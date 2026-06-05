Armas saqueadas durante el conflicto en Libia terminaron en…

El informe de las Naciones Unidas ha revelado que las armas saqueadas durante el conflicto de 2011 en Libia luego llegaron a manos de grupos extremistas que operan en Nigeria.

La revelación fue hecha por la subsecretaria general de la ONU y alta representante para Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, mientras se dirigía a los delegados en la sede de la ONU en Nueva York durante las discusiones sobre la propagación global de armas de fuego ilícitas y su impacto en la paz y la seguridad.

Nakamitsu advirtió que las armas desviadas o robadas durante conflictos armados a menudo continúan alimentando la violencia mucho después de que hayan terminado las hostilidades, contribuyendo a la inestabilidad, el terrorismo y el crimen organizado a través de las fronteras nacionales.

Según ella, las armas saqueadas durante la revuelta que derrocó al ex líder libio Muammar Gaddafi reaparecieron en varios países de la región del Sahel, incluyendo Nigeria, años después del conflicto.

“Libia, donde las armas saqueadas o desviadas durante y después del conflicto de 2011, que puso fin al gobierno de Muammar Gaddafi, luego surgieron en la extensa región del Sahel, incluyendo en Níger, Burkina Faso y Nigeria,” dijo Nakamitsu.

Señaló que algunas de las armas finalmente fueron recuperadas de organizaciones extremistas que operan en la región, demostrando cómo las armas de un conflicto pueden contribuir a la inseguridad mucho más allá de su campo de batalla original.

“Algunas fueron encontradas posteriormente en manos de grupos extremistas, ilustrando cómo las armas de un conflicto pueden desestabilizar a países vecinos años después,” señaló.

“El fin del conflicto no significa el fin de la circulación de esas armas; permanece, y continúa dañando a la gente.”

La funcionaria de la ONU enfatizó que la continua circulación de armas de fuego ilícitas representa un desafío importante para los esfuerzos de construcción de paz, particularmente en sociedades frágiles y afectadas por conflictos.

Explicó que las armas retenidas por grupos armados, milicias e incluso comunidades locales con fines de autodefensa a menudo contribuyen a ciclos renovados de violencia e inestabilidad.

Nakamitsu también advirtió que la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre está estrechamente vinculada a una serie de preocupaciones de seguridad y humanitarias, incluyendo el terrorismo, violaciones de derechos humanos y violencia de género.

“No es solo un problema de seguridad. También se trata de construcción de paz. Se trata de derechos humanos. También se trata de desarrollo,” dijo.

La jefa de desarme de la ONU señaló que las armas utilizadas durante conflictos armados a menudo permanecen fuera del control gubernamental después de que terminan las guerras, lo que les permite moverse a través de las fronteras y alimentar actividades delictivas en diferentes regiones.

“Las guerras terminan, pero desafortunadamente, las armas que se utilizan en ese conflicto en particular no estarían bajo control total,” dijo Nakamitsu.

“Continúan circulando. A veces están ocultas. Se llevan a través de las fronteras.”

También destacó las amenazas emergentes planteadas por los avances tecnológicos en la producción y el tráfico de armas ilícitas, incluyendo el surgimiento de armas fantasmas, armas impresas en 3D y redes de contrabando cada vez más sofisticadas.

Según ella, estos desarrollos están dificultando que las autoridades rastreen e intercepten armas ilegales.

“Esas armas o partes de armas, si están desmontadas y luego traficadas, son más difíciles de rastrear,” añadió.

Las Naciones Unidas han expresado repetidamente su preocupación por la proliferación y el tráfico ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre en el Sahel, advirtiendo que contribuyen al terrorismo, al conflicto armado, al crimen organizado y a la inestabilidad regional.