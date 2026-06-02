Argentina se suma a la lista de los peores países del mundo en materia de derechos de los trabajadores

Argentina, Panamá y Ecuador se encuentran entre los 10 peores países del mundo en materia de derechos de los trabajadores, según un informe publicado el lunes por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Las tres naciones latinoamericanas se agruparon junto a Bielorrusia, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía en el último Índice Global de Derechos.

“El rating de Argentina cayó por segundo año consecutivo a la categoría cinco, un índice bajo para la nación sudamericana. Esto representa una caída pronunciada y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en sólo dos años: una caída de violaciones regulares de derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantía de derechos”, dijo la CSI en un informe.

“Bajo el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei, las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles”, añadió.

“Desde que llegó al poder en 2023, Milei ha seguido una agenda antisindical que diluye los derechos de los trabajadores en favor del sector privado, desde el desmantelamiento de las estructuras de diálogo social hasta reformas laborales que socavan a los negociadores sindicales y el derecho a protestar. El sector privado, envalentonado por el Estado, ha intensificado su represión de la actividad sindical”, continúa el informe.

La CSI se quejó de que “los trabajadores y sindicalistas se enfrentan a abusos sistemáticos y a la reducción del espacio cívico” bajo la administración de Milei, destacando que al menos 1.350 personas estuvieron presentes durante las protestas de 202 y el arresto en agosto de 2025 del líder sindical Federico Giuliani en Córdoba, junto con otros 14 manifestantes.

“Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles” bajo el gobierno de Milei, concluye el informe.

El estudio señaló que Argentina ha introducido su protocolo “antipiquetes” destinado a mantener “el orden público en caso de bloqueos de carreteras”, según el cual las autoridades están autorizadas a hacer lo que describió como un uso indiscriminado de la fuerza policial.

Respecto a Panamá, la confederación afirmó que “los trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías para sus derechos básicos y enfrentan una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.

Sobre Ecuador, el informe señaló que los legisladores aprobaron una legislación en 2025 que permite la vigilancia sin orden judicial, así como la interceptación de comunicaciones y la recopilación de datos privados.

Los países de la categoría 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede establecer ciertos derechos, los trabajadores efectivamente no tienen acceso a ellos”, dice el informe.

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Uruguay una ‘excepción’

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago fueron colocados en la Categoría 4, que cubre países con “violaciones sistemáticas” de los derechos de los trabajadores.

Las Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay fueron clasificados en la Categoría 3, donde ocurren “violaciones regulares”.

La categoría 2, que abarca países con “violaciones repetidas”, incluye a España, Portugal y la República Dominicana.

Uruguay fue la única nación latinoamericana que alcanzó la Categoría 1, reservada para países con sólo “violaciones esporádicas”. En ese grupo se une a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.

El informe destacó a Uruguay como “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión y explotación sindical”.

En términos más generales, América Latina “sigue siendo la región más mortífera para los trabajadores y sus representantes”, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México.

“En casi nueve de cada 10 países, se ha violado el derecho de huelga y se ha obstruido el registro de los sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región, los trabajadores han sido arrestados o encarcelados”, afirmó la CSI.

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“El corazón de las democracias”

La CSI dijo que el 72 por ciento de los 151 países encuestados negaron a los trabajadores el acceso a la justicia, y las autoridades en alrededor del 50 por ciento de los países arrestaron o detuvieron a trabajadores el año pasado.

El Secretario General de la CSI, Luc Triangle, dijo que el Índice 2026 muestra que “la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a los márgenes: ahora está en el corazón de las democracias”.

El índice anual de derechos encontró que el derecho de huelga fue violado en el 87 por ciento de los países, el mismo nivel que en los dos años anteriores, y el derecho a la negociación colectiva restringido en el 80 por ciento.

“Los gobiernos no están protegiendo a los trabajadores y, en muchos casos, los están socavando activamente”, dijo Triangle, lo que resulta en “un ataque coordinado a la democracia”.

Estados Unidos en particular fue incluido en la lista de vigilancia de la CSI con una calificación de cuatro por “violaciones sistémicas de derechos”, mientras que la calificación de Francia cayó de dos a tres, a pesar de la históricamente sólida presencia sindical del país.

“Europa y América registran sus peores calificaciones promedio desde que comenzó el índice en 2014”, dice el informe, señalando un mayor uso de la vigilancia digital para monitorear e intimidar a los empleados.

La CSI denunció un “golpe multimillonario” con el apoyo de líderes autoritarios y de extrema derecha para hacer retroceder derechos con el fin de maximizar las ganancias. Dijo que menos países estaban consultando con las organizaciones laborales antes de promulgar nuevas leyes laborales.

La federación laboral ha compilado su índice anual desde 2014, clasificando a 151 países según docenas de criterios basados ​​en convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

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– TIMES/AFP