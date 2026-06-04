Manny Machado dice que los Padres están “frustrados” en medio de problemas ofensivos

A medida que las pérdidas continúan aumentando, la estrella de los Padres de San Diego, Manny Machado, admite estar “frustrado” porque la ofensiva parece no poder anotar ninguna carrera.
Los Padres, que han perdido cinco juegos seguidos y nueve de los últimos 10, han anotado la menor cantidad de carreras (231) y tienen el promedio de bateo más bajo (.218) en las ligas mayores esta temporada. En las nueve derrotas desde el 24 de mayo, San Diego ha logrado un total de 17 carreras.
“La gente está frustrada. Los fanáticos quieren que ganemos juegos. Nosotros también. Estamos más frustrados que nadie”, dijo Machado a MLB.com después de la derrota de los Padres por 6-4 ante los Filis de Filadelfia el jueves. “Queremos cambiar las cosas. Todos en este club están tratando de hacer eso. Así que vamos a seguir trabajando, sabiendo que todavía estamos en una buena posición, a pesar de que estamos jugando como perros”.
“Pero las cosas cambiarán. Es una temporada larga. Todavía queda mucho béisbol por jugar. Este grupo aquí lo sabe. Todo lo que podemos hacer es seguir trabajando. Las cosas cambiarán”.
Fue la segunda barrida de los Filis sobre los Padres en una semana, ganando los seis juegos de esta temporada.
Machado conectó un jonrón de dos carreras en la derrota del jueves luego de poncharse en tres lanzamientos en cada uno de sus primeros dos turnos al bate. Está bateando apenas .174 (el mínimo de su carrera) con 11 jonrones y 32 carreras impulsadas esta temporada.
“No sé cuántas veces tengo que hablar de ello: queremos ganar, tenemos que [expletive] golpeado”, dijo Machado. “Tiene que venir de nosotros, la gente que no está haciendo nada”.
“… He sido parte de crisis antes. Piensas que nunca vas a salir de ellas. Sólo se necesita una pequeña cosa para hacer clic, y una pequeña bola para caer, y las cosas empiezan a rodar, a convertirse en bolas de nieve, después de eso. Simplemente sigamos luchando y controlando lo que podemos controlar, que es el trabajo que hacemos todos los días”.
Fernando Tatis Jr. tiene sólo un jonrón esta temporada después de poner fin a una sequía de 240 apariciones al plato sin uno la semana pasada.
Los Padres, que están siete juegos y medio detrás de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional Oeste, regresan a casa para abrir una serie de tres juegos contra los Mets de Nueva York el viernes.
“No creo que pueda empeorar”, dijo Machado. “Quiero decir, sólo hay un camino: hacia arriba”.
La Prensa Asociada contribuyó a este informe.