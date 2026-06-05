Amazon expande entregas ultra rápidas en el Reino Unido y agrega frutas y verduras de mismo día.

Amazon está expandiendo las entregas rápidas en el Reino Unido, incluyendo la adición de frutas y verduras frescas a los servicios del mismo día, después de cerrar sus tiendas de comestibles independientes.

La empresa dijo que ampliaría Amazon Now, su servicio de entrega ultrarrápida que ya entrega productos en menos de 30 minutos en algunas partes de Londres, para también servir a Manchester y Birmingham este año.

También extenderá los servicios de entrega del mismo día a Ipswich y Coventry y permitirá a los compradores en Londres añadir comestibles frescos a las entregas del mismo día, un servicio que se ha probado en EE.UU.

Los compradores podrán añadir frutas y verduras, carne, aves de corral, mariscos, lácteos, pan, huevos y alimentos congelados al mismo carrito que otros comestibles en latas y paquetes, así como múltiples otros productos, desde moda hasta kits de bricolaje.

El servicio estará disponible inicialmente en partes del centro y este de Londres, con planes de expandirse a códigos postales adicionales y más áreas en todo el país en los próximos meses.

John Boumphrey, el director de país del Reino Unido para Amazon, dijo: “Estamos enfocados en hacer más fácil y rápido el compra de comestibles para los clientes, con precios bajos en millones de artículos.”

Dijo al Guardian que los nuevos servicios de entrega a domicilio permitirían a Amazon “escalar de manera más amplia y rápida” que las tiendas independientes, con comestibles aún siendo “una categoría en la que queremos participar”. Cinco de las 19 antiguas tiendas de Amazon Fresh se convertirán en nuevas tiendas de Whole Foods.

“No todo lo que hacemos funciona, pero siempre vamos a aprender de ello”, dijo.

El servicio de comestibles del mismo día será una opción adicional gratis para aquellos que estén suscritos al servicio de suscripción Amazon Prime, que ofrece entrega gratis el mismo día en pedidos de más de £20. Aquellos sin membresía Prime pagarán una tarifa de entrega de £5.99 independientemente del tamaño de la cesta.

Amazon, que el año pasado registró ventas de aproximadamente £32bn en el Reino Unido, alrededor del 10% más que los £29bn en 2024, ha dicho que invertirá £40bn en el Reino Unido en tres años a partir de 2025.

Está renovando su enfoque en el mercado de comestibles en el Reino Unido, con un mayor enfoque en su negocio de Whole Foods, después de cerrar sus tiendas Amazon Fresh de alta tecnología “just walk out” el año pasado.

A pesar de su escala, Amazon ha tenido dificultades para competir con actores importantes como Tesco, Sainsbury’s y la empresa especializada en comestibles en línea Ocado en asociación con Marks & Spencer.

Amazon anunció el otoño pasado que planeaba duplicar el número de miembros de suscripción Prime en el Reino Unido con acceso a al menos tres de sus opciones de comestibles, a través de asociaciones con Morrisons, Iceland, Co-op y Gopuff, y vendería más comestibles frescos a través de su sitio.

Está aumentando el uso de robótica en sus almacenes, incluyendo máquinas que pueden ser guiadas utilizando controles de voz potenciados por IA, para ayudar a habilitar las entregas rápidas.

El centro de cumplimiento de Amazon en Darlington ha comenzado a realizar vuelos de drones de prueba, ya que la ciudad se convierte en la primera ubicación en el Reino Unido en probar su servicio de entrega Prime Air.

Boumphrey dijo que la IA y los robots “no están quitando empleos, sino que están cambiando la naturaleza del trabajo”, con más demanda de habilidades de ingeniería para mantener el equipo, diseñar rutas de robot alrededor de almacenes y supervisar la seguridad, por ejemplo.

Dijo que Amazon continúa contratando alrededor de 1,000 aprendices al año en el Reino Unido, pero que está claro que hay una “crisis nacional” en torno al número de jóvenes que no están en educación, formación o empleo, y que la industria y el gobierno necesitan trabajar juntos para cambiar eso.

“No estoy seguro de que el sistema educativo que tenemos hoy esté produciendo jóvenes preparados para el mundo laboral”, dijo Boumphrey, sugiriendo que los empleadores necesitan más habilidades en comunicación y resolución de problemas. Sugería que más experiencia laboral sería útil para preparar a los jóvenes para el trabajo y que el gobierno debería considerar que sea obligatorio.