GM recorta a cientos de trabajadores de IT asalariados mientras reduce costos y evalúa necesidades

El centro global de General Motors en Detroit, 12 de enero de 2026.

DETROIT – General Motors está despidiendo a cientos de empleados asalariados en sus operaciones de tecnología de la información mientras el fabricante de automóviles reevalúa las necesidades de su fuerza laboral y recorta costos, según ha sabido CNBC.

Las reducciones globales comenzaron el lunes e impactarán aproximadamente a 500 a 600 empleados, principalmente en Austin, Texas, y Warren, Michigan, según una persona familiarizada con los planes que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre los despidos. GM confirmó los recortes, que fueron reportados primero por Bloomberg News, pero se negó a dar detalles específicos sobre las acciones.

“GM está transformando su organización de Tecnología de la Información para posicionar mejor a la compañía para el futuro. Como parte de ese trabajo, hemos tomado la difícil decisión de eliminar ciertos roles a nivel mundial. Estamos agradecidos por las contribuciones de los empleados afectados y estamos comprometidos a apoyarlos en esta transición”, dijo el fabricante de automóviles en un comunicado por correo electrónico.

GM reportó que empleaba aproximadamente 68,000 trabajadores asalariados a nivel global a finales del año pasado, incluidos 47,000 empleados de cuello blanco en los EE. UU.

A pesar de los recortes del lunes, GM aún está contratando trabajadores de tecnología de la información. La empresa tiene 82 puestos de IT abiertos que incluyen trabajos en inteligencia artificial, deportes de motor y vehículos autónomos, según el sitio web de carreras del fabricante de automóviles de Detroit.

En los últimos años, GM ha reevaluado rutinariamente a su fuerza laboral asalariada, según las necesidades y habilidades previstas. En octubre, la empresa despidió a más de 200 ingenieros de Diseño Asistido por Computadora, o CAD, debido a “condiciones comerciales”.

(Este artículo ha sido revisado y verificado para garantizar la precisión de los datos presentados)