Malasia: La prohibición de las redes sociales para menores genera un debate sobre la privacidad

Malasia ha comenzado a imponer una prohibición a los niños menores de 16 años de tener cuentas en redes sociales, lo que lo convierte en uno de los últimos países en imponer límites basados ​​en la edad al acceso de los jóvenes a las plataformas digitales.

Las reglas, que entraron en vigor el 1 de junio, exigen que las principales empresas de redes sociales impidan que los menores de 16 años se registren o tengan cuentas. Se espera que las plataformas verifiquen las edades de los usuarios y fortalezcan las salvaguardias contra contenidos dañinos, ciberacoso, captación de datos, estafas y características de diseño adictivas.

En el país del sudeste asiático hay alrededor de 8 millones de niños menores de 16 años. de unos 36 millones de personas. El gobierno de Malasia dice que la medida tiene como objetivo proteger a los niños, no aislarlos por completo de la tecnología.

Los funcionarios han argumentado que se necesita una regulación más estricta a medida que los menores enfrentan una exposición cada vez mayor a los daños en línea y mientras los padres luchan por monitorear lo que los niños ven y hacen en plataformas diseñadas para mantener su atención durante el mayor tiempo posible.

Las reglas se aplican a grandes plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, lo que coloca gran parte de la carga de aplicación en las empresas tecnológicas multinacionales.

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Endurecer las reglas de las redes sociales en todo el mundo

Otros gobiernos de todo el mundo también están endureciendo las normas de seguridad en línea para los niños; en diciembre pasado, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales para los menores de 16 años.

En marzo, Indonesia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en imponer dicha prohibición, aplicando restricciones a YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox.

Algunos países europeos están avanzando en medidas de verificación de la edad a medida que aumentan las preocupaciones sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental, el sueño, la educación y la seguridad personal de los jóvenes.

Muchos padres consideran que estas prohibiciones ya deberían haberse hecho hace tiempo.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte central de la vida social de los niños, a menudo con poca supervisión de los adultos. Los partidarios dicen que las reglas de edad mínima podrían reducir la exposición a comportamientos depredadores, material violento, contenido sexualizado y transmisiones basadas en algoritmos que fomentan el tiempo excesivo frente a la pantalla.

Después de que el gobierno de Malasia aceptara la prohibición en diciembre pasado, el primer ministro Anwar Ibrahim la defendió como necesaria debido al aumento de los delitos graves relacionados con los jóvenes.

En ese momento, vinculó el uso de las redes sociales con el asesinato de una niña de 16 años, que fue apuñalada 200 veces por un compañero de escuela de 14 años.

No es fácil de hacer cumplir

Según la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, la verificación de edad para los usuarios existentes se implementará durante los próximos seis meses.

Los usuarios identificados como menores de 16 años tendrán un mes para descargar o transferir datos, como fotos y videos, antes de que se apliquen restricciones u otras acciones.

Las empresas que no cumplan podrían enfrentar sanciones de hasta 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares, 2,2 millones de euros). El gobierno de Malasia ha dicho que los padres cuyos hijos logren eludir la ley no serán castigados.

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Pero la política también ha generado críticas de defensores de los derechos digitales y de algunos padres, que cuestionan si una prohibición general puede funcionar en la práctica.

El viernes pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, argumentó que los niños podrían fácilmente eludir tales prohibiciones y terminar en espacios aún más riesgosos y menos monitoreados.

“Simplemente limitar el acceso a plataformas que siguen siendo inseguras no puede considerarse el punto final”, dijo en un comunicado.

Los gigantes digitales presionados para asumir la responsabilidad

Selvakumar Manickam, profesor y director del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universiti Sains Malaysia, no espera que la prohibición sea infalible.

Los niños han encontrado desde hace mucho tiempo formas de eludir las reglas de edad mínima, incluso ingresando fechas de nacimiento falsas, usando cuentas de miembros de la familia o migrando a plataformas más pequeñas que son más difíciles de regular, dijo.

Eso significa que es posible que la medida no mantenga desconectados a todos los usuarios menores de edad. Pero aún podría cambiar los incentivos para las plataformas que, hasta ahora, han dependido en gran medida de edades autodeclaradas y controles débiles.

De hecho, el “impacto más significativo” de la prohibición podría ser obligar a las empresas de redes sociales a implementar sistemas de verificación de edad más sólidos y diseñar plataformas más seguras para los usuarios jóvenes, dijo Manickam a DW.

En ese sentido, las reglas pueden tener menos que ver con la exclusión total que con transferir la responsabilidad de los padres y los niños a las empresas que construyen y se benefician de estos entornos digitales.

“También envía una señal social clara de que el acceso infantil sin restricciones a las redes sociales conlleva riesgos reales”, dijo Manickam.

“La prohibición no eliminará los daños en línea”, enfatizó Manickam. “Pero podría reducir la exposición entre los usuarios más jóvenes y mejorar la responsabilidad de la plataforma, siempre que esté respaldada por una educación en alfabetización digital, la participación de los padres y una regulación más estricta del diseño de la plataforma”, subrayó.

“Sin ellos, corre el riesgo de ser poco más que simbólico”.

Preocupaciones sobre privacidad y cumplimiento

Existe la preocupación de que el método utilizado por el gobierno para verificar la edad de los usuarios sea altamente restrictivo, dijo a DW Tricia Yeoh, profesora asociada de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nottingham, Malasia.

Los usuarios deben proporcionar documentos de identificación registrados por el gobierno, como un documento de identidad o un pasaporte, “lo que puede infringir el derecho de los usuarios a permanecer en el anonimato, lo cual es muy crucial en un país que continúa teniendo restricciones a la libertad de expresión”, añadió Yeoh.

Malasia ocupa el puesto 95 entre 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, siete puestos menos que el año pasado.

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Para los críticos, ese contexto importa. Es posible que se introduzca un sistema que requiera que millones de usuarios verifiquen sus identidades para proteger a los niños, pero también plantea interrogantes sobre la retención de datos, la vigilancia y si el anonimato en línea podría debilitarse en términos más generales.

“Hubiéramos preferido otros métodos para regular las restricciones de las redes sociales para menores de 16 años”, dijo Yeoh.

Los grupos de derechos digitales han presentado argumentos similares, advirtiendo que los controles de edad basados ​​en documentos de identificación oficiales podrían normalizar formas más intrusivas de monitoreo en línea.

También hay dudas sobre lo que pierden los jóvenes cuando son excluidos de las plataformas convencionales.

Los analistas dicen que la aplicación de la ley determinará si la prohibición de Malasia se convierte en una medida seria de protección infantil o en un gesto en gran medida simbólico.

Si la prohibición reduce el daño y al mismo tiempo protege la privacidad, podría convertirse en un modelo para la región. Pero si empuja a los niños a espacios en línea menos visibles o normaliza los controles de edad intrusivos, puede revelar los límites de la solución de problemas sociales sólo mediante prohibiciones de acceso.

Editado por: Srinivas Mazumdaru