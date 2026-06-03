Copa del Mundo: Conoce al equipo de Escocia en sus propias palabras

Christie y Dykes, a quienes McGinn dijo que no se pueden separar “pero no es elección de Christie,” probablemente verán los dos últimos episodios de la serie de Netflix, Legends. “Sin spoilers, por favor” pide el primero.

Curtis se reirá “con mi mejor amigo”.

Hanley, o “Grizz” para Kelly el que se rasura la espalda, quizás no llame a McLean su amigo después de exponer esa historia – “el hombre grande lo necesita, le crece rápido”.

Mientras tanto, Christie nunca logró entender la comida pre-partido de “líder, leyenda” Andy Robertson. “Algo raro de sándwich de pollo”.

Para Christie, son panqueques, mientras que John Souttar es el barista de McGinn.

Todos sabemos que Scott McTominay ha hecho la transición a la vida italiana sin problemas, así que siempre tenía un café en la mano durante el día de contenido. Excepto cuando le tocaba pasar por el escáner corporal para el uso del VAR.

Cortar uñas de los pies y respirar, muchachos…

McTominay sabe cómo trabajar con la cámara, pensado. Él es el “más posero” según Christie y Kelly.

“Hay mucho producto en el cabello de Anthony Ralston,” replicó McLean. “Se está divirtiendo.”

“La diva” George Hirst fue la elección como el más posero de McGinn, quien también usó las palabras “quejica, bobo, línea media y calvo” para describir a otros cuatro compañeros de equipo. El amor estaba en el aire.

Respuestas en una postal para esos…