Asombroso: Sherpa desaparecido durante 6 días en el Monte Everest es encontrado con vida.

En lo que las autoridades llaman un “asombroso” testimonio de supervivencia humana, un sherpa del Monte Everest fue encontrado con vida el jueves después de haber desaparecido hace seis días en la montaña más alta del mundo.

El sherpa, identificado como Hillary Dawa Sherpa, de 52 años, fue descubierto por un equipo de recolección de basura que vio al guía de montaña “deslizarse y gatear” por un deshielo justo encima del campamento base del Everest, según informaron funcionarios.

“Fue encontrado en una condición donde se deslizaba lentamente a través del deshielo. Es un incidente asombroso,” dijo Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, que había coordinado la búsqueda del hombre desaparecido, al Kathmandu Post.

El Nepal Mount Everest, una empresa de senderismo que participó en la búsqueda de Dawa, dijo en una publicación en redes sociales el jueves que el guía sobrevivió al calvario “solo durante casi una semana sin comida, agua o oxígeno suplementario.”

“Esto no es más que un milagro,” dijo Nepal Mount Everest en la publicación.

Sufriendo de agotamiento y severas congelaciones en las manos, Dawa fue llevado en helicóptero de rescate al Hospital HAMS en Katmandú, Nepal, donde se reunió con su familia.

Dawa desapareció el viernes pasado, 29 de mayo, después de separarse de su cliente, un escalador polaco, a una altitud de 24,600 pies, que está aproximadamente a 1,600 pies por debajo del área apodada la “Zona de la muerte” del Everest, donde el cuerpo humano lucha para ajustarse a la extrema altitud, según Pemba de 8K Expeditions.

El sherpa y su cliente regresaban al campamento base después de no lograr llegar a la cumbre de 29,032 pies de la montaña, dijeron funcionarios.

No estaba claro cómo Dawa y su cliente, que llegaron al campamento base, se separaron. Ellos fueron los últimos escaladores que descendían de la montaña al cerrarse la temporada de escalada al Everest el mes pasado, según Reuters.

Un equipo del Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha estaba recogiendo basura en el campamento base, desmantelando las cuerdas guía y arreglando escaleras a lo largo de la ruta que conduce a la cumbre cuando vieron a Dawa navegando por el deshielo de Khumbu. Los rescatistas describieron esa ubicación, que se encuentra a una altitud de 17,999 pies, como un glaciar traicionero conocido por sus imponentes bloques de hielo y profundas grietas.

Lama Kazi Sherpa, miembro del comité, dijo que su equipo ayudó a llevar a Dawa, quien llevaba su parka resistente y pantalones aislados, de vuelta al campamento base.

Dawa fue encontrado después de que un helicóptero de rescate realizara una amplia búsqueda en el área donde desapareció, dijo el Capitán Bibek Khadka de Altitude Air Nepal, la operación de rescate que llevó a Dawa al hospital, al Kathmandu Post.