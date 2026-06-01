Live Nation adquiere participación mayoritaria en el promotor argentino Dale Play Live

Live Nation está ampliando su presencia en música en vivo en América Latina a través de una asociación estratégica con el principal promotor argentino Dale Play Live, según lo anunció exclusivamente Billboard. Como parte del acuerdo, Live Nation adquirirá una participación mayoritaria en Dale Play Live, y el fundador y CEO de Dale Play, Federico Lauria, continuará en su cargo, liderando la dirección creativa y estratégica de la empresa.

El movimiento forma parte del impulso continuo de Live Nation para expandir su presencia en América Latina. A principios de este año, el promotor anunció que había realizado una inversión mayoritaria en Bizarro Perú, uno de los principales promotores del país, y en 2023, adquirió una participación mayoritaria en Páramo Presenta de Colombia, la empresa que produce el festival líder Estéreo Picnic. A su vez, ese acuerdo se realizó a través de OCESA, que Live Nation adquirió un interés mayoritario en diciembre de 2021.

Dale Play Live es el brazo en vivo de la empresa de entretenimiento Dale Play, cuyas inversiones también incluyen Dale Play Management y Dale Play Records, hogar de Bizarrap, Rels B y Duki, entre otros, y que Lauria posee en asociación con Rimas (sello de Bad Bunny) y Sony.

Aunque Dale Play se ha consolidado a nivel mundial como pionero en el movimiento de música urbana sudamericana, llevando la música a lo más alto de las listas en todo el mundo, la empresa realmente comenzó como un promotor de conciertos en Argentina, donde vende más de un millón de entradas al año y promociona conciertos de artistas como el cliente de toda la vida Bad Bunny.

La nueva asociación refuerza la ya significativa presencia de Live Nation en Argentina, donde tiene una asociación de larga data con el promotor DF Entertainment. DF seguirá desempeñando un papel central en el crecimiento y expansión de los “eventos internacionales en vivo”, mientras que Dale Play contribuirá con su experiencia en el desarrollo de artistas de habla hispana y contenido local.

“Buenos Aires es el segundo mercado de música más grande de América del Sur y una prioridad para Live Nation”, dijo Michael Rapino, Presidente y CEO de Live Nation Entertainment, en un comunicado. “La adición de Dale Play complementa nuestra asociación existente con DF Entertainment y refuerza nuestro compromiso con Argentina y el crecimiento de la música en español en la región y en todo el mundo”.

“Dale Play fue fundado con la visión de apoyar a los artistas y construir una plataforma que les permita crecer local e internacionalmente”, dijo Lauria. “Ser socios de Live Nation representa una tremenda oportunidad para seguir expandiendo artistas de Argentina y América Latina al mundo”.