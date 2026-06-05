Hoy en la historia de los White Sox: 5 de junio

1919

Con el marcador empatado, 1-1, en lo profundo de un juego en el Polo Grounds enfrentando a los Yankees, Eddie Collins Conectó un grand slam dentro del parque que llegó hasta lo más profundo del jardín central derecho. Eddie Cicotte completó la victoria, mejorando a 10-1 en la temporada. Los Medias Blancas estuvieron tres juegos arriba en la carrera de la Liga Americana, con marca de 25-11.

Dado que conectó sólo cuatro jonrones en su carrera antes de 1910, cuando los registros completos estuvieron disponibles, este fue el único grand slam en la carrera de 47 jonrones de Collins.

1923

Si bien los viajes largos por carretera no eran infrecuentes en la época de los viajes en tren y de menos equipos, los White Sox establecieron una marca de franquicia que permanece hoy al embarcarse en un viaje por carretera de un mes de duración. The Pale Hose visitó los siete clubes de la Liga Americana en el viaje, que duró 27 juegos y un mes completo, y no regresó a casa hasta una doble cartelera el 7 de julio. Curiosamente, el largo viaje hizo maravillas para el club, ya que los White Sox terminaron 18-9 y mejoraron desde el último lugar de la liga (octavo) con 15-24, 13 juegos hasta el tercer lugar, con 33-33.

Al final, el club flaqueó y cayó al séptimo lugar con un récord de 69-85-2 al final de la temporada. ¿El culpable? ¡Esa horrible comida casera! (¡Durante la temporada, los White Sox tuvieron marca de 39-40 como visitante y 30-45 en casa!)

1935

Lanzador novato de los Medias Blancas Juan Whitehead vio rota su racha de ocho victorias consecutivas al comienzo de su carrera en la MLB, perdiendo ante los St. Louis Browns, 2-0. Whitehead terminaría 13-13 en su campaña de novato, con 18 juegos completos y 4.9 WAR, terminando en el puesto 19 en la votación de MVP de la Liga Americana.

“Silent John” acumuló un impresionante WAR de 11,6 en 127 juegos durante más de cuatro temporadas en el lado sur. Irónicamente, fue traspasado a los Browns durante la temporada de 1939.

1960

Lanzadores de los Medias Blancas Russ Kemmerer y Frank Bauman Ambos dispararon blanqueadas al vencer a los Kansas City Athletics en una doble cartelera. Los Sox ganaron ambos juegos por el mismo marcador: 2-0. Los Atléticos se combinaron para sólo 10 hits el domingo por la tarde.

1967

Eddie Stanky lo hizo de nuevo. El manager de los White Sox soltó un ataque verbal contra el All-Star de los Red Sox, Carl Yastrzemski. Antes de un set de tres juegos en Comiskey Park, Stanky fue citado diciendo: “Puede que sea un All-Star del cuello para abajo, pero en mi libro es un jugador de mal humor… y no me gustan los jugadores de mal humor”.

Los fanáticos de los Medias Rojas estaban indignados y dejaron que Stanky y los Sox se quejaran, además de arrojarle tomates cada vez que iba al montículo cuando los Sox fueron a Boston la semana siguiente.

2022

Con un doblete para impulsar las dos primeras carreras de una victoria por 6-5 sobre Tampa Bay en un juego que los Medias Blancas nunca estarían detrás, hamburguesa registró la carrera impulsada ganadora del juego en una cuarta victoria consecutiva de los White Sox, un récord que se remonta al menos a 1974.

La racha de Burger comenzó con un jonrón de tres carreras el 25 de mayo contra Boston, las únicas carreras necesarias para una victoria por 3-1. El siguiente fue un sencillo en la 12ª entrada que ganó contra los Cachorros el 29 de mayo. Luego vino un tiro de dos carreras en la octava entrada de un juego 2-1 contra los Rays el 4 de junio, que los Medias Blancas aguantaron para ganar, 3-2.