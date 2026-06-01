Resultados del Abierto de Francia 2026: Matteo Berrettini uno de los tres italianos en los cuartos de final

Resultados del Abierto de Francia 2026: Matteo Berrettini uno de los tres...

Un radiante Matteo Berrettini dijo que el tenis es “el amor de mi vida” después de llegar a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en casi cuatro años.

El italiano de 30 años venció a Juan Manuel Cerundolo de Argentina por 6-3 7-6 (7-2) 7-6 (8-6) y es uno de los tres italianos en los últimos ocho, la primera vez que esto ocurre en la era Open, a pesar de que el número uno del mundo Jannik Sinner salió en la segunda ronda.

Flavio Cobolli, el décimo cabeza de serie, venció a Zachary Svajda en cuatro sets mientras que Matteo Arnaldi pasó más de cinco horas en la cancha para vencer al decimonoveno cabeza de serie Frances Tiafoe.

Arnaldi, el número 104 del mundo, jugará contra Berrettini en su primer cuarto de final de Grand Slam, garantizando al menos un italiano – y un jugador clasificado fuera del top 100 – llegará a las últimas cuatro.

Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, alcanzó el sexto lugar del mundo en 2022 pero ha caído al puesto 105 en el ranking después de ser afectado por lesiones y problemas físicos.

“El tenis es el amor de mi vida, si no lo fuera no estaría aquí”, dijo Berrettini.

“Después de todos los contratiempos, todas las lesiones, todos los malos momentos, volví una vez más.

“Hubo momentos en los que fue realmente difícil regresar y jugar, porque no estaba listo y no estaba seguro de mi confianza – ahora me siento genial.”

Berrettini es el cuartofinalista de Roland Garros con el ranking más bajo desde Igor Andreev en 2007. (Información de Contexto: Berrettini ha pasado por momentos difíciles pero ahora está disfrutando de un éxito notable en el tenis profesional. Verificación de Datos: Berrettini es de hecho el cuartofinalista de Roland Garros con el ranking más bajo desde Igor Andreev en 2007).