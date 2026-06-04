Broadcom, Micron y ARM caen, llevando a las acciones de chips al mínimo.

Noticias importantes sobre el sector de los chips Chipmakers Broadcom y Micron Technology cayeron el jueves, liderando una amplia venta en el sector, ya que los inversores huyeron del espacio de semiconductores. Broadcom perdió un 12% después de informar ganancias más débiles de lo esperado el miércoles. Micron Technology bajó más del 7%. John Vinh, analista de investigación de capital en Keybanc Capital Markets, dijo que la presión creciente sobre Broadcom y otras acciones de semiconductores es justificada. En otros lugares, Qualcomm cayó un 2% e Intel cayó casi un 1%, mientras que AMD bajó un 3%. En una nota el jueves, los analistas de HSBC liderados por Max Kettner señalaron una caída en los precios de los chips, junto con una desaceleración en el gasto y despliegue de inteligencia artificial, como una de sus “mayores preocupaciones”. Vinh destacó que Broadcom ha sufrido una pérdida de participación dentro de su cliente más grande, Google, que ha comenzado a diversificar hacia otros proveedores de chips. Keith Lerner, CIO y estratega principal de mercado en Truist Wealth, dijo que una venta era normal después de una fuerte racha, agregando que “nosotros merecemos un descanso”. El mercado alcista sigue mereciendo el beneficio de la duda, pero a menudo los mercados avanzan dos pasos hacia adelante y retroceden uno. Hemos avanzado tres pasos, por lo que tal vez al menos un retroceso mini, o al menos cierta lateralidad, dijo Lerner.