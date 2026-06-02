Estados Unidos ataca sitios militares iraníes. Y el fondo de 1.800 millones de dólares de Trump se enfrenta a escrutinio

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Las principales historias de hoy

Aviones estadounidenses dispararon contra varios puntos iraníes durante el fin de semana. según el ejército estadounidense, incluso en la isla Qeshm en el Estrecho de Ormuz. Irán dijo esta mañana que respondió disparando contra una base militar estadounidense. A pesar de estas condiciones volátiles, el presidente Trump dijo en Truth Social esta mañana que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y dijo a los estadounidenses que “simplemente se sienten y se relajen, al final todo saldrá bien”.

alternar título Kawnat Haju/AFP vía Getty Images

ðŸŽ§ La guerra en el Líbano, donde Israel lucha contra el grupo militante Hezbolá, podría socavar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Irán, dice Greg Myre de NPR arriba primero. Las fuerzas israelíes capturaron un castillo de 900 años de antigüedad en la cima de una colina en el sur del Líbano durante el fin de semana como parte del avance más profundo de Israel hacia el país en décadas. Israel dice que Hezbollah estaba usando el área para disparar contra el cercano norte de Israel. Irán ha emitido declaraciones casi a diario apoyando a Hezbollah y dice que los esfuerzos de paz deben abordar las guerras tanto en Irán como en el Líbano, dice Myre. Pero el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho repetidamente que quiere que las fuerzas israelíes sigan avanzando en el Líbano.

El Congreso regresa a Washington con una larga lista de tareas pendientes. Los legisladores se tomaron un receso por el Día de los Caídos sin aprobar un plan para financiar la aplicación de la ley de inmigración durante el resto del mandato de Trump. La medida de financiación está estancada debido a las preocupaciones sobre el impulso de la administración Trump para crear un fondo antiarmamentismo. La administración dice que el fondo permitiría al Departamento de Justicia pagar a las personas que afirman haber sido atacadas por el gobierno federal. A los críticos les preocupa que pueda proporcionar pagos en efectivo a los insurrectos del 6 de enero.

ðŸŽ§ Algunos miembros del Congreso están enojados porque el presidente asignó unilateralmente el dinero para el fondo antiarmamentismo. aunque se supone que el Congreso decide cómo se gasta el dinero, dice Eric McDaniel de NPR. Los demócratas propusieron enmiendas al proyecto de ley de control de inmigración de tres años que dejarían constancia a sus pares republicanos sobre el fondo. Cuando quedó claro que una enmienda para prohibir el fondo podría obtener alrededor de 30 votos republicanos, los líderes republicanos retrasaron la votación sobre el paquete de inmigración. Pero McDaniel dice que esperar no ha hecho las cosas más fáciles.

El fondo antiarmamentismo de Trump no sólo está recibiendo el rechazo del Congreso, sino también de los tribunales. El fondo de casi 1.800 millones de dólares se estableció como parte de un acuerdo derivado de la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos. La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams, que inicialmente desestimó la demanda después del acuerdo, ahora dice que revisará el caso. Un grupo de 35 jueces federales retirados presentó una moción la semana pasada diciendo que la demanda de Trump contra el IRS era “en sí misma un fraude en la corte”. Debido a que el IRS es una agencia que el presidente supervisa como líder del poder ejecutivo, los jueces dicen que Trump fue, en cierto sentido, tanto el demandante como el acusado en el caso. El juez Williams ha dado a los abogados de Trump hasta el 12 de junio para responder a la moción. Se ha bloqueado temporalmente al Departamento de Justicia el establecimiento del fondo tras el fallo de un juez de Virginia.

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Ponte cara a cara con la persona del momento. El video podcast Newsmakers de NPR saca a los nombres más importantes de la política, los negocios, los deportes, las artes y la cultura de los titulares y los lleva a la silla de las entrevistas para discutir la huella que están dejando en el mundo. Sigue el Podcast de creadores de noticias o suscríbete a Canal de YouTube de NPR para obtener nuevos episodios tan pronto como estén disponibles.

Graham Platner aparentemente surgió de la nada para convertirse en el presunto candidato demócrata al escaño del Senado en Maine. Pero su campaña se ha visto afectada por controversias, incluidos comentarios racistas y comentarios que culpan de agresión sexual a las víctimas en publicaciones antiguas y eliminadas de Reddit. Se ha cubierto un tatuaje que recuerda a un símbolo nazi. Y, más recientemente, El diario de Wall Street informó que Platner intercambió mensajes sexualmente explícitos con varias mujeres al principio de su matrimonio. Los incidentes plantean una gran pregunta: ¿Platner tiene demasiado equipaje que llevar? ¿O podrá lograrlo el mensaje político antisistema que ha generado mucho entusiasmo entre su base demócrata?

En una conversación con Leila Fadel para NPR Creadores de noticiasPlatner aborda algunas de sus controversias, los fracasos de su propio partido y sus críticas al secretario de Defensa, Pete Hegseth. La entrevista fue grabada antes de que se conociera la noticia de los mensajes sexuales explícitos.

Mire o escuche la entrevista o lea el artículo sobre su discusión.

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alternar título Tommy Trenchard para NPR

El lago Turkana de Kenia es el lago desértico permanente más grande del mundo. Sus aguas han sustentado durante mucho tiempo a cientos de miles de personas en una de las zonas más aisladas y desatendidas del país. Pero el lago ahora enfrenta múltiples amenazas. El aumento del nivel del agua ha desplazado a miles de personas, ha dañado la infraestructura y ha perturbado la pesca, mientras que la sequía persistente ha empujado a muchos pastores a pescar, poniendo a prueba aún más un ecosistema ya delicado. Vea fotografías de pueblos cercanos al lago y lea historias de los residentes sobre cómo ha cambiado la vida.

3 cosas que debes saber antes de ir

alternar título Julio Cortez/AP

Un vuelo de United Airlines que se dirigía a España desde Newark, Nueva Jersey, giró en pleno vuelo el sábado debido a lo que parece haber sido un dispositivo Bluetooth con un nombre sospechoso a bordo. Trump sugirió reemplazar un evento que celebra el 250 cumpleaños de Estados Unidos con un mitin MAGA después de que varios artistas se retiraran de la Gran Feria Estatal Estadounidense. Un inquietante estallido que se escuchó en el área metropolitana de Boston el sábado puede deberse a la explosión de un meteorito. (vía WBUR)

Este boletín fue editado por Majd Al-Waheidi.