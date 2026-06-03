La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, llegó a una segunda vuelta en su carrera por un segundo mandato.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, avanzó a una segunda vuelta en noviembre en su intento por un segundo mandato, proyecta NBC News, pero el oponente al que se enfrentará en la carrera uno a uno aún no está claro.

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Más de una docena de candidatos se enfrentaron en una primaria de todos los partidos en la carrera por la alcaldía. Dado que ningún candidato está en camino de obtener más del 50% de los votos, los dos primeros clasificados pasarán a una segunda vuelta este otoño.

Liderando el grupo detrás de Bass están la ex estrella de reality shows Spencer Pratt, un republicano, y el miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nithya Raman, un demócrata.

Bass, ex miembro del Congreso, fue elegida alcaldesa por primera vez en 2022, cuando derrotó al promotor inmobiliario Rick Caruso en una carrera costosa.

A pesar de gozar de relativa popularidad en toda la ciudad al comienzo de su mandato, Bass enfrentó una reacción violenta después de los destructivos incendios forestales del año pasado por estar fuera del país cuando estallaron. Los incendios quemaron más de 16.000 estructuras y, en ocasiones, las bocas de incendio y los tanques de agua se quedaron sin agua, lo que limitó los esfuerzos para combatir el incendio.

Una encuesta de Los Angeles Times de marzo encontró que más de la mitad de los votantes de la ciudad, el 56%, tenía opiniones desfavorables sobre Bass.

Durante la campaña electoral, Bass reconoció las frustraciones del público por cuestiones como los incendios forestales y la falta de vivienda generalizada.

â€œEs super importante que explique los logros que se han logrado. El hecho de que el número de personas sin hogar haya disminuido un 17,5 % durante dos años consecutivos significa que es la primera vez que hemos visto una disminución en el número de personas sin hogar en las calles. En todo el país, la falta de vivienda aumentó un 18%. La delincuencia ha descendido al nivel más bajo en 60 años en términos de nuestra tasa de homicidios. Pasamos por picos aquí y allá, y cuando lo hacemos, respondemos agresivamente”, dijo Bass a KABC-TV el mes pasado.

La alcaldesa Karen Bass asiste a una conferencia de prensa sobre su propuesta de plan de gastos para el año fiscal 2026-27 en el Ayuntamiento el lunes 20 de abril de 2026 en Los Ángeles, California. Balones de Ronaldo / Los Angeles Times vía archivo Getty Images

La tambaleante posición de Bass ante los votantes provocó desafíos tanto de izquierda como de derecha. Pratt dirigió una campaña insurgente centrada en criticar a Bass por su respuesta a los incendios forestales de Los Ángeles el año pasado.

Raman, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos que alguna vez fue aliado de Bass, se postuló a la izquierda de Bass en temas importantes, incluida la asequibilidad y la falta de vivienda. Prometió reducir la burocracia asociada con la construcción de viviendas asequibles y alentar a la industria del cine y la televisión a regresar a Los Ángeles mediante la simplificación de los permisos.

La presencia de Pratt en la carrera, que incluyó amplificar videos generados por inteligencia artificial, presentar insultos personales contra sus oponentes y acusar a Bass y al gobernador de California Gavin Newsom de “negligencia criminal”, atrajo niveles de atención nacional más altos de lo habitual hacia las elecciones. Pratt, ex estrella del programa de MTV de la década de 2000 “The Hills”, perdió su casa en los incendios del año pasado.

No sólo culpó a Bass por la destrucción masiva provocada por los incendios forestales del año pasado, sino que también prometió eliminar la crisis de personas sin hogar en la ciudad si es elegido.

El presidente Donald Trump no emitió un respaldo formal, pero elogió la candidatura de Pratt y dijo: “Me gustaría que le vaya bien”. Es un personaje”.

Cuando se le preguntó sobre Pratt en la entrevista de KABC, Bass dijo: “Creo que está aprovechando la ira y la frustración que tiene la gente”, pero agregó que “no creo que tenga ni idea” sobre cómo dirigir realmente Los Ángeles.