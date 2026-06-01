Myles Garrett listo para mudarse de Browns a Rams en un intercambio de la NFL de gran impacto

Los Cleveland Browns intercambiaron al destacado cazador de bordes Myles Garrett a Los Angeles Rams por el linebacker Jared Verse y tres selecciones del draft en un gran trato el lunes.

Garrett, de 30 años, es dos veces Jugador Defensivo del Año de la NFL y siete veces seleccionado al Pro Bowl. Desde que los Browns lo seleccionaron con la primera selección en el draft de 2017, se ha destacado como uno de los mejores jugadores defensivos de la liga. Tiene la mayor cantidad de capturas (125.5), presiones (413) y tacles para pérdida (149) de cualquier jugador en ese lapso. En 2025, estableció el récord de capturas en una sola temporada con 23.

Garrett pidió un intercambio de los Browns en 2024 después de que descendieran a un récord de 3-14, diciendo que quería jugar para un equipo con una oportunidad real de ganar un campeonato. Un mes después, firmó una extensión de contrato de cuatro años y $160 millones con los Browns que en ese momento lo convirtió en el jugador mejor pagado que no es mariscal de campo en la historia de la liga. Ese acuerdo paga un salario anual promedio de $40 millones, $122.8 millones en dinero garantizado y tiene un valor total de $204.8 millones.

Los Browns terminaron la temporada 2025 con un récord de 5-12 y se perdieron los playoffs por segundo año consecutivo, con Garrett como el único jugador en recibir el reconocimiento All-Pro. Kevin Stefanski fue despedido como entrenador en enero y reemplazado por el ex coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens Todd Monken.

Monken dijo el mes pasado que no había tenido una reunión cara a cara con Garrett desde que fue contratado.

El gerente general Andrew Berry pudo llegar a un acuerdo después de que los Browns y Garrett acordaron modificar el contrato y posponer los pagos opcionales durante las temporadas 2026-28 en marzo. El primer pago de alrededor de $10 millones estaba previsto para el 28 de marzo, pero se pospuso al comienzo de la temporada regular.

Berry había dicho durante mucho tiempo que Garrett jugaría toda su carrera en Cleveland, pero las frustraciones persistentes de Garrett sobre la dirección de la franquicia y la oportunidad de comenzar de nuevo significaron que era hora de seguir adelante.

“Conforme las discusiones se intensificaban, estábamos en un verdadero punto muerto: ¿mantenemos a un jugador verdaderamente generacional que se ha convertido en la identidad de nuestro equipo, o tomamos la difícil decisión que creemos que es mejor para la organización a largo plazo?”, dijo Berry después de que se anunciara el intercambio.

Los Browns recibieron a Verse, una selección de primera ronda en 2027, una selección de segunda ronda en 2028 y una selección de tercera ronda en 2029 en el intercambio.

Los Rams, que perdieron ante los eventuales campeones Seattle Seahawks en el juego por el campeonato de la NFC de la temporada pasada, no son ajenos a los grandes intercambios. En 2021, intercambiaron a Jared Goff y adquirieron a Matthew Stafford en un intercambio de mariscales de campo de alto perfil con los Detroit Lions. Stafford luego llevó a LA a la victoria en el Super Bowl en su primera temporada. Los Rams ganaron ese Super Bowl en su estadio SoFi en Inglewood, California; el Super Bowl LXI también se jugará allí en febrero próximo.

La adición de Garrett marca la primera vez que el actual Jugador Más Valioso y Jugador Defensivo del Año de la NFL de la Associated Press serán compañeros de equipo. Stafford ganó su primer premio MVP la temporada pasada.

Verse, de 25 años, fue seleccionado en la primera ronda del draft por los Rams en 2024 y recibió el premio al Novato Defensivo del Año como destacado cazador de pases. También fue seleccionado para el Pro Bowl la temporada pasada, y tiene 12 capturas en su carrera junto con 22 tacles para pérdida.