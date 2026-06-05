La estrella de 5 herramientas de los Washington Nationals, James Wood, está llamando la atención.

Cleveland, Ohio – 26 de mayo: James Wood #29 de los Washington Nationals celebra después de dar un cuadrangular de dos carreras durante la segunda entrada contra los Cleveland Guardians en Progressive Field el 26 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

El toletero de los Washington Nationals, James Wood, no recibe el crédito que merece. Pero está llamando la atención. Sus oponentes le temen. Los fanáticos aman verlo jugar. El bateador zurdo Wood, con solo 23 años, es claramente un jugador 5-tool de Grandes Ligas. No cumplirá 24 años hasta el 17 de septiembre. Wood golpea con poder, tiene un promedio de bateo respetable, tiene una excelente velocidad, juega buena defensa y tiene un fuerte brazo de lanzar. Cinco herramientas. Wood está sacando todo el poder de su grandiosa estatura de 6-6, 234 libras. Hasta ahora esta temporada, Wood ha conectado 16 jonrones y ha recibido 51 bases por bolas en sus 294 apariciones al plato. Al iniciar el juego el viernes 5 de junio, Wood ha compilado una línea estadística muy impresionante de .264/.401/.527/.929. Los Nationals han sorprendido a muchos equipos de la MLB con su consistente demostración de poder, sus excelentes habilidades de contacto fuerte y de bases adicionales, y su rendimiento ofensivo general. James Wood es un jugador especial para los Washington Nationals. No sería descabellado ver a los Nationals reclamar un lugar en los competitivos playoffs de la Liga Nacional. Wood es claramente el líder de los Nationals en ascenso.

Sobre Washington Nationals James Wood: Wood batea en la posición de liderazgo para Washington, y prepara el terreno para la alineación del equipo. Con excelente coordinación mano-ojo, buena capacidad de reconocimiento de lanzamientos y un enfoque apropiadamente agresivo en el plato, Wood es un bateador de liderazgo peligroso. Wood tiene la capacidad de desgastar muchos lanzamientos, hasta encontrar el lanzamiento que puede impulsar. En una serie contra los Cleveland Guardians del 25 al 27 de mayo, Wood conectó dos jonrones, mientras recopilaba ocho hits en 12 apariciones al plato. Después del segundo juego de la serie, el Toronto Star dijo lo siguiente: “El impresionante batazo de 401 pies de Wood hacia el jardín derecho fue su 15º jonrón de la temporada, y el segundo en dos días. Wood lidera las Grandes Ligas con 49 carreras y ocupa el tercer lugar con 29 extrabases.”

Los Padres de San Diego Intercambiaron a James Wood: Wood nunca jugó para los Padres de San Diego. Fue intercambiado a Washington en un acuerdo multimillonario que envió al destacado Juan Soto a los Padres. Como señaló Baseballreference.com, en esa transacción del 2 de agosto de 2022, los Padres enviaron a Wood, al campocorto CJ Abrams, al lanzador MacKenzie Gore, al guardia Robert Hassell III, al lanzador derecho Jarlin Susana y al primera base Luke Voit a Washington por Soto y el primera base Josh Bell. Fue el tipo de acuerdo que cambia la franquicia por el que eran conocidos los Padres en ese momento. Por supuesto, Soto ahora juega para los New York Mets, y Wood está prosperando como el líder del equipo de los Nationals.

James Wood es solo en su tercer año con Washington, y aún falta por ver cuánto más impacto tendrá cuando alcance su punto óptimo en el béisbol. Eso aún está a unos cuatro años de distancia, y ya, Wood está rompiendo cercas, robando bases, realizando atrapadas defensivas excepcionales y jugando el juego con pasión. Wood fue un All Star para los Nationals en 2025, cuando bateó .256/.350/.475/.825, con 31 jonrones y 94 carreras impulsadas en 689 apariciones al plato. Robó 15 bases. El único inconveniente en la producción de Wood en 2025 fue sus 221 ponches. Caminó 85 veces. Aunque hay un poco de swing y falla en su juego, Wood parece haber mejorado su contacto esta temporada. Wood también ha ejercido una buena selección de lanzamientos, ya que su tasa de bases por bolas está aumentando. Wood tiene mucho poder crudo, pero un jonrón grand slam dentro del parque que conectó contra los Mets el 19 de mayo ejemplifica el tipo de temporada que Wood está teniendo. La multitud del Nationals Park estaba de pie, sintiendo algo especial mientras veían el sprint de 29.4 pies por segundo de Wood. El jonrón nunca salió del parque. Los Washington Nationals ahora tienen un equipo altamente competitivo y entretenido. Finalmente. Han esperado mucho tiempo por este tipo de emoción en Washington. La estrella de 5 herramientas James Wood es justo el tipo de jugador para liderar a los Washington Nationals hacia el gran éxito en esta temporada de MLB de 2026.