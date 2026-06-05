Los Perror aún en la Final de la Copa Stanley con el gol de OT de Jarvis

Los Perror aún en la Final de la Copa Stanley con el...

RALEIGH, N.C. — Seth Jarvis anotó en el tiempo extra en la ventaja, después de que Carolina borrara un déficit en el tiempo regular solo para ceder un gol de empate tardío, y los Hurricanes vencieron a los Vegas Golden Knights 4-3 en el Juego 2 de la Final de la Copa Stanley el jueves por la noche.

La serie está ahora empatada 1-1. El Juego 3 es a las 8 p.m. hora del este el sábado en Vegas.

El heroísmo de Jarvis llegó a los 3:56 de tiempo extra después de un emocionante tercer período que incluyó cuatro goles siendo anotados y otro siendo anulado por interferencia del portero.

“Fue mucho”, dijo Jarvis, quien anotó por cuarta vez en estos playoffs. “Hicimos un gran trabajo controlando nuestras emociones. Nunca nos emocionamos demasiado, nunca nos deprimimos demasiado. Simplemente seguimos respondiendo, y eso es lo que amo de este grupo, siempre nos recuperamos”.

Los Hurricanes casi no tenían nada a favor en los primeros 45 minutos, cayendo detrás por dos goles mientras los Golden Knights aprovechaban un par de oportunidades de gol y se defendían sólidamente. Un par de buenas jugadas en la zona ofensiva justo antes de la mitad del tercer período despertaron a la multitud porque los Hurricanes estaban enérgicos.

Logan Stankoven hizo un esfuerzo individual extraordinario para poner a Carolina en el marcador, quitándole el puck a Rasmus Andersson, yendo a la red y desviando un tiro en el arco de Jeremy Lauzon con 9:40 restantes en el tiempo regular. Menos de tres minutos después, Mark Jankowski disparó un tiro pasando a Carter Hart para empatar, invirtiendo el guion del Juego 1, cuando Vegas borró un déficit de varios goles y ganó.

“Stanky hizo un gran trabajo impulsándonos y Janks con un gran tiro, y de ahí en adelante continuó”, dijo Jarvis.

Esta es la primera vez que cada uno de los dos primeros juegos de una Final de la Copa presentaron a un equipo quedando atrás por más de un gol y ganando.

Una gran decisión del entrenador de Vegas, John Tortorella, a cinco minutos del final pavimentó el camino para que sucediera.

Inicialmente, Frederik Andersen se extendió por completo para negar a Ivan Barbashev con la paleta de su stick, y se produjo un tumulto en el arco que terminó con el puck eventualmente en la red. El árbitro Jean Hebert lo anuló inmediatamente, diciendo que Andersen fue empujado al arco y dictaminando que era interferencia del portero.

Tortorella después de alguna deliberación optó por usar su desafío de coach, y los oficiales en la pista en consulta con la sala de situación de la NHL confirmaron que la llamada en la pista se mantenía.

La pena por un desafío fallido es una penalización menor de dos minutos. Los Hurricanes fueron al power play, donde habían sido tan ineficaces toda la noche y la mayor parte de los playoffs.

Esta vez no. Jordan Staal desvió el disparo de Shayne Gostisbehere en el power play con 4:35 restantes en el tiempo regular.

Los Hurricanes mataron un penal en el tiempo intermedio antes de permitir que Mark Stone empatara con 1:21 restante en 6 contra 5 con Hart retirado para un patinador extra. El defensor de Carolina, Jaccob Slavin, en realidad empujó el puck en su propia red en la jugada.

Al comienzo de la prórroga, Tomas Hertl tropezó con Staal para poner a Carolina de nuevo en el power play. Eso permitió a Jarvis anotar el noveno gol en power play de los playoffs de Carolina.

“Eso es un paso en la dirección correcta”, dijo Jarvis. “Nuestro power play encontró su ritmo esta noche. Comenzó con Jordo en el tercer período, y simplemente están haciendo las jugadas correctas, jugando inteligente y siendo agresivos, y funcionó”.

The Associated Press contribuyó con este informe.