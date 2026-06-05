Vídeo: el increíble putt de Jordan Spieth en el Memorial – Golf Planète

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Jordan Spieth nos recordó una vez más por qué su nombre sigue asociado a los tiros más espectaculares del circuito al realizar un putt para birdie de 20 metros, uno de los más largos de su carrera, que jugó de espaldas al hoyo.

Jordan Spieth comienza su semana Pueblo de Muirfield con un tiro digno de su fama en el 6: un birdie putt de 20 metros ejecutado de espaldas al hoyo. Una jugada que había probado en el entrenamiento pero «mal tapé».

Pero no este jueves: “Golpeé el putt donde quería y pensé que tal vez se detendría demasiado corto, aproximadamente un pie, pero mientras seguía rodando, me dije a mí mismo: “Quizás llegue, está muy cerca del hoyo”, comentó. Y luego cayó por el borde del agujero, que estaba frío. TIENE”

Una hazaña emblemática

Un gesto loco, raro y perfectamente fiel a su imagen de mago, capaz de transformar un simple comienzo de un torneo en un momento viral.

Este monumental putt, el cuarto más largo de su carrera, inmediatamente devolvió al texano al juego. Terminó la primera ronda de Torneo conmemorativo en -1, a cuatro golpes de los líderes, después de haber realizado ya otro putt largo en el 11.

“Tuve algunas buenas oportunidades en los primeros cinco hoyos y sentí que acerté algunos putts realmente buenos que fallaron por poco. añadió. Y luego, por supuesto, eso es golf, ¿no? Así que tienes que ser paciente y terminarás siendo recompensado. TIENE”