una carta de renuncia a la oficina del Líder Supremo

3.El senador demócrata dice que los últimos escándalos de Graham Platner le preocupan

PRINCIPALES TITULARES

TÁCTICAS DE ENJAMBRE — Un experto en defensa advierte que las armas voladoras equipadas térmicamente de Hezbollah están “cambiando las reglas del juego”. Continuar leyendo…

FURIA EN EL ESTACIONAMIENTO – La amenaza de ‘Nadie se irá a casa hoy’ precedió al tiroteo fatal en un almacén de Minnesota. Continuar leyendo…

ELIGE UN CARRIL — Los demócratas llaman a la falta de licencia menstrual “violencia económica” en su impulso para una nueva ley federal. Continuar leyendo…

EN CUSTODIA — Manhunt termina cuando el asesino de policías acusado es capturado después de una emboscada mortal. Continuar leyendo…

VERIFICACIÓN DE LA REALIDAD – Spencer Pratt le gana terreno a Karen Bass a medida que se aprieta la carrera por la alcaldía de Los Ángeles. Continuar leyendo…

POLÍTICA

tic tac – El Congreso se acerca a la acumulación de plazos mientras las divisiones del Partido Republicano amenazan la agenda de Trump. Continuar leyendo…

‘DEJA DE JUGAR JUEGOS’ — Trump advierte al juez que será “responsable” si un ataque impacta la base de aviones no tripulados de la Casa Blanca. Continuar leyendo…

LA IZQUIERDA COME LA IZQUIERDA — Hasan Piker critica al gobernador de Nueva Jersey por hacer el trabajo de ICE con los policías estatales en las instalaciones de ICE. Continuar leyendo…

‘ZONA CREPÚSCULO’ — El propietario de la ciudad de Nueva York pide ayuda mientras un ‘ocupante ilegal de 9 años’ pone su vida patas arriba. Continuar leyendo…

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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GUERRA SANTA DE LAS PALABRAS — Trump critica al Papa Leo por recibir al “inútil” Brandon Johnson en el Vaticano. Continuar leyendo…

HACIENDO ONDAS – El panel de CNN estalla sobre el cambio de imagen del Reflecting Pool de 13 millones de dólares de Trump como hipocresía de DOGE. Continuar leyendo…

CAMBIANDO SU TONO — El propio portavoz de Jill Biden la acusa de “cambiar la cinta” la noche del debate. Continuar leyendo…

CAMINO DE REDENCIÓN — Un exprisionero que se convirtió en alcalde y pastor le da crédito al programa basado en la fe por haberle dado una segunda oportunidad. Continuar leyendo…

OPINIÓN

Y DOYLE — El silencioso impulso de Trump para abandonar Medio Oriente depende de bloquear el petróleo del hemisferio occidental. Continuar leyendo…

PRECIO DEL TOM — Casi la mitad de los estadounidenses creen erróneamente que la nicotina causa cáncer, revela una nueva encuesta. Continuar leyendo…

EN OTRAS NOTICIAS

CARNE EL MOMENTO — Un médico de Tennessee que perdió 70 libras con un régimen exclusivamente cárnico dice que hemos estado “mal alimentados”. Continuar leyendo…

VIDA ÚTIL – Kurt Russell dice que la gente le advirtió que dejar Los Ángeles era un “adiós” a su carrera. Continuar leyendo…

CUESTIONARIO DE CULTURA AMERICANA — Ponte a prueba con flashbacks de comida rápida y obstáculos de Hollywood. Responda el cuestionario aquí…

HACER DORMIR — La ex estrella de la NFL fue noqueada por un peleador que pesaba 52 libras más en una pelea de MMA. Continuar leyendo…

IMPULSO SORPRENDENTE — Una fruta popular puede ofrecer un beneficio adicional para la salud. Ver vídeo…

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MIRAR

REPS. JIM JORDANIA — Jill Biden está tratando de “tenerlo de todas las formas posibles”. Ver vídeo…

NICK SHIRLEY — Los legisladores de California quieren hacer más difícil exponer el fraude migratorio. Ver vídeo…

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Sintonícese mientras el exclusivo sistema de primarias abiertas de California pasa a ser foco de atención en medio de la lucha por una mayoría en el Congreso. Échale un vistazo …

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