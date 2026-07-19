Cómo entender la fallida búsqueda de Moussa Cisse por parte de los Knicks

The New York Knicks have one roster spot up for grabs with a glaring need for another big man following the departures of Mitchell Robinson and Ariel Hukporti. With free options drying up, Leon Rose took a worthwhile under-the-radar swing by trying to poach restricted free agent Moussa Cisse from Dallas.
–>
Los New York Knicks tienen un lugar en la plantilla en juego y necesitan evidentemente otro gran hombre tras las salidas de Mitchell Robinson y Ariel Hukporti. Con las opciones libres agotándose, Leon Rose dio un giro que valió la pena y pasó desapercibido al intentar robarle al agente libre restringido Moussa Cisse de Dallas.
<!–qv q:id=6y q:key=vcaa:
The 23-year-old signed a two-year, $4.7 million offer sheet with the Knicks on Saturday afternoon, as per NBA Insider Jake Fischer. Due to the first-apron rules, New York couldn't acquire him via sign-and-trade. Dallas had until Monday at 11:59 pm ET to match, but they wasted no time matching that pittance just ten hours later.
–>
El jugador de 23 años firmó una oferta de dos años y 4,7 millones de dólares con los Knicks el sábado por la tarde, según NBA Insider Jake Fischer. Debido a las reglas de la primera plataforma, Nueva York no pudo adquirirlo mediante firma e intercambio. Dallas tenía hasta el lunes a las 11:59 pm ET para igualar, pero no perdieron el tiempo igualando esa miseria apenas diez horas después.
<!–qv q:id=71 q:key=vcaa:
After winning a title on the back of Jalen Brunson, whom Rose bet big on and stole away from Dallas, it was hard to see them letting the Knicks bet on the upside of one of their players again. The Knicks also hired Casey Smith away from the Mavs in the summer of 2024 as the vice president of sports medicine after he was canned, and he's arguably been the MVP behind the scenes.
–>
Después de ganar un título gracias a Jalen Brunson, por quien Rose apostó fuerte y le robó a Dallas, era difícil imaginar que dejaran que los Knicks volvieran a apostar por el lado positivo de uno de sus jugadores. Los Knicks también contrataron a Casey Smith procedente de los Mavs en el verano de 2024 como vicepresidente de medicina deportiva después de que lo despidieran, y podría decirse que ha sido el MVP detrás de escena.
<!–qv q:id=74 q:key=vcaa:
Dallas couldn't have egg on their face three times, courtesy of the Knicks
–>
Dallas no pudo tener un huevo en la cara tres veces, cortesía de los Knicks
<!–qv q:id=77 q:key=vcaa:
A few weeks ago, the Mavericks picked up Cisse’s qualifying offer to make him a two-way restricted free agent with intentions of matching any outside offer. The contract the Knicks tried to sneak past the goalie was so cheap that it was an easy call for Dallas to match, despite some roster overlap and juggling needed.
–>
Hace unas semanas, los Mavericks aceptaron la oferta calificada de Cisse para convertirlo en agente libre restringido de dos vías con intenciones de igualar cualquier oferta externa. El contrato que los Knicks intentaron escabullirse del portero era tan barato que fue fácil de igualar para Dallas, a pesar de que se necesitaba cierta superposición de plantillas y malabarismos.
<!–qv q:id=7a q:key=vcaa:
Dusty May's team has a glut of centers with Daniel Gafford, Dereck Lively II, Morez Johnson, and Santi Aldama. However, Lively has no timetable for a return after multiple foot surgeries, and the team is reportedly shopping Gafford.
–>
El equipo de Dusty May tiene un exceso de pívots con Daniel Gafford, Dereck Lively II, Morez Johnson y Santi Aldama. Sin embargo, Lively no tiene un cronograma para regresar después de múltiples cirugías en el pie y, según se informa, el equipo está comprando Gafford.
<!–qv q:id=7d q:key=vcaa:
They also now have 16 guaranteed salaries, so they'll eventually have to eat a contract, but they have time since rosters can stretch to 21 players in the offseason.
–>
Ahora también tienen 16 salarios garantizados, por lo que eventualmente tendrán que aceptar un contrato, pero tienen tiempo ya que las plantillas pueden extenderse a 21 jugadores en la temporada baja.
<!–qv q:id=7g q:key=vcaa:
By matching, Cisse will have a no-trade clause, and Dallas wouldn’t be able to trade him to the Knicks for a year. However, the Knicks could sign him if he's waived. Cisse is the only player not on a fully guaranteed salary for the season ahead. His salary increases to $1.1M in protection if not waived on or before 11:59 PM ET on Sept. 1. The balance is guaranteed on Oct. 1, as per ESPN's Bobby Marks.
–>
Al igualar, Cisse tendrá una cláusula de no cambio, y Dallas no podría traspasarlo a los Knicks durante un año. Sin embargo, los Knicks podrían ficharlo si lo despiden. Cisse es el único jugador que no tiene un salario totalmente garantizado para la próxima temporada. Su salario aumenta a $1.1 millones en protección si no se renuncia antes de las 11:59 p.m. ET del 1 de septiembre. El saldo está garantizado el 1 de octubre, según Bobby Marks de ESPN.
<!–qv q:id=7j q:key=vcaa:
The Knicks obviously liked Cisse's diamond-in-rough potential
–>
A los Knicks obviamente les gustó el potencial de diamante en bruto de Cisse
<!–qv q:id=7m q:key=vcaa:
During the Knicks' demarcation line loss to Dallas on Martin Luther King Jr. Day, Cisse gave New York's front office a glimpse of what he could be. The former Christ the King star, like Jose Alvarado, recorded a career high in points (15) and blocks (4), along with 9 rebounds in 20 minutes. In 38 games, Cisse averaged 4.5 points and 5.7 rebounds across 13.9 minutes per game.
–>
Durante la derrota de los Knicks en la línea de demarcación ante Dallas el día de Martin Luther King Jr., Cisse le dio a la directiva de Nueva York una idea de lo que podría ser. La ex estrella de Cristo Rey, al igual que José Alvarado, registró un récord personal en puntos (15) y bloqueos (4), junto con 9 rebotes en 20 minutos. En 38 partidos, Cisse promedió 4,5 puntos y 5,7 rebotes en 13,9 minutos por partido.
<!–qv q:id=7p q:key=vcaa:
Furthermore, Cisse averaged 1.7 steals and 4 blocks per 100 possessions, with a 17% offensive rebounding rate and 25% defensive rebounding rate, per NBA.com. The 6-foot-11 bouncy big man was also one of just three players to average 1+ steal and 4+ blocks per 100 possessions last season, along with Victor Wembanyama and Robert Williams.
–>
Además, Cisse promedió 1,7 robos y 4 tapones por cada 100 posesiones, con una tasa de rebotes ofensivos del 17% y una tasa de rebotes defensivos del 25%, según NBA.com. El gran hombre de 6 pies 11 pulgadas también fue uno de los tres jugadores que promediaron 1+ robo y 4+ bloqueos por cada 100 posesiones la temporada pasada, junto con Victor Wembanyama y Robert Williams.
<!–qv q:id=83 q:key=vcaa:
Despite already adding 14-year veteran Andre Drummond, the Knicks have been searching for an athletic and young big man to shore up the frontcourt rotation. Cisse's 7'5 wingspan and intriguing rim protection skills fit that mold far more than anybody available.
–>
A pesar de haber incorporado ya al veterano de 14 años Andre Drummond, los Knicks han estado buscando un hombre alto atlético y joven para apuntalar la rotación de la zona de ataque. La envergadura de 7’5 de Cisse y sus intrigantes habilidades de protección de llantas se ajustan a ese molde mucho más que nadie disponible.
<!–qv q:id=86 q:key=vcaa:
Chasing the youngster shows that the Knicks are not content with just Drummond and an unseasoned third-stringer like, say, Liam Robbins, who was with the team in Summer League. In the coming days, they will likely turn their attention to Nick Richards or settle for multiple journeymen bigs from the poo-poo platter of names available to fight for the spot in training camp.
–>
Perseguir al joven demuestra que los Knicks no están contentos solo con Drummond y un tercer jugador sin experiencia como, digamos, Liam Robbins, quien estuvo con el equipo en la Liga de Verano. En los próximos días, probablemente dirigirán su atención a Nick Richards o se conformarán con múltiples oficiales grandes de la caca de nombres disponibles para luchar por el lugar en el campo de entrenamiento.
<!–qv q:id=89 q:key=vcaa:
Knicks fans have mentioned Cisse’s name over the last few weeks, and it’s fun to see that the NBA champs are still trying to work the margins. This was a rare loss, but the process was right, as the journey for finding another big man continues.
–>
Los fanáticos de los Knicks han mencionado el nombre de Cisse en las últimas semanas y es divertido ver que los campeones de la NBA todavía están tratando de trabajar los márgenes. Esta fue una pérdida poco común, pero el proceso fue correcto, mientras continúa el viaje para encontrar a otro gran hombre.
Seguir