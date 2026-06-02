El hijo de Tiger Woods se clasificó para el US Junior Amateur – Golf Planète

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Charlie Woods, hijo del hombre con quince títulos importantes, Tiger Woods, consiguió su lugar para el próximo US Junior Amateur en el play-off.

el hijo de Tiger Woods, Charliese clasificó brillantemente para su tercer US Junior Amateur consecutivo al arrebatarle su lugar en el play-off. El joven de 17 años competía en el campo del Heathrow Country Club (Florida) por conseguir una de las cinco entradas en juego para el US Junior Amateur que se disputará en Saucon Valley (Pensilvania) del 20 al 25 de julio.

¡Juego de partidos objetivo!

La clasificación tuvo lugar sólo el lunes y Charlie Woods firmó un bonito 68 (-3) para terminar quinto junto al canadiense. Eric Zhao. Decimosexto en el ranking universitario nacional (AJGA), el residente del estado de Florida lógicamente ganó el desempate. Las dos últimas veces que Charlie Woods compitió en el evento, papá Tiger estuvo allí para seguir a su hijo. Hay que decir que Eldrick Tont Woods conoce bien el torneo y es el único que lo ha ganado tres veces. Después de dos cortes seguidos en dos años, Charlie Woods intentará avanzar a las etapas de match-play… tal vez bajo los ojos de Tiger.

Foto: Tim Heitman / Getty / AFP